Газ до упора: 6 и 7 марта в Барнауле состоятся Всероссийские соревнования по спидвею

Ледовые гонки на мотоциклах пройдут на стадионе СШОР «Клевченя» второй год подряд, но на этот раз их статус будет куда выше. О предстоящих соревнованиях и о том, как живет Алтайская краевая федерация мотоспорта, говорим с ее председателем Евгением Максимовым.

Соревнования по спидвею пройдут в Барнауле второй год подряд. Фото Ярослава Махначёва.

Новый уровень

– Евгений Керимович, в чем отличие предстоящих гонок на льду от прошлогодних?

– В этом году уровень будет выше. В них примет участие 18 человек – это 16 основных и двое запасных. Мы могли бы собрать и больше людей, желающие есть, но 18 гонщиков – это международный стандарт. Если количество выше, то надо проводить отборочные заезды, а это удлиняет соревнования и делает их дороже. К нам приедут спортсмены из Тюмени, Омска, Красноярска, Иркутска, Новосибирска, выступят трое местных мотогонщиков. По сравнению с прошлым годом состав участников сильнее – ждем чемпиона мира из Иркутска Максима Барабошкина, чемпиона Европы из Новосибирска Максима Корчемаху. Возможно, приедут участники из Уфы, тоже сильный состав – на днях уфимец Динар Валеев стал чемпионом мира.

– Лет пять назад вы с показательными выступлениями по спидвею выступали на «Водном мире» в рамках «Алтайской зимовки», но до соревнований дошло дело только в прошлом году. Как удалось возродить спидвей в Барнауле?

– Потенциал у нас был всегда, и ветераны начали подтягиваться, и молодежь появилась. Поставили себе цель – провести соревнования, в итоге в прошлом году они состоялись. А после них на нас вообще возложили миссию поднимать Сибирь нашими гонками. Долго обсуждали, какой старт сделать в этом году, обсуждался даже чемпионат вооруженных сил – но в спортивных клубах армии спидвея практически нет. В итоге дали добро на проведение всероссийских соревнований, внесенных в единый календарный план.

– Сложно все это организовать, с тем же стадионом договориться?

– Договориться не сложно, отношения хорошие. Но вся проблема в том, что там лед в первую очередь все-таки для конькобежцев. Поэтому мы на него можем выйти, когда у них закончится сезон. А тренироваться нам приходится на открытых водоемах. Этой зимой ездим во Власиху – далеко и лед там неровный. Конечно, плохо, что у нас нет своего стадиона с постоянной площадкой. А была бы, то в начале зимы к нам бы половина сборной страны приезжала, ведь в центральной части России лед позже замерзает.

Нужна техника

– Помимо спидвея, чем представлен мотоспорт в Алтайском крае?

– Хорошо развит мотокросс, неплохое движение в эндуро, в квадроциклах – это благодаря Сергею Прибу, развивающему направление в Тягуне и проводящему там соревнования. Снегоходы, в принципе, тоже относятся к мотоспорту, но как часть федерации их бы не стал рассматривать – потенциала спортивного конкретно у нас в них мало.

– Самый популярный из всего этого мотокросс?

– Да, его удалось не потерять после распада СССР. В прошлом году из-за пандемии масштабных гонок не было, осенью на трассе «Туриногорская» провели только чемпионат Барнаула – без зрителей. А вообще больше всего у нас эндуристов. Эта дисциплина попроще, человек может купить себе китайский «Рейсер» и худо-бедно на нем ехать. Мотокросс, спидвей – там уровень выше, обывателю делать нечего.

– Как при этом удается развивать мотоспорт, не имея спортивной школы?

– У нас есть центр технических видов спорта, алтайское отделение при ДОСААФ, я его возглавляю. Работаем три года, ДОСААФ выделило нам помещение по безвозмездной аренде, центр объединил авто- и мотоспорт, парапланеристов и авиамоделистов. Кстати, их выступление на соревнованиях по спидвею вы тоже увидите. Вот благодаря центру удается как-то развивать. Вся проблема – в технике. По линии ДОСААФ пришел один кроссовой мотоцикл, передали его перспективному парню. Еще дали три бэушных спидвейных мотоцикла, довели их до боевой готовности, еще есть два личных, принадлежащих гонщикам. Техники катастрофически не хватает. Как и финансирования. Региональный Минспорт на год выделил нам чуть более 200 тысяч рублей. Для сравнения: в Екатеринбурге у мотоспорта бюджет 38 миллионов.

Мотокросс – самая популярная мотодисциплина в Алтайском крае. Фото Ярослава Махначева.

– Но детям мотоспорт сейчас интересен? По моим ощущениям, в него идут те, чьи отцы сами им когда-то занимались?

– Не только. Вот у нас был один парень, на всероссийских соревнованиях выступал, хотели его в спидвее попробовать, но семья уехала в Анапу. Тот же Никита Яблочкин – его папа никогда не занимался. И у Дмитрия Буравлева из Рубцовска тоже. Но детей техника затянула. Мотоспорт интересен, у нас в крае им в общей сложности занимается около 200 человек, но на серьезный уровень проще выйти тем, кто может позволить себе технику. У Буравлева отец бизнесмен, купил мотоцикл, машину для его перевозки, парень много тренируется, в прошлом году при поддержке регионального Минспорта удалось отправить его на сборы и соревнования, и в финале чемпионата России в своем классе стал одиннадцатым. В следующем году ему нужно переходить в следующую категорию, нужна другая техника – посмотрим, что получится. Чтобы вы понимали порядок цифр, кроссовый мотоцикл с объемом двигателя 125 куб. см, который теперь необходим, стоит 654 тысячи рублей, «Хускварна» – 772 тысячи. Самый маленький, 50 куб. см, – для детей от 4 до 8 лет – 380 тыс.

– А с тренерами, трассами как?

– Тренируем своими силами, помогают ветераны мотоспорта. В районах вообще на них все держится. Еще в советские годы в Омском институте физической культуры была кафедра авто- и мотоспорта, там несколько наших гонщиков успели отучиться. А сейчас людей, которые бы являлись тренерами именно по профессии, у нас нет. С трассами – по-разному. Для мотокросса есть. В Барнауле аккредитованная только одна – «Туриногорская». Есть трассы на улице Дальней, в Токарево, в районе старых аптечных складов. Пытались сделать трассу в Новосиликатном, где песчаный карьер, даже сделали, пару раз потренировались, потом приезжаем – там шлагбаум и охранник. Конечно, на неаккредитованных трассах тренироваться нежелательно, но люди выезжают на свой страх и риск. А для спидвея нет ничего. Зимой, как уже говорили, выручает стадион «Клевченя», а для летних тренировок базы нет.

– Что, помимо спидвея, в этом году увидят любители мотоспорта?

– По мотокроссу запланированы два больших старта – июле в Рубцовске и в августе в Барнауле. В квадроциклах решили попробовать всероссийскую гонку, она пройдет в июле в Тягуне. Приедут судьи из Питера, мы будем перенимать опыт. Несмотря на сложности, стараемся развиваться, понемногу двигаться вперед. Не буду говорить, что все у нас плохо. Сложно – так правильнее. Самое главное, что есть люди и энтузиазм.