1 марта отмечают свой профессиональный праздник эксперты-криминалисты

Сегодня без экспертов не раскрывается практически ни одно преступление, начиная от рядовой кражи аккумулятора из машины и заканчивая изнасилованиями и убийствами. Мы решили выяснить, какова она, работа этих незаменимых сотрудников, и отправились на дежурство вместе с экспертом отделения по Индустриальному району экспертно-криминалистического отдела УМВД России по городу Барнаулу Антоном Калиничевым, который поступил на службу в 2018 году сразу по окончании Волгоградской академии МВД России.

Антон Калиничев ищет следы пальцев на багажнике машины, поврежденной хулиганами.

Фото Стаса Сидоркина

От затишья до цейтнота

Пока в отделе полиции затишье, но в любой момент может начаться цейтнот. Такова специфика работы.

– За сутки может не быть ни одного выезда, а может быть 19, – рассказывает Антон Калиничев. – Это мой личный рекорд. Выдался однажды такой день, когда прошла целая серия краж аккумуляторов и серия похищений колес, и из магазинов еще воровали.

У Антона Калиничева есть допуск для дактилоскопической, трассологической, баллистической, портретной, почерковедческой и других видов экспертиз. Так что его навыки востребованы практически на любом преступлении.

– В основном большую роль при раскрытии преступлений играют следы рук, в меньшей степени следы обуви и одежды, а также кровь, окурки сигарет, – рассказывает Антон. – Хорошо помогает геномная база данных. У всех, кто привлекается к уголовной ответственности по тяжким статьям, геном вносится в базу. Довольно часто преступления сексуального характера раскрываются за счет биологии.

Грехи молодости

Порой благодаря усилиям экспертов раскрываются преступления, с момента совершения которых прошли десятки лет. Сейчас это особенно актуально, поскольку МВД взяло курс на максимальное раскрытие дел прошлых лет.

– В прошлом году у нас была экспертиза по преступлению 2002 года, – рассказывает Антон Калиничев. – Тогда на улице ночью в гаражном массиве подрались двое молодых людей, один ударил второго ножом в живот. К счастью, врачи спасли его жизнь. Уходя его обидчик выбросил нож, который потом нашли. Эксперт снял с него отпечатки пальцев, но совпадений по базе данных не было.

И вот спустя 18 лет человек, который тогда ушел от ответственности, попал в полицию за какое-то правонарушение. Его дактилоскопировали, отпечатки сразу сравнили с базой данных, и появилось совпадение. Информацию передали оперуполномоченным, которые допросили мужчину. Вначале он даже понять не мог, в каком тяжком преступлении его подозревают.

Избитый во дворе

Но вот тишину нарушает объявление дежурного по громкой связи: «Следственно-оперативная группа, на выезд!». В течение пяти минут следователь, эксперт и оперативник отправляются на место во двор многоэтажки. По пути оперативник вводит эксперта в курс дела. Этой ночью во дворе избили мужчину. Поздний прохожий возвращался домой нетрезвым и повздорил с двумя парнями. Сейчас он лежит в больнице.

Прибыв на место, сотрудники СОГ первым делом направляются в сторожку охранной фирмы, которая контролирует камеру, висящую во дворе. На записи видно, как сталкиваются прохожий и две другие фигуры. Короткая потасовка, мужчина падает на землю, его обидчики быстро уходят.

Съемки делались издалека и под углом, но можно разглядеть, в какую сторону пошли подозреваемые после избиения. Эксперт тут же отправляется на место. Следы четко отпечатались на снегу. Антон делает несколько снимков. Они будут хорошим подспорьем для идентификации подозреваемых по базам данных и для доказательства их вины.

Антон Калиничев: “В основном преступления, на которые мы выезжаем, совершаются на бытовой почве и по пьяни. Это горожане, которые ведут маргинальный образ жизни. Чаще всего случаются кражи, затем преступления против личности и реже тяжкие телесные повреждения и убийства. Сейчас в основном преступники переходят на интернет-мошенничества”.

Ни ремонтника, ни инструментов

Следующая точка на маршруте следственно-оперативной группы – новая, недавно построенная высотка, куда только начали заселяться жильцы. Вчера в квартире одной семейной пары произошла кража. Супруги встречают группу на пороге. В квартире пусто, ни вещей, ни обоев, шаги эхом отдаются от голых стен. Расстроенная хозяйка рассказывает, что они решили сделать ремонт, нашли по интернету мастера. Со спокойным сердцем оставили его в квартире. Через два дня ремонтник перестал отвечать на звонки. Когда хозяева вернулись, там не было ни его, ни их инструментов.

Эксперт тут же начинает наносить на коробки от инструментов и бутылки с водой черный дактилоскопический порошок. Благо, ремонтник успел изрядно тут наследить, оставив на инвентаре и посуде много четких следов. Приложив прозрачную дактилоскопическую пленку, Антон аккуратно переносит след на бумагу и запечатывает образец.

По возвращении в отдел эксперт тут же отправляет отпечатки во всероссийскую базу данных «Папилон». Через полчаса на компьютер приходит список из 20 вероятных совпадений. Дальше работа только вручную. В самой ответственной, ювелирной работе компьютер человека пока заменить не может. Антон внимательно всматривается в экран, отмечая совпадения в рисунках папиллярных узоров. Есть совпадение! Отпечатки с места преступления полностью совпали с отпечатками человека из базы данных, который в прошлом привлекался за кражу. Информацию передают оперативникам. Дальше найти подозреваемого не составит труда. Преступление практически раскрыто.

След будет

До окончания суток Антон Калиничев выезжает еще на два преступления. В одном из дворов хулиганы разбили окно припаркованной машины. Кроме того, женщина заявила в полицию, что оставила в машине такси кошелек, который после этого бесследно пропал. В обоих случаях понадобилась помощь эксперта.

– Я считаю, наша служба – одна из важнейших в МВД, без нее большинство преступлений было бы не раскрыты или даже не подтверждены, – говорит Антон Калиничев. – Я всегда стараюсь работать, чтобы как можно больше преступлений раскрывалось, и преступники получали заслуженное наказание, чтобы безопасней было ходить по улицам. Не только мне и моим близким, но и всем членам общества. Видно, что с каждым годом преступлений меньше совершается. И большую роль в этом играют не только оперуполномоченные, участковые, ППС, но и экспертная служба.