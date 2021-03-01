Наши в РПЛ: Камилов забивает, Соболев проигрывает Дюпину

В последние дни февраля после зимней паузы возобновился чемпионат Российской футбольной Премьер-лиги, в котором играет немало воспитанников барнаульского футбола.

Александр Соболев (№7) спорит с арбитром матча “Спартак” – “Рубин” Сергеем Лапочкиным. Фото из сети Интернет.

Наших после зимней паузы в РПЛ стало меньше – состав «Урала» покинул полузащитник Артем Шаболин, отданный в аренду в красноярский «Енисей», выступающий в ФНЛ. Оставшиеся футболисты, а их шестеро, играют заметную роль в своих командах.

Так, второй гол в РПЛ в минувшие выходные забил полузащитник «Уфы» Владислав Камилов. Правда, гол в добавленное время не спас башкирский клуб от поражения в выездном матче с «Химками» – 1:2. Вдобавок ко всему Камилов в начале игры получил предупреждение. Желтую карточку в составе соперника получил и воспитанник школы Смертина Кирилл Боженов, традиционно проведший за «Химки» все 90 минут.

Двое барнаульцев встретились и в матче «Спартак» – «Рубин». Нападающий красно-белых Александр Соболев отчаянно пытался забить земляку Юрию Дюпину, защищающему ворота казанцев. И однажды Соболеву это сделать удалось, но гол был отменен из-за офсайда, а сам нападающий за излишние эмоции в этом эпизоде получил желтую карточку. «Спартак» в итоге проиграл – 0:2, у Дюпина в активе очередной сухой матч.

«Зенит» дома сыграл вничью 2:2 с «Ростовом». Полузащитник питерского клуба Александр Ерохин вышел на поле на 81й минуте и за проведенное на поле время успел отметиться парой ударов, правда, неточных.

И, наконец, Евгений Городов в этом туре за «Краснодар» в матче против «Урала» не сыграл – он потерял место в составе после серии неудачных матчей.