Аварийность на дорогах Барнаула устойчиво снижается, как и количество пострадавших и погибших в ДТП

В администрации Барнаула под руководством первого заместителя главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолия Воронкова состоялось заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото Андрея Чурилова

На протяжении последних нескольких лет в Барнауле наблюдается устойчивое снижение аварийности. Для общественного транспорта уменьшение числа ДТП почти на 50% связано во многом с пандемией коронавируса и, как следствие, низким пассажиропотоком и сокращением количества автобусов на линии. Что касается личных машин, число которых каждый год неуклонно растет, то водители становятся более внимательными и ответственными на дороге – это заметно и по уменьшившемуся количеству штрафов за различные нарушения, и по числу ДТП.

– Если в 2015 году на территории краевой столицы было зафиксировано 1610 дорожно-транспортных происшествий, то по итогам 2020 года – 1009, – доложил членам комиссии Олег Каркошкин, начальник ОГИБДД УМВД по Барнаулу. – При этом сохраняются факты ДТП с участием пешеходов. Было зарегистрировано 439 фактов наезда на пешеходов, в результате которых 20 человек погибли. Но особенную тревогу вызывает то, что стабильно высокие показатели аварийности на пешеходных переходах – 225 человек попали под колеса автомобилей, из них семь погибли.

По мнению Олега Каркошкина, причин в такой печальной статистике несколько: это и несоблюдение правил водителями, и собственная неосмотрительность пешеходов, и недостаточная организация безопасности.

– Переход – это то место, где пешеход должен чувствовать себя в безопасности и где дорожно-транспортных происшествий вообще не должно происходить, – подчеркнул Анатолий Воронков. – Нужно понять, какие меры наиболее эффективны для снижения ДТП, и реализовать их на аварийных участках.

70 млн. руб. ежегодно выделяется на реализацию мероприятий по безопасности дорожного движения в городе.

В ходе обсуждения члены заседания признали, что наиболее действенной мерой является создание искусственных дорожных неровностей. Они заставляют водителя снизить скорость и тем самым уменьшить риск наезда на пешехода в потенциально опасном месте. Но при этом базовым мероприятием должно становиться усиленное освещение пешеходников. Сейчас, к сожалению, в городе есть оборудованные пешеходные переходы, но при этом совершенно неосвещенные, как например, на ул. Свердлова перед поворотом на ул. Новоугольную.

В состав комиссии по безопасности дорожного движения входят депутаты, представители пассажироперевозящих предприятий, ГИБДД и надзорных органов. Фото Михаила Полубедова

В Барнауле на данный момент отмечено 35 мест концентрации ДТП – это точки, где ежегодно происходит более трех аварий одного вида или пяти разных типов. Но еще 55 мест отмечены специалистами контрольных ведомств как предочаговые. Превентивную работу с такими потенциально опасными участками в администрации города считают одним из важнейших направлений деятельности.

– В этом году мы планируем строительство светофора на пересечении улиц Взлётной и Сиреневой, – рассказал Никита Уваров, начальник отдела организации дорожного движения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. – Место пока не является участком концентрации ДТП, но находится на пересечении построенной автомобильной дороги по ул. Сиреневой, где фиксируется плотное движение транспорта и пешеходов, а также в непосредственной близости образовательное учреждение.

Специалисты городского дорожного комитета озвучили предварительный план мероприятий, в который вошли строительство 36 искусственных неровностей, устройство линий наружного освещения протяженностью более 4 км, пяти комплексов фото-и видеофиксации нарушений ПДД, пяти светофоров.

На рассмотрение членов комиссии по безопасности было выдвинуто несколько предложений городского отдела ГИБДД по реорганизации дорожного движения на проблемных объектах. В частности, на участке в границах Павловского тракта – ул. Солнечная Поляна – ул. Просторная – пр. Северного Власихинского сделать круговое движение, объединив все съезды. Для ликвидации заторов на регулируемом перекрестке на пр. Строителей – пр. Социалистический – ул. Привокзальная реорганизовать движение, запретив поворот налево. Для увеличения пропускной способности расширить до четырех полос улицу Шумакова в границах ул. Власихинской и Павловского тракта. Все эти предложения будут рассмотрены.

Подводя итоги заседания комиссии, Анатолий Воронков отметил, что системная работа по повышению безопасности движения дает свои плоды и ее нужно продолжать.

– Прошу увеличить объемы дорожной разметки, наносимой термопластиком. Сейчас больше половины объектов покрывают обычной краской, которая держится в лучшем случае 2-3 месяца. Термопластик гораздо более устойчив и позволит повысить безопасность дорожного движения.