Принят закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

9 февраля Государственная Дума во втором, окончательном чтении одобрила законопроект Минтранса РФ, который позволит обеспечить безопасность детей в общественном транспорте.
На принятие важных изменений думцев подвигли участившиеся в регионах случаи высадки детей из-за неоплаты ими проезда, вне зависимости от возраста пассажиров, погодных условий и местоположения транспортного средства.
Изменения вскоре будут внесены в статью 20 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Теперь на законодательном уровне установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, не достигшего 16-летнего возраста и следующего без сопровождения взрослых. По словам разработчиков проекта и депутатов Госдумы, принятие этого закона позволит исключить возможные трагедии и обеспечить полную безопасность детей.
Для Барнаула эти поправки актуальны не меньше, чем для других городов России. К сожалению, неприятные инциденты в общественном транспорте, в которые были вовлечены школьники, случались не единожды. Хорошо, что все эти истории заканчивались благополучно: за одного заплатили другие пассажиры, других после незапланированной высадки довозили до дома неравнодушные барнаульцы на личных автомобилях. Но будь принят такой закон два года назад, 8-летнюю Аню С. не высадили бы из автобуса, считает мама девочки Татьяна.
– Такой закон, безусловно, нужен был, причем давно. Многие дети не оказались бы на улице в темное время суток, без денег и вдали от дома, – считает женщина. – Дочь возвращалась из школы домой. Когда к ней подошла кондуктор, Аня обнаружила, что 50-рублевой купюры в кармане нет. Возможно, в школе кто-то вытащил. Когда дочь сказала, что денег нет, кондуктор в жесткой форме попросила ее выйти на ближайшей остановке. Она мне позвонила, и я через полчаса забрала ее, заплаканную, с остановки. Благо, что была весна и на улице еще не стемнело. Боюсь осуждать кондуктора, поскольку у них, наверное, тоже есть регламент работы и установка «зайцев не возить». Но мы были сильно напуганы. Из той ситуации я извлекла хороший урок и теперь деньги на проезд дочери я даю с запасом. Причем научила ее хранить деньги в нескольких местах: в пенале, потайном отделении рюкзака, внутреннем или внешнем кармане куртки – так я уверена, что ребенок сможет расплатиться, даже если случится какое-то непредвиденное обстоятельство.
Большинство барнаульских перевозчиков считает, что этот закон – больше перестраховка, нежели острая необходимость. Все-таки водители у нас человечные и, видя растерявшегося ребенка, которому и сказать-то стыдно, что расплатиться нечем, дарят бесплатную поездку. А некоторые и вовсе разрешают ребенку проехать бесплатно, даже если у него есть деньги на проезд.
– Я услышал, как девчонка лет десяти, наверное, по телефону кому-то говорила, что очень сильно хочет наклейки с героями любимого мультика, а денег не хватает. Поэтому я решил не брать с нее за проезд, – признается Дмитрий, водитель маршрутки. – Я с 25 рублей не обеднею, а ребенку будет приятно.
Но нередки и случаи, когда дети намеренно говорят о том, что забыли проездной дома или деньги потеряли, чтобы проехать «зайцем». И с появлением закона, защищающего безбилетный проезд, такие случаи могут участиться – переживают автоперевозчики.
– Я убежден, что нам не избежать злоупотреблений. Дети и раньше пытались экономить карманные деньги таким образом, а сейчас фактически им предоставили выбор: оплачивать проезд или нет. Но, как бы ситуация не повернулась, мы будем выполнять требования закона, – рассуждает Сергей Гриднев, директор компании «СолГри». – За своих водителей, работающих на маршрутах, могу сказать, что они – адекватные люди, практически все имеют детей, поэтому и раньше не высаживали «зайчат» на полпути, понимая степень ответственности за них.
Большинство барнаульцев считают правильным разрешить ребенку бесплатно доехать до нужной остановки, если он не может заплатить за проезд в общественном транспорте. И это, конечно, разумное мнение. Вопрос возникает к родителям, которые, собирая свое чадо в школу, не обеспечивают его необходимой суммой. Кто-то скажет, мол, малыш потратил «транспортные деньги» на бутерброд в школьной столовой и на проезд не осталось. В век современных технологий проблему отсутствия наличных можно довольно просто решить – приобрести транспортную карту или транспортный браслет, научить ребенка мобильному переводу. Да и просто объяснить, что деньги на проезд предназначены только для этих целей.
Гораздо больше сомнений вызывает обоснованность установления возрастного порога в 16 лет. Кажется, что в этом возрасте у подростков уже есть свои карманные деньги, которых с лихвой хватает не только на проезд.
Члены комиссии по социальной политике Общественной палаты г. Барнаула отметили, что новые поправки регламентируют не столько правовые взаимоотношения сторон, сколько морально-этический аспект. Поэтому хочется надеяться, что и работники сферы общественных перевозок будут терпимее относиться к случаям безбилетного проезда, и юные пассажиры не будут злоупотреблять своим законным уже правом.