БК «Барнаул» начнет второй этап чемпионата Суперлиги-2 матчем с майкопским «Динамо-МГТУ»

На следующей неделе в Тамбове стартует второй этап чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги-2. В первом матче БК «Барнаул» 11 марта сыграет с «Динамо-МГТУ» (Майкоп).

Фото Ярослава Махначева.

Напомним регламент – по итогам первого этапа пятерка лучших команд Супергили-2 проводит общий тур на площадке победителя первого этапа – «Тамбова». 12 марта БК «Барнаул» сыграет с «Чебоксарскими ястребами», 13 марта с «Тамбовом», 14 марта с магнитогорским «Металлургом». Все эти команды уже вышли в плей-офф, и сейчас в очных матчах решится, с какого места они туда выйдут и с кем сыграют в первой стадии матчей на вылет – в 1/4 финала. Задача каждого коллектива – занять место как можно выше, чтобы начать плей-офф матчами с более слабыми командами, при этом получив возможность провести второй, решающий, матч четвертьфинальной серии на своей площадке.

Команды, занявшие на первом этапе места с шестого по одиннадцатое, в эти же сроки проводят свой турнир в Челябинске. Из их состава определится тройка лучших, которые также попадут в плей-офф.

Напомним, в заключительном матче первого этапа, прошедшем 28 февраля, БК «Барнаул» дома неожиданно уступил ростовскому «Барс-РГЭУ» 78:80.