Заключительный уик-енд зимы можно провести на спортивных площадках

Последние выходные февраля будут активными, любители спорта могут и сами принять участия в соревнованиях, и стать болельщиками.

27 и 28 февраля в Барнауле пройдет ставший уже традиционным этап Гран-При Кубка России по быстрым шахматам – Мемориал Рувима Кура.

По традиции, в фестивальной программе необычные сеансы одновременной игры, лекция именитого тренера, а также сам турнир по быстрым шахматам с призовым фондом 500 тысяч рублей.

Открытие турнира состоится 27 февраля в 9.30 в концертном зале «Сибирь» (проспект Ленина, 7), затем пройдут игры 1-6 туров. 28 февраля начало шахматных баталий с 10.00. В связи с наплывом участников будут организованы два турнирных зала. Первый и основной будет располагаться в Краевом шахматном клубе, а второй дополнительный – совсем рядом – в ТЦ «Ультра».

В пятницу в рамках турнира состоится сеанс одновременной игры вслепую на восьми досках, его проведет международный гроссмейстер Павел Понкратов (Москва). Сеанс пройдет в ТЦ «Заря» (ул. Власихинская, 166) с 15.00 до 17.00. В торговом центре «Ультра» (ул. Гоголя, 47) в это же время сеанс одновременной игры для юных шахматистов для 20 досок проведут международные гроссмейстеры Евгений Алексеев (Санкт-Петербург) и Игорь Лысый (Екатеринбург). А в 18.00 в краевом шахматном клубе (ул. Гоголя, 42) пройдет лекция для всех желающих международного гроссмейстера, старшего тренера мужской сборной России по шахматам Александра Мотылева (Москва).

БК «Барнаул» в воскресенье, 28 февраля, приглашает болельщиков на завершающий матч первого этапа чемпионата России по баскетболу (Суперлига-2).

Наш соперник – «Барс-РГЭУ» из Ростова-на-Дону. Встреча пройдет в воскресенье в спорткомплексе «Победа» (ул. А. Петрова, 146 г) и начнется в 17:00.

Фото Ярослава Махначева.

Также 27 и 28 февраля в Барнауле продолжится акция «Спортивные выходные». К акции присоединится федерация волейбола края. В субботу с 20:00 до 23:00 для игр откроют зал в ДК Барнаул (ул.А.Петрова, 146а). Предварительная запись по телефону: 44-64-71.

В СК «Темп» снова можно будет поиграть в футбол всю ночь с субботы на воскресенье (с 24:00 до 7:00). Требуется предварительная запись, телефон: 50-61-40. Бронировать зал нужно заранее, собрав команду численностью не более 16 человек, время матча 1 час.

Фото Ярослава Махначева.

«Народная лыжня» по-прежнему ждет активных горожан сразу в трех парках: «Юбилейный», «Изумрудный» и им.Ленина. Открыта для посещения и трасса здоровья.

Спортивные мероприятия также организуют во всех районах города.