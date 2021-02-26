Хирург-онколог Константин Мамонтов развивает единственное за Уралом отделение по лечению рака печени и поджелудочной железы

Доктор медицинских наук, заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения краевого онкоцентра «Надежда» Константин Мамонтов первым в Барнауле начал проводить спасительные для пациентов операции на печени и обучает этому других. Выживаемость прооперированных в его отделении больных – одна из лучших в стране.

Константин Мамонтов (слева) проводит очередную спасительную операцию на печени.

Фото Юлии Корчагиной

Операции на печени считаются одними из самых сложных в хирургии. Они могут сопровождаться обширными кровопотерями, послеоперационными осложнениями. Но для многих пациентов подобные вмешательства – единственный шанс на спасение.

– Печень отвечает за все обменные процессы в организме: белковый, аминокислотный, жировой. Хирургическое воздействие на печень на время нарушает не только работу этого органа, но и сердечно-сосудистой системы, почек, надпочечников. Выполнить резекцию печени, то есть удаление правой или левой ее доли, гораздо сложнее, чем выполнить резекцию желудка или прямой кишки. Это большая ответственность и мастерство, – отмечает Константин Мамонтов.

Сегодня операции на печени поставлены в отделении на поток, а такие показатели, как частота послеоперационных осложнений, летальность, пятилетняя выживаемость пациентов, сопоставимы с ведущими клиниками России и мира.

Отделение Мамонтова – молодое во всех отношениях. В марте здесь будут праздновать пятилетний юбилей, а трудятся здесь вчерашние выпускники медуниверситета. Их возраст – от 26 до 34 лет. Константин Григорьевич обучает молодых докторов технике проведения сложнейших операций и год от года внедряет новые методики лечения.

Один из специалистов, Сергей Хайс, пришел работать под начало Константина Григорьевича, вдохновившись историей подруги его мамы и его друзей. Близкая знакомая его семьи Светлана пережила второе рождение благодаря проведенной в онкоцентре объемной операции на печени.

Задача – спасать!

Высокий, статный Константин Мамонтов всем своим видом вселяет уверенность окружающих в то, что все будет хорошо. Многие пациенты стремятся попасть на лечение именно к нему.

Неделю назад 37-летнему Андрею была проведена обширная резекция печени. Сегодня по внешнему виду улыбающегося парня и не определишь, что он перенес многочасовую операцию. Барнаулец признается:

– Перед операцией практически не волновался. Был уверен в успехе. Ведь делал ее мне сам Константин Григорьевич. Он – лучший врач.

За годы работы Константин Мамонтов выполнил более 300 обширных резекций печени. Рассказывает:

– Сегодня даже ребята, которые работают в отделении сравнительно недавно – по два-три года, – начинают проводить операции на печени. В свое время для нас это была фантастика.

В 2020 году в отделении рентгенохирургических методов лечения провели 471 операцию. Порядка 100 вмешательств – на печени, из которых 64 – обширные резекции.

Константин Григорьевич ведет собственную базу прооперированных пациентов. Могут ли они предполагать, что доктор, спасавший их десяток лет назад, и сегодня с волнением интересуется их здоровьем?

– Нашей первой пациентке Кате на момент операции было 32 года, а ее ребенку – 9 месяцев. Перед нами была особая ответственность – сохранить жизнь матери малыша. Прошло 16 лет, она жива, регулярно наблюдается в поликлинике онкоцентра. Самой молодой нашей пациенткой была 25-летняя девушка, а возрастным – мужчина 78 лет.

Хирургия будущего

Кардинально изменились хирургические подходы к проведению операций на печени: сегодня начали удалять те опухоли, за которые раньше бы и не взялись. Такой тренд задал Мамонтов. В своей докторской диссертации еще в 2013 году ученый предложил стратегию лечения больных операбельными метастазами колоректального рака печени.

– Раньше считалось, что больным с неблагоприятным прогнозом первым этапом проводилась предоперационная химиотерапия, и только при уменьшении размера метастазов выполнялась резекция печени. И в послеоперационном периоде вновь проводилась химиотерапия. Мы доказали, что если метастазы изначально можно оперировать, то нужно сначала их удалить, а затем уже проводить химиотерапию.

Время доказало, что его методика лечения оказалась наиболее верной. В прошлом году были опубликованы итоги международного многоцентрового исследования, где ученые мира пришли к тому же выводу, что и семь лет назад Мамонтов. За эти исследования в 2017 году Константин Мамонтов признан «Лучшим онкологом России».

Сегодня Константин Мамонтов вместе со своей юной командой уверенно смотрит в будущее.

– В нашем отделении проводятся операции на печени, поджелудочной железе, колоректальном раке, причем не только полостные. С октября прошлого года мы начали проводить малотравматичные операции через прокол под контролем рентгена и узи. Появление рентгеноперационной открыло нам множество возможностей, которые мы будем использовать во благо пациентов. Планируем более активно проводить операции на поджелудочной железе, которые во многих отношениях более сложные, чем на печени. Часто они сопровождаются резекцией магистральных сосудов. Поэтому есть куда двигаться и в этом направлении.

Вспомните о профилактике

– Ежегодно заболеваемость колоректальным раком увеличивается. Первое время болезнь протекает бессимптомно. В прошлом году впервые такой диагноз поставлен 1100 больным. У каждого четвертого на тот момент уже были метастазы в печени. У половины они появились в процессе лечения.

В качестве профилактики колоректального рака хирург рекомендует соблюдать диету, исключить курение, не злоупотреблять алкоголем и при появлении первых симптомов – запоры, слизь и кровь в кале – обратиться в поликлинику. В числе других рекомендаций – после 50 лет следует регулярно обращаться к врачу. Раз в 5 лет проводить фиброколоноскопию или хотя бы сдавать кал на скрытую кровь. Больше внимания к своему здоровью необходимо уделять людям с отягощенной наследственностью и тем, у кого в прошлом были онкологические операции.