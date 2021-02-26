Полный комплект медалей собрали барнаульские легкоатлеты на молодежном чемпионате России

В Кирове в спорткомплексе «Вересники» завершился зимний чемпионат России по легкой атлетике (спортсмены до 23 лет). Представители Алтайского края завоевали на нем золотую, серебряную и бронзовую медали.

Полина Миллер – победитель зимнего чемпионата России среди молодежи. Фото из сети Интернет

Чемпионкой стала Полина Миллер, уверенно выигравшая финальный забег на 400 метров с результатом 52,3 секунды. Неделю назад она участвовала во взрослом чемпионате России в помещении и завоевала там серебро с личным рекордом – 52,12 сек. Серьезной конкуренции на молодёжном первенстве России ей соперницы не составили, ближайшую преследовательницу воспитанница Надежды Клевцовой обогнала больше чем на секунду.

Савелий Савлуков, который также стал специализироваться в гладком беге на 400 метров, занял второе место с результатом 47,1 секунды. Он ровно на секунду улучшил время, с которым выиграл в январе первенство СФО.

И, наконец, в секторе для прыжков в высоту бронзовую медаль завоевала Екатерина Уткина. Самой молодой из всех прыгуний (ей только в январе исполнилось 18 лет) покорилась высота 184 см, что стало личным рекордом спортсменки.