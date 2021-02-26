Вышла в свет первая биография известного барнаульского писателя

В рамках фестиваля «Издано на Алтае» в краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова состоялась презентация книги об Александре Родионове, вышедшей в серии «Алтай. Судьба. Эпоха». Работа над этой книгой велась на протяжении пяти лет.

Труд Ларисы Вигандт можно отнести к разряду литературоведческих исследований.

Фото Михаила Полубедова

Потребность в паузах

О том, что один из томов серии «Алтай. Судьба. Эпоха» должен быть посвящен Александру Родионову – известному писателю, историку, знатоку старины, общественному деятелю, автору ряда книг поисковой прозы – заговорили в 2015 году. За эту работу взялась Лариса Вигандт – известный журналист, редактор журналов «Алтай», «Культура Алтайского края».

– С Александром Михайловичем мы дружили, – говорит она. – И казалось, что я его хорошо знаю. А когда приступила к работе, поняла, что ошибалась. Изучая дневники Родионова, я открывала его на каждом шагу. Предполагалось, что на книгу уйдет год. Но потом стало понятно, за это время осилить ее не успею. Ведь только в краевом архиве хранится свыше 520 дел (а это 20 тысяч листов), к тому же требовалось перечитать все его книги. Один только роман «Князь-раб» составляет тысячу страниц текста. К счастью, меня поняли и дали отсрочку.

В итоге книга получилась объемная, насыщенная фактами, выдержками из дневников, писем и рукописей, воспоминаниями близких людей и друзей Александра Михайловича, архивными снимками. Чтобы все это уместить, не хватало места – в последний момент стало понятно, что объем тома ощутимо превышен, из-за чего автору пришлось сократить более 100 страниц.

– К сожалению, в книгу не вошел указатель имен, а он здесь необходим, ведь Александр Михайлович был человеком коммуникабельным, в его поле входило множество людей, – считает Лариса Александровна. – Если в будущем книга будет переиздана, то, надеюсь, этот пробел удастся восполнить. Есть у меня претензии и к самой себе – что говорить, есть в издании некоторые огрехи. Но такие вопросы обычно снимаются паузами, позволяющими хотя бы на полгода отвлечься от книги, а потом другими глазами на нее посмотреть. У меня времени на паузы не было.

Космическая картина мира

Выстраивая книгу, Лариса Вигандт придерживалась принципа: оставлять все известные факты о Родионове в стороне, отдавая предпочтение новой информации.

– Ведь я сама для себя открывала этого человека, а потому мне бы очень хотелось, чтобы вслед за мной открыли его и читатели, – рассказывает автор. – Я была буквально влюблена в детство Александра Михайловича, в его студенческие годы, проведенные на геологическом факультете Томского политехнического института. Это был светлый человек, всеобщий любимец, у которого всегда была цель.

В основе издания об Александре Родионове – архивные документы из фонда Государственного архива Алтайского края, Краеведческого музея Рубцовска, краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова, а также газетные и журнальные публикации, посвященные его книгам и общественным инициативам, воспоминания друзей и близких людей.

По мнению Ирины Березюк, редактора исторического романа Александра Родионова «Князь-раб», столь тщательного и вдумчивого исследования еще не удостаивался ни один литератор, живущий на Алтае во второй половине XX века. А труд Ларисы Вигандт можно отнести к разряду масштабных литературоведческих исследований.

– Это не журналистская работа, а настоящий писательский труд, – считает Ирина Александровна. – Что ценно, в тексте присутствует и сам автор, причем присутствует так тактично, так умно, что все факты и сопоставления здесь выстроены в очень глубокую, буквально космическую картину мира. Этим книга меня потрясла. Она словно заставила заново окунуться в события 30-40-летней давности, по-другому увидеть масштаб личности героя.

Фото Михаила Полубедова

Действительно, в книге подробно рассказано и о детстве Александра Родионова, о самых разных его увлечениях (среди которых – страсть к сложению стихов), о годах студенчества, приведены здесь и его дневниковые записи, а также мысли, записанные в пикетажках – полевых книгах геолога, выдержки из газетных и журнальных статьей, афиш…

– Эта книга для меня – большой подарок, – говорит Вероника Никонова, дочь Александра Родионова. – Если бы не Лариса Вигандт, я бы этих фотографий никогда не увидела. К тому же на страницах этой книги – имена друзей и близких Александра Михайловича, которых уже с нами нет. Здесь они как живые, и мы их будем помнить.

Защита Родионова

Как рассказала Лариса Вигандт, в некоторых главах ей буквально приходилось защищать Родионова от всех, кто присваивает себе его наследие, нарушая авторские права. Один из таких эпизодов описан в главе «Свет и пепел», где автор заявляет, что роман Алексея Иванова «Тобол» построен на основе книги Александра Родионова «Князь-раб», подробно описывающей петровскую эпоху в Сибири. Правда, по мнению Ларисы Александровны, известный уральский писатель пользовался не только родионовским материалом, но и книгой омича Павла Брычкова о том же периоде истории (создавалась она одновременно с романом «Князь-раб»).

– Книгу Иванова «Тобол» я купила совершенно случайно – хотелось познакомиться с другими трактовками исторической эпохи, описанной в романе Родионова, – поясняет Лариса Александровна. – И увидела, что он копирует главные сцены, основные мотивы, редкие родионовские словечки. Моему возмущению не было предела. Так родилась нашумевшая глава, которая сначала была опубликована в журнале «Культура Алтайского края», а потом на одном из московских сайтов («Литературная газета» напечатать материал отказалась). Чуть позже я получила письмо от секретаря правления Союза писателей России Сергея Котькало, в котором он написал: «Спасибо, что защищаешь честь Саши». А после от него пришло письмо с поздравлениями – оказалось, книга об Александре Родионове победила в номинации «Литературоведение» Национальной премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина. Для меня это стало неожиданностью, так как специально для этого я ничего не делала.

Кстати, после этой истории с Ларисой Вигандт связался один из авторов «Википедии», который пожелал сделать о Родионове отдельную статью. Так что теперь Александру Михайловичу в свободной энциклопедии посвящена персональная страница, которая теперь может пополняться новыми фактами.