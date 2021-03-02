Приставы о работе в условиях пандемии

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю рассказали об итогах работы в 2020 году.

Коллаж Александра Ермоловича

Как сообщил руководитель Управления ФССП по Алтайскому краю – главный судебный пристав Алтайского края Дмитрий Лабутин, возникшая в 2020 году пандемия, внесла коррективы в деятельность Управления. Теперь работа строится с учетом антикоронавирусных мер. Тем не менее, в работе сохранилась положительная динамика.

В 2020 году судебные приставы-исполнители возбудили более 997 тыс. исполнительных производств, что на 45 тыс. больше, чем в 2019 году. Выросла частично взысканная сумма долга, большее количество должников приступило к погашению долгов. Улучшились показатели по взысканию денег в бюджет РФ. Всего в 2020 году в бюджет взыскано 2,27 млрд руб.

Долги соберем, поможем с работой

Традиционно сотрудники уделили особое внимание алиментщикам. Вот уже три года алтайские приставы уверенно добиваются снижения задолженности отцов и матерей, не желающих содержать своих детей. В 2020 году взысканная с них сумма превысила 463 млн руб. Кстати, алиментщики составляют основную часть должников, привлекаемых к административной ответственности. Особо упорные из них (922 человека) даже после этого не стали выплачивать долг, поэтому пришлось привлечь их уже к уголовной ответственности.

Дмитрий Лабутин отметил, что среди должников-мужчин 69 процентов имеют постоянный доход, а среди женщин – 37 процентов. Поскольку финансовое положение части должников действительно нестабильно, приставы не просто взыскивают задолженность, но и направляют безработных алиментщиков в центр занятости для трудоустройства, помогают получить дополнительное образование. Благодаря всем этим мерам в 2020 году удалось довести выплаты долгов по алиментам до 80 процентов, и это не предел.

Правила для коллекторов

Не забывают и о контроле за деятельностью коллекторов. В Управлении есть реестр юрлиц, занимающихся возвращением просроченной задолженности. На Алтае работают четыре таких организации. Всего за 2020 год поступило 424 обращения о нарушении коллекторами требований Федерального закона, что на 27 процентов больше, чем в 2019 году. Но в основном они касаются тех организаций, которые официально не имеют права заниматься взысканием задолженности. По результатам рассмотрения обращений, приставы провели внеплановые проверки, а также административные расследования, составили 50 протоколов о правонарушениях.

Для решения возникающих проблем гражданам, которые не имеют возможности записаться на личный прием, рекомендовано обращаться по справочным телефонным номерам отделов судебных приставов, расположенных на интернет-сайте Управления в разделе «Контакты» или на номер группы телефонного обслуживания (ГТО) Управления: 29-59-38.

На дистанции

В 2020 году служба судебных приставов активно развивала дистанционные сервисы, которые позволяют обходиться без непосредственного контакта с людьми, что особенно важно в условиях пандемии. В частности, появилась возможность для дистанционной записи на личный прием к судебным приставам через единый портал Госуслуги. С тех пор ею воспользовалось более 12 тыс. граждан, а 53 процентам из них в итоге даже не пришлось идти на прием, потому что их проблему решили дистанционно.

Дмитрий Лабутин обратил особое внимание на вновь появившемся сервисе ФССП России «Ход исполнительного производства», который является самым скоростным на портале Госуслуги. Более 90 процентов запросов исполняется менее чем за 30 секунд. Он предоставляет массу полезной информации, в том числе, какие меры принимает судебный пристав, какие меры ограничения действуют по отношению к должнику. Например, запрет на выезд за пределы страны или регистрацию транспорта.

Исключить личные визиты к судебным приставам позволяет и сервис «Ходатайство приставу», содержащий типовые обращения должников и взыскателей.