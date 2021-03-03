Пара слов главного редактора о рабочей поездке М. Мишустина в Алтайский край

Вчера Михаил Мишустин посетил Алтайский край. А сегодня многие эксперты начали высказывать свои мнения и предположения, что же приезд премьер-министра даст нашему региону. Но вчера, когда я давал комментарий информационному порталу «Выбор народа», я больше уделил внимания самому приезду.

Визит Михаила Мишустина в Алтайский край получился действительно рабочим, даже лаконичным. Премьер провёл в регионе несколько часов, но за это время успел встретиться с губернатором и посетить несколько промышленных объектов, пообещал дать региону денег на дороги, новые школы и заварил, что интернет до конца 2021 года будет во всех средних учебных заведениях.

Фото: пресс-служба Правительства Алтайского края

Это приезд был похож, скорее, на первое знакомство с регионом. Сложилось ощущение, что премьер ещё обязательно посетит край. Отдельно надо сказать про десант министров, которые параллельно с Мишустиным проводили встречи и посещали объекты. Для них это тоже было знакомство с регионом. В таком объеме кабинет министров в Алтайский край ещё не приезжал. Не исключаю, что какие-то вещи и выделение дополнительных денег произойдёт чуть позже, после полноценного анализа и посещения всех десяти регионов.