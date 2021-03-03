Этап Кубка России по рапиду в Барнауле собрал звездный состав участников (фоторепортаж)

Фото Ярослава Махначева.

В последние дни зимы в Барнауле прошел этап Кубка России по быстрым шахматам, посвященный памяти Рувима Кура, первого мастера спорта СССР по шахматам в Алтайском крае, выдающегося организатора. Турнир вызвал большой интерес – он собрал 120 участников, среди которых было немало международных гроссмейстеров и мастеров.

Этап Кубка России по быстрым шахматам – мероприятие достаточно статусное. Розыгрыш кубка проходит в течение всего года, завершается декабрьским финалом в Ханты-Мансийске. В Барнауле прошел второй этап турнира.

Быстрые шахматы от классики отличаются контролем времени. На партию изначально дается 15 минут, плюс за каждый ход игроки получают еще плюсом 10 секунд.

Этап Кубка России по быстрым шахматам проводится в Барнауле с 2011 года, ежегодно в нем участвует большое количество сильных шахматистов, и нынешний турнир не стал исключением, приехали и хорошо знакомые нам международные гроссмейстеры Павел Понкратов, и Игорь Лысый, и новички турнира Михаил Демидов и Ольга Гиря, и многие другие.

В итоге Ольга Гиря стала победителем барнаульского этапа среди женщин. Среди юношей неожиданную для специалистов победу одержал Кежик Монгуш из Новосибирска. Среди ветеранов вся призовая тройка оказалась за Алтайским краем – это Виктор Гемпель, Владимир Быковских, Андрей Матвеев. Ну а победителем общего зачета барнаульского турнира стал Павел Пократов, он набрал 8,5 очков из 11 возможных и по дополнительным показателям обошел рейтинг-фаворита, старшего тренера сборной России Александра Мотылева (Москва). Понкратов выиграл «Мемориал Кура» в третий раз за последние четыре года.

Международные гроссмейстеры в Барнауле одним участием в турнире не ограничились – так, перед стартом Павел Понкратов дал в ТЦ «Заря» сеанс одновременной игры вслепую на восьми досках, в ТЦ «Ультра» сеанс одновременной игры для юных шахматистов на 20 досках проводили Евгений Алексеев и Игорь Лысый, а в краевом шахматном клубе лекцию для всех желающих прочитал Александр Мотылев.