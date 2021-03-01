Творческая встреча с известными артистами состоялась в Театре драмы

Как считают актеры, им в жизни повезло. Они работали с интересными режиссерами, воплощали на сцене череду разноплановых образов.

Фото Кирилла Ботаева.

Свое 100-летие Краевой театр драмы отмечает целой серией проектов. Один из них, «Театр – наш дом», знакомит зрителей с крепкими и дружными семьями коллектива. Череду этих неформальных встреч открыла известная всем творческая пара – заслуженные артисты Бурятии и РФ Надежда Царинина и Николай Мирошниченко.

Из Улан-Удэ в Барнаул

Всем, кто хоть раз бывал в театре, эта пара хорошо знакома. Они заняты во многих спектаклях, их выход на публику – всегда событие, а образы, которые они рождают на сцене, запоминаются своей искренностью и глубиной.

В Барнаул Надежда Царинина и Николай Мирошниченко переехали 7 ноября 1978 года. Год они прожили в гостинице «Центральная», а потом семье дали квартиру в 120 шагах от театра.

– Мы с Колей никогда не боялись менять города, театры, потому что знали, что везде нам дадут жилье, выделят подъемные, – рассказывает Надежда Павловна. – Так мы оказались по приглашению в Улан-Удэ, где есть прекрасный русский драматический театр. А однажды проездом оказались в Барнауле: ехали из Сочи через Новосибирск и наша знакомая – режиссер алтайского ТЮЗа Зинаида Внукова – пригласила посмотреть город. Тогда же она решила показать нам Театр драмы, который несколько лет как переехал в новое здание.

Актерскую пару стали уговаривать остаться в Алтайском краевом театре драмы, где главным режиссером на тот момент был Захар Китай. Надежду Царинину тут же пригласили играть в спектакле по пьесе Алексея Арбузова «Жестокие игры», и она вроде согласилась. Но, вернувшись в Улан-Удэ, забыла о своем обещании. А когда позвонили из Барнаула, то Надежда Павловна всполошилась – оказалось, что их очень ждут.

– Сегодняшняя встреча происходит на малой сцене, которую мы с Надей открывали в 1987 году спектаклем «Скамейка», – вспоминает Николай Александрович. – Правда, тогда здесь все было по-другому: ряды зрителей были устроены так, что артисты имели возможность общаться с публикой, вовлекать ее в действие. На сцене располагались две скамейки и зона, где словно в парке на эстраде выступал Михаил Стариков – известный барнаульский композитор. Во время спектакля я разошелся, давай к зрителям приставать, заглядывать за воротник дамам, отыскивая там крестик. Помню, как кто-то из зала решил осадить меня, на что я игриво ответил: «Замолчи, старая!». Оказалось, это была моя институтская преподавательница по ИЗО. Потом пришлось извиняться.

Будущий физик и Надька-артистка

– В детстве все меня звали «Надька-артистка», – говорит Надежда Царинина. – Постирает мама белье, развесит его сушиться, а мы с подружками нарядимся, наденем чулки, прикрепим к пяткам вместо каблуков катушки с нитками и играем в артисток. Мама придет уставшая, смотрит на меня, смеется – мол, Надька, и в кого это ты у нас? Еще я в детстве звонко пела. А как не запоешь, когда живешь в селе, где по праздникам устраивались такие застолья! Это сейчас каждый в своей комнатке сидит, выпьет рюмочку, телевизор посмотрит. Раньше не так было. Если начнут гулять, так полсела собирается – все к столу что-то из дома приносят и поют.

Следующая встреча в рамках проекта «Театр – наш дом» пройдет в конце апреля с участием еще одной творческой пары – народного артиста России Георгия Обухова и заслуженной артистки России Ольги Кириченко. Следите за афишей.

Как вспоминает Николай Александрович, в классе он был самым сильным по физике – учителя смышленому школьнику даже доверяли тетрадки с контрольными проверять. Ничего не предвещало, что он захочет пойти в артисты.

– А я все рвался во Дворец пионеров, где был драмкружок, – вспоминает он. – Но там были тяжелые двери, а у меня все не хватало силенок их открыть. Однажды к нам в Улан-Удэ приехали из Новосибирского театрального училища будущих артистов отбирать. Помню, я читал какую-то басню, местами забывал слова, мне подсказывали. Но приняли. Потом, уже на выпускном, педагоги рассказали, что взяли меня из-за глазенок – мол, как такому парню откажешь, объявишь ему, что не поступил.

Театр – это непросто

Это только на первый взгляд кажется, что актерская стезя легкая, безоблачная. На самом деле поиск себя в той или иной роли порой может оказаться мучительным, а непонимание с режиссерами может привести к внутреннему конфликту. Так случилось в жизни Николая Александровича, когда разногласия с одним из режиссеров вызвали большие проблемы со здоровьем.

– Мы жили с собакой на даче и однажды вечером ждали Колю, – вспоминает Надежда Павловна. – Одна электричка проходит, другая, его все нет. Помню, я села на лавочку, глажу пса и вдруг слышу откуда-то голос: «Надюша!». Вокруг – никого, а я отчетливо слышу, как кто-то меня зовет. Сразу поняла, что случилось что-то нехорошее. А куда бежать – не знаю. Вдруг звонок – сообщают, что Коля в реанимации и у него инфаркт. Оказалось, его без сознания прямо на улице случайно обнаружила наша главный бухгалтер.

Сама же Надежда Царинина тоже к своим ролям относится не просто. К примеру, в 70 лет она исполнила роль мальчишки в моноспектакле Александра Зыкова «Оскар и Розовая дама». В этом спектакле, сюжет которого разворачивается в больнице для онкобольных, Надежда Царинина сыграла сразу несколько персонажей – и бабушку Розу, и умирающего Оскара – десятилетнего мальчика, для которого Розовая дама становится настоящим другом. Однако эта бенефисная постановка продержалась на сцене театра недолго. Как пояснила Надежда Павловна, все потому, что для нашего региона тема онкологии слишком болезненна и лучше лишний раз ее не бередить.

– Это в молодости роли рождались легко – выучил текст и сразу на сцену, ведь ты молодой, энергичный, да и зрители тебя хорошо воспринимают, – говорит она. – Теперь же все больше в себе копаешься, оцениваешь, что так, а что не так, больше анализируешь, что хотел сказать автор.

Актеры уверены: им в жизни повезло. Ведь им довелось поработать с очень талантливыми режиссерами, среди них – Владимир Чертков, Василий Богомазов, Владимир Золотарь, Александр Зыков, Марина Глуховская. Иногда в этой актерской семье происходит обмен мыслями по поводу тех или иных ролей, а иногда оба решают театр оставить за дверями дома, ведь настала пора бережнее относиться к себе, к своему здоровью.