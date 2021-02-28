В первую неделю весны в Барнауле пройдет первенство Сибирского Федерального округа по боксу

Со 1 по 6 марта в Барнауле в СК «Победа» состоится первенство СФО по боксу среди юниоров 17-18 лет. Турнир посвятят памяти почетного президента краевой федерации бокса Владимира Мудрика.

В соревнованиях примут участие около 160 спортсменов из 10 регионов Сибири.

1 марта боксеров ждут взвешивание и жеребьевка, 2 марта в 17.00 состоится церемония открытия первенства. Со 2 по 4 марта болельщики увидят предварительные бои, 5 марта пройдут полуфиналы, а 6 марта с 12.00 – финальные поединки, после чего начнется церемония закрытия.

Турнир пройдет в СК «Победа» (ул. А. Петрова, 146г).

Напомним, с 7 по 16 мая Барнаул примет первенство России по боксу в этой же возрастной группе.