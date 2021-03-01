БК «Барнаул» дома уступил уступил соперникам из ростовского «БАРС-РГЭУ» – 78:80 (фоторепортаж)

От результата этого матча зависело, кто займет первое место по итогам первого этапа чемпионата, БК «Барнаул» или «Тамбов». Обе команды к последнему туру подошли с одинаковым количеством побед и очков, тамбовчане обходили барнаульцев за счет дополнительных показателей. Чтобы вырваться вперед, «Барнаулу» надо не только обыгрывать ростовских «Барсов», но и надеяться на поражение «Тамбова». Учитывая его соперника, аутсайдера из «МицуБаскет» из Липецкой области, верилось в это с трудом. Но самим все равно надо было выигрывать, как минимум, чтобы порадовать болельщиков и создать задел побед перед вторым этапом. В итоге не получилось ни того, ни другого.

Всю игру было ощущение, что соперник, в рядах которого играет немало баскетболистов, ранее выступавших в Барнауле, более мотивирован, азартен. Если в первой четверти на площадке еще был равный баскетбол, то во второй ростовчане начали отрываться, и, не смотря на все старания Дмитрия Злобина, бомбардировавшего кольцо гостей дальними бросками, в какой-то момент добились уже двузначного преимущества – 36:25. К большому перерыву наши баскетболисты смогли сократить отставание, неплохо провели третью четверть, перед заключительной десятиминуткой выйдя вперед 70:69. Однако затем хозяева растеряли все преимущество, а последние секунды провели и вовсе бестолково – сначала при счете 78:78 пропустили атаку, а за оставшиеся пять секунд так и не смогли создать даже попытку броска. В итоге 78:80 и второе место по итогам первого этапа чемпионата.

Впереди у пятерки лучших команд – общий тур в Тамбове, его календарь сейчас определяется, затем участников ждет плей-офф.