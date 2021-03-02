В Барнауле прошла церемония памяти 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии

21 год назад, 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье псковские десантники приняли неравный бой с превосходящими их по численности в несколько раз отрядами боевиков. Но 6-я рота десантников не дрогнула, не отступила, остановив продвижение бандформирований. Из девяноста российских военнослужащих погибли 84.

Фото Михаила Полубедова

В памятном мероприятии на Аллее памяти погибших военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии приняли участие представители Правительства региона, Управления Росгвардии по Алтайскому краю, руководители Фонда имени Владимира Шаманова, кадеты, студенческие и ветеранские организации, участники боевых действий в Чечне, брат нашего земляка – Героя России, погибшего в том бою – Евгений Медведев.

– О подвиге 6-й роты псковского десанта мы читали, смотрели фильмы, слушали рассказы преподавателей, – рассказал Роман Беляев, кадет Барнаульского кадетского корпуса, старшина роты. – Молодые парни не сделали ни шагу назад, сохранили верность воинской присяге и боевому братству. Когда начался неравный бой, они совершили настоящий подвиг, сражаясь с врагами также бесстрашно, как делали это их деды, герои Великой Отечественной войны. Это пример того, как ценой своей жизни десантники доказали святую преемственность поколений. Мы горды тем, что первая в стране аллея памяти псковских десантников появилась именно в Барнауле.

За мужество и героизм при выполнении операции по обезвреживанию бандформирований 22 псковским десантникам 6-й роты присвоено звание «Герой России», из них 21 воин награжден «Золотой звездой» посмертно. Среди них – сын алтайской земли Сергей Медведев. 68 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, из них 63 – посмертно.

Руководитель ветеранского движения «Узники блокадного Ленинграда» Ленинского района Леонид Кулиш пришел на аллею 6-й роты одним из первых. Несмотря на солидный возраст и очень сильную метель, ветеран подошел практически к каждому портрету погибших десантников.

– И Великая Отечественная, и современные войны принесли нашему народу много горя, – поделился ветеран. – Но наша армия всегда была и есть на высоте. И мы, ветераны, гордимся тем, что сегодня отдать дань подвигу современных героев пришло столько молодых ребят, будущих защитников нашей страны.

Фото Михаила Полубедова

Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края, председатель исполкома регионального отделения «Союз ветеранов Афганистана» Евгений Новиков знает не понаслышке, чего стоило десантникам 1 марта 2000 года не пропустить врага в горы.

– Это было очень сложное время, переломный момент для нашей страны, – рассказал ветеран боевых действий в Афганистане и первой чеченской кампании. – Президентом стал Владимир Путин, который сразу же ввел войска, был быстро взят Грозный и террористы стали уходить в горы. Рота наших десантников встала на пути практически двухтысячной группировки боевиков Хаттаба, которые причастны к терактам в Москве, Волгодонске, Буйнакске. Мы всегда будем помнить о десантниках 6-й роты и на их примере воспитывать подрастающее поколение.

Брат героя России Сергея Медведева – Евгений, долго стоял у его портрета, положив цветы к подножию планшета. Мысленный диалог с младшим братом все длился и длился, а нам вспоминались слова из книги «Шаг в бессмертие», выпущенной в Пскове. Там о смерти Сергея Медведева говорится так: «Когда силы были на исходе, гвардии старший сержант Медведев поднялся во весь рост и с автоматом в руках один пошел против большой группы боевиков. Он продолжал стрелять до тех пор, пока вражеская пуля не оборвала его жизнь».

– Спасибо, что помните ребят, – сдавленно сказал в микрофон Евгений. – Пока мы помним, для нас они живы.

В память о подвиге десантников объявили минуту молчания, дали залп из оружия, а участники мероприятия возложили цветы к камню памяти подвига 6-й роты.