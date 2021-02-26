Принят закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

9 февраля Государственная Дума во втором, окончательном чтении одобрила законопроект Минтранса РФ, который позволит обеспечить безопасность детей в общественном транспорте.

Коллаж Александра Ермоловича

На принятие важных изменений думцев подвигли участившиеся в регионах случаи высадки детей из-за неоплаты ими проезда, вне зависимости от возраста пассажиров, погодных условий и местоположения транспортного средства.

Неприятный опыт

Изменения вскоре будут внесены в статью 20 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Теперь на законодательном уровне установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, не достигшего 16-летнего возраста и следующего без сопровождения взрослых. По словам разработчиков проекта и депутатов Госдумы, принятие этого закона позволит исключить возможные трагедии и обеспечить полную безопасность детей.

Для Барнаула эти поправки актуальны не меньше, чем для других городов России. К сожалению, неприятные инциденты в общественном транспорте, в которые были вовлечены школьники, случались не единожды. Хорошо, что все эти истории заканчивались благополучно: за одного заплатили другие пассажиры, других после незапланированной высадки довозили до дома неравнодушные барнаульцы на личных автомобилях. Но будь принят такой закон два года назад, 8-летнюю Аню С. не высадили бы из автобуса, считает мама девочки Татьяна.

– Такой закон, безусловно, нужен был, причем давно. Многие дети не оказались бы на улице в темное время суток, без денег и вдали от дома, – считает женщина. – Дочь возвращалась из школы домой. Когда к ней подошла кондуктор, Аня обнаружила, что 50-рублевой купюры в кармане нет. Возможно, в школе кто-то вытащил. Когда дочь сказала, что денег нет, кондуктор в жесткой форме попросила ее выйти на ближайшей остановке. Она мне позвонила, и я через полчаса забрала ее, заплаканную, с остановки. Благо, что была весна и на улице еще не стемнело. Боюсь осуждать кондуктора, поскольку у них, наверное, тоже есть регламент работы и установка «зайцев не возить». Но мы были сильно напуганы. Из той ситуации я извлекла хороший урок и теперь деньги на проезд дочери я даю с запасом. Причем научила ее хранить деньги в нескольких местах: в пенале, потайном отделении рюкзака, внутреннем или внешнем кармане куртки – так я уверена, что ребенок сможет расплатиться, даже если случится какое-то непредвиденное обстоятельство.

«У нас порядочные люди»

Большинство барнаульских перевозчиков считает, что этот закон – больше перестраховка, нежели острая необходимость. Все-таки водители у нас человечные и, видя растерявшегося ребенка, которому и сказать-то стыдно, что расплатиться нечем, дарят бесплатную поездку. А некоторые и вовсе разрешают ребенку проехать бесплатно, даже если у него есть деньги на проезд.

– Я услышал, как девчонка лет десяти, наверное, по телефону кому-то говорила, что очень сильно хочет наклейки с героями любимого мультика, а денег не хватает. Поэтому я решил не брать с нее за проезд, – признается Дмитрий, водитель маршрутки. – Я с 25 рублей не обеднею, а ребенку будет приятно.

Но нередки и случаи, когда дети намеренно говорят о том, что забыли проездной дома или деньги потеряли, чтобы проехать «зайцем». И с появлением закона, защищающего безбилетный проезд, такие случаи могут участиться – переживают автоперевозчики.

– Я убежден, что нам не избежать злоупотреблений. Дети и раньше пытались экономить карманные деньги таким образом, а сейчас фактически им предоставили выбор: оплачивать проезд или нет. Но, как бы ситуация не повернулась, мы будем выполнять требования закона, – рассуждает Сергей Гриднев, директор компании «СолГри». – За своих водителей, работающих на маршрутах, могу сказать, что они – адекватные люди, практически все имеют детей, поэтому и раньше не высаживали «зайчат» на полпути, понимая степень ответственности за них.

По целевому назначению

Большинство барнаульцев считают правильным разрешить ребенку бесплатно доехать до нужной остановки, если он не может заплатить за проезд в общественном транспорте. И это, конечно, разумное мнение. Вопрос возникает к родителям, которые, собирая свое чадо в школу, не обеспечивают его необходимой суммой. Кто-то скажет, мол, малыш потратил «транспортные деньги» на бутерброд в школьной столовой и на проезд не осталось. В век современных технологий проблему отсутствия наличных можно довольно просто решить – приобрести транспортную карту или транспортный браслет, научить ребенка мобильному переводу. Да и просто объяснить, что деньги на проезд предназначены только для этих целей.

Гораздо больше сомнений вызывает обоснованность установления возрастного порога в 16 лет. Кажется, что в этом возрасте у подростков уже есть свои карманные деньги, которых с лихвой хватает не только на проезд.

Члены комиссии по социальной политике Общественной палаты г. Барнаула отметили, что новые поправки регламентируют не столько правовые взаимоотношения сторон, сколько морально-этический аспект. Поэтому хочется надеяться, что и работники сферы общественных перевозок будут терпимее относиться к случаям безбилетного проезда, и юные пассажиры не будут злоупотреблять своим законным уже правом.

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