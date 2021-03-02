Барнаул начинает готовиться к паводку

В пятницу, 26 февраля, глава города Вячеслав Франк провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Основной вопрос совещания – подготовка к пропуску талых и паводковых вод в весенне-летний период 2021 года.

В работе совещания приняли участие главы районных администраций и профильных структур.

Фото Михаила Полубедова

Весеннее половодье в бассейне Оби, в том числе в районе Барнаула, проходит в два этапа. Первый – это конец марта – середина апреля, когда с повышением среднесуточных температур, переходом их в плюсовые показатели активно тает снег и происходит формирование так называемого склонового стока. В этот период основную опасность представляет подтопление пониженных участков местности, частного жилого сектора, социально значимых объектов. Всего этой весной на территории городского округа риску подтопления могут быть подвержены: 38 участков дорог, 365 домов и шесть социально значимых объектов. Во 2-й декаде апреля вскрывается ото льда Обь и ее притоки в черте города. Возникают риски затопления участков, прилегающих к реке, с выходом воды на городские территории.

Вторая волна паводка приходится на вторую половину мая – июнь, когда активно тает снег и ледники в горах Алтая, в бассейне Оби и ее притоков идут интенсивные дожди. При наихудшем сценарии развития паводка в зоне подтопления могут оказаться: микрорайон Затон – 681 жилой дом с населением 2241 человек (критический уровень подъема воды – 560 см. над нулем водомерного поста) и микрорайон Поселок Ильича – 372 частных жилых дома с населением 1200 человек. (критический уровень – 650 см. над нулем водомерного поста).

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением ледохода и паводковых вод, в соответствии с постановлением главы города Вячеслава Франка объем финансовых средств на реализацию предупредительных мероприятий в 2021 году составит 13,9 млн руб. На сегодняшний день конкурсные процедуры проведены по 39 мероприятиям из 45.

Вячеслав Франк: “Предварительный прогноз развития паводковой ситуации нацеливает нас на обстоятельную каждодневную работу, направленную на предупреждение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций. В данный момент необходимо активно заниматься своевременной очисткой крыш зданий от снежных навесов и наледи, вывозить снег, чтобы не допустить серьезных подтоплений”.

Руководители районных администраций доложили о ходе выполнения предупредительных мероприятий в своих районах. В настоящее время на всех территориях, подверженных подтоплению талыми и паводковыми водами, проводится подворовый обход для уточнения категорий жителей, сельскохозяйственных животных, раздача памяток по действиям в период паводка, проводится гидрологический мониторинг малых рек Барнаулки, Пивоварки, Власихи, осуществляется контроль за состоянием пешеходных мостов, гидротехнических сооружений.

В марте пройдут традиционные смотры готовности водооткачивающей техники в районах города и тренировка комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также на март запланировано участие городских служб в тренировке под руководством Правительства Алтайского края.

По словам начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» Владимира Драчева, для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, оказания помощи населению сформирована группировка сил и средств – это 798 человек личного состава и 395 единиц автомобильной, инженерной, дорожной, специальной техники и плавсредств.

– Для населения, проживающего в местах возможного подтопления, определены семь пунктов временного размещения, уточнены списки маломобильных групп (инвалидов, беременных, детей). Определены места для вывода сельскохозяйственных животных, – отметил специалист.

Глава города Вячеслав Франк дал поручение главам районов, на территории которых ведется реконструкция мостов, строительство новых объектов и инженерных коммуникаций, способных повлиять на прохождение паводковых вод, совместно с застройщиками внимательно и постоянно контролировать ситуацию.