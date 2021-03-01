Более 100 поправок в новые Правила благоустройства поступило от организаций и горожан в рамках обсуждений

В администрации Барнаула состоялось совещание с участием руководителей органов местного самоуправления, глав администраций районов города, депутатов Барнаульской городской Думы, представителей прокуратуры города, регионального штаба ОНФ, общественных объединений, ресурсоснабжающих и управляющих организаций по вопросу новых Правил благоустройства.

Согласно проекту новых Правил благоустройства, уборка снега с придомовой территории будет закреплена за управляющими компаниями, а очистку внутриквартальных проездов возложат на районные администрации.

Фото Андрея Чурилова

Открытый диалог

Заседание рабочей группы провел первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков. Он напомнил участникам о том, что необходимость разработки обновленного документа возникла из-за изменений федерального и регионального законодательства. Ввиду того, что положения Правил были переработаны на 75% по сравнению с действующими, было принято решение о создании нового документа. Общественные обсуждения по проекту проводились с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021-го, неоднократно рассматривались на заседаниях членами Общественной палаты города и комитетов городской Думы. Итогом этой работы стало принятие проекта в первом чтении депутатами БГД на заседании 29 января. После этого в адрес разработчиков новых Правил поступило около 70 предложений о поправках – это в разы больше, чем к первому чтению. По словам Анатолия Воронкова, наибольшее количество предложений касалось компенсационного озеленения территории города, производства земляных работ и вопросов, связанных с вывозом твердых и жидких отходов.

– Большинство поправок принято, но по ряду предложений необходимо провести дополнительные консультации, по отдельным – отредактировать формулировки. – подчеркнул Анатолий Филиппович. – Доработанный проект Правил необходимо будет представить до 1 марта в городскую Думу.

19 марта состоится заседание Барнаульской городской Думы, на котором во втором чтении будет рассмотрены новые Правила благоустройства. В соответствии с законодательством вступить в действие они должны 1 сентября 2021 года.

Важные поправки

Напомним, что новые Правила благоустройства содержат в себе 18 разделов, в которых регламентирован широкий спектр вопросов содержания городской среды: благоустройство фасадов зданий, организация стоков ливневых вод, уборка территории города, в том числе в зимний период, создание доступной среды для маломобильных граждан, оборудование детских игровых площадок и обустройство территории для выгула животных, озеленение города и размещение рекламных конструкций. Однако, по замечанию представителей регионального отделения Общероссийского народного фронта, в проекте нового документа никак не были учтены пляжи.

В ходе совещания рабочей группы Антон Шеломенцев, председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, доложил, что данное предложение рассмотрено и норма о содержании и благоустройстве пляжей будет внесена в новые Правила. Также будет уточнено понятие городских лесов и конкретизированы виды разрешенной деятельности. Статьи о компенсационном озеленении в охранных зонах тепловых сетей и определении прилегающих территорий для многоквартирных домов приведены в соответствие с нормами регионального законодательства.

Качественные дороги

Живую дискуссию у участников рабочей группы вызвало обсуждение поправок, касающихся производства земляных работ ресурсоснабжающими компаниями. Высказаны мнения по определению сроков проведения сезонного ремонта, разграничению понятий разрешительных ордеров для работ на магистральных и внутриквартальных территориях, уточнению требований к организации восстановления участков после устранений аварийных ситуаций. Последнее актуально в связи с тем, что реконструированные и благоустроенные по нацпроектам дороги и территории нередко подвергаются перекопам из-за повреждений на инженерных коммуникациях. Восстановление нарушенного асфальтобетонного покрытия, к сожалению, осуществляется не застройщиками в рамках гарантийных обязательств, а сторонними подрядчиками. Причина – исключительно в тонкостях законодательства.

– Временные бригады с гораздо меньшей ответственностью относятся к качеству производства работ, в результате мы сталкиваемся с дефектами на недавно отремонтированной дороге, – подчеркнул Анатолий Воронков. – Чтобы решить эту проблему, ресурсоснабжающим компаниям для восстановления покрытия нужно привлекать тех, кто дороги ремонтировал по нацпроекту. Я думаю, что между сетевиками и дорожниками должно быть подписано некое дополнительное соглашение, которое позволит решить существующую проблему.

Доработать до идеала

Представители комитета жилищно-коммунального хозяйства города озвучили ряд поступивших предложений, связанных со сбором и вывозом крупногабаритных и жидких бытовых отходов, очисткой кровель от снежных навесов и сосулек. Важные изменения произойдут в части уборка территории общего пользования, в том числе в зимнее время. В действующих Правилах разделены полномочия по очистке межквартальных и внутриквартальных проездов: первые ведутся администрациями районов за счет средств бюджета города, вторые – силами организаций, обслуживающих жилой фонд. В новых Правилах будет исключено понятие межквартального проезда и возложения обязанностей уборки на администрации районов, даже если проезд входит в границы прилегающих территорий. Дискуссию вызвало предложение института биологии запретить сбор опавшей листвы с лесопарковых территорий в качестве санитарной очистки.

Данное предложение, как и ряд других, связанных с размещением и содержанием спортивно-игровых площадок и площадок для выгула домашних животных, требует дополнительного обсуждения. На этом сделал акцент Анатолий Воронков, подводя итог заседанию.

– Обсуждение прошло предметно и по-деловому, – добавил руководитель рабочей группы. – Прозвучало много важных вопросов и предложений. Чувствуется заинтересованность комитетов, районных администраций, депутатов, представителей ОНФ, управляющих организаций в подготовке документа. Еще есть время для работы с нормативной базой, чтобы представить его депутатскому корпусу БГД максимально проработанным.