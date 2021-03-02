Почему лучше делать книги в «цифре» и не экономить на времени

В рамках фестиваля «Издано на Алтае» в краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова собрались известные эксперты и будущие специалисты в деле художественного оформления книг. О достижениях отрасли и проблемах, с которыми сталкиваются издатели, художники и дизайнеры при работе над книгой и иллюстрировании книг, говорилось на круглом столе «Иллюстрация – сила книги».

Фото Екатерины Пушкарской

Алтайские традиции

Модератором встречи выступила председатель Алтайского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России», преподаватель АлтГТУ Юлия Раменская.

– История оформления книги связана с появлением первых изданий, – начала она беседу. – Не мог не сказаться на книге и технический прогресс. Не случайно в советское время в Москве открылся институт «Полиграфист», где, собственно, и учились ведущие художники-иллюстраторы. Основателем этой школы считается Владимир Фаворский – известный художник, мастер книжной графики. Теперь перенесемся на Алтай, где работал выпускник «Полиграфиста» Владимир Раменский, который стал передавать полученные навыки другим художникам.

Достаточно сказать, что Владимир Раменский преподавал в Новоалтайском художественном училище и в Институте архитектуры и дизайна при АлтГТУ, был художественным редактором «Алтайского книжного издательства», собирал вокруг себя прекрасных художников-иллюстраторов, владеющих самыми разными техниками, но не знающих законов оформления книг.

Около 20 изданий находятся сегодня в работе у алтайских иллюстраторов.

Одним из издателей книг на Алтае считается краевая библиотека им. В.Я. Шишкова. Поначалу здесь выходили в свет библиографические указатели, методические пособия, а в издательском деле акцент делался исключительно на содержании продукта, а не на его оформлении. А когда библиотеки стали все реже получать в свои фонды краеведческую литературу, им удалось убедить местные власти в том, что лучше ее самим издавать, чем закупать у типографий. И когда в 2006 году в регионе появился фестиваль «Издано на Алтае», а в 2009 году был учрежден краевой конкурс на издание литературных произведений, «Шишковка» превратилась в одного из весомых игроков на этом рынке.

– Мы стали задумываться о том, что книга должна быть не только издана, но и прекрасно оформлена, – рассуждает заместитель директора краевой библиотеки по инновационной и научно-методической работе Екатерина Дмитриева. – Первой ласточкой стал пятитомник «Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX веков», оформленный художником-графиком Ксенией Паршиной. Затем были проекты, реализованные с участием Юлии Раменской, Аркадия Казанцева. Благодаря этим мастерам на Алтае снова заговорили о книге как о продукте полиграфического искусства.

IT-инструмент

По словам одного из ведущих алтайских графиков, преподавателя НГХУ Аркадия Казанцева, несмотря на то, что студенты учатся делать книги «врукопашную» – то есть изучают в том числе и традиционные графические техники, все же издатели отдают предпочтение «цифре», ведь с ее помощью процесс создания книги становится менее трудоемким и занимает меньше времени. Поэтому постижение начинающими художниками цифровых технологий тоже приветствуется.

– Хотя, если говорить о времени, то, на мой взгляд, при оформлении и иллюстрировании книги на этом экономить нельзя, – говорит Юлия Владимировна. – К примеру, одно из московских издательств «Арбор», создающее шедевры книгоиздательства, коллекционные тома, тратит на работу над книгой не менее полугода. На Алтае же известны случаи, когда заказчик ставит перед исполнителем срок в месяц, и так быть не должно.

Не смогут заменить художника и последние достижения в сфере информационных технологий – скажем, те же нейросети. Хотя бы потому, что IT – это лишь инструмент в руках иллюстратора, который, прежде чем что-то создать, должен через себя пропустить содержание книги, создать образы, максимально приближенные к авторской задумке.