Бот ответит за пенсию: Пенсионный фонд вскоре запустит новую информационную систему

Сразу несколько новшеств от Пенсионного фонда ждут барнаульцев и жителей региона в наступившем году. Множество пенсионных вопросов теперь можно будет решить без визита в ПФР, а телефонным консультантам на вопросы граждан поможет отвечать интернет- бот. Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции рассказал управляющий региональным отделением ПФР Борис Трофимов.

Получить консультацию в Пенсионном фонде пожилым людям станет проще.

Фото Ярослава Махначёва

В региональном отделении Пенсионного фонда сейчас полным ходом работают над запуском новой информационной системы. Универсальный «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами», а попросту ЕКЦ, в скором времени начнет консультировать население о мерах социальной поддержки. Сейчас новая информсистема проходит апробацию в Алтайском крае и ряде других регионов, а уже 1 июля будет запущена повсеместно.

– Работа над созданием центра ведется на федеральном уровне совместно с Минтрудом, – уточняет Борис Трофимов. – За техническую часть при запуске системы отвечает Пенсионный фонд. Это будет единый контакт-центр с возможностью круглосуточного консультирования граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки. Достаточно будет позвонить по телефону или отправить запрос в чат.

Отвечать на простые вопросы граждан будет бот, но при необходимости электронный разум переадресует вызов реальному сотруднику.

– Создаваемая Пенсионным фондом РФ информационная система «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» станет единой структурой для Пенсионного фонда РФ, Роструда, Фонда социального страхования, медико-социальной экспертизы, поэтому в ЕКЦ будут работать сотрудники всех этих ведомств, – говорит Борис Александрович. – До 1 июля нам предстоит максимально обучить систему. Тот же бот должен запомнить как можно больше вопросов и ответов на них, чтобы уметь доходчиво объяснить, как, например, воспользоваться материнским капиталом, получить СНИЛС или поменять способ получения пенсии. Планируется, что с помощью бота гражданам будет предоставляться порядка 20% от общего числа консультаций. Остальную часть работы выполнят сотрудники центра.

На вопросы барнаульцев готовы ответить в Едином региональном контакт-центре дистанционного обслуживания ПФР по номеру 8-800-600-0714. Звонок бесплатный.

За справкой – в МФЦ

Совсем скоро множество вопросов можно решить без визита в отделения Пенсионного фонда. Тут, как говорится, МФЦ нам в помощь. Уже с 1 июня текущего года в рамках пилотного проекта на территории Алтайского края через многофункциональные центры по предоставлению госуслуг мы сможем получить массу необходимых справок по линии ПФР.

С начала лета в ближайшем МФЦ в числе прочего смогут выдать справку о размере пенсии, предоставить содержащиеся в индивидуальном лицевом счете сведения о трудовой деятельности, проинформировать о предоставлении государственной помощи в виде набора социальных услуг и даже выдать сертификат на материнский капитал. Здесь же примут заявления граждан об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, или о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета.

Откройте «Мир»

Получающим пенсии и другие социальные выплаты по линии ПФР на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa), нужно успеть до 1 июля оформить карту «Мир» и предоставить актуальные сведения в Пенсионный фонд.

Требование касается только граждан, получающих выплаты по линии ПФР на банковские карты, и не распространяется на тех, кому пенсия приходит на сберкнижку, номинальный счет или доставляется почтой, а также на получателей российской пенсии, постоянно проживающих за пределами страны. Для них с июля 2021 года ничего не изменится, пенсии и социальные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

Подать заявление о смене реквизитов счета можно через Личный кабинет на сайте ПФР, используя логин и пароль портала госуслуг. Также для изменения способа доставки или данных о счете в банке получателю пенсии можно обратиться в МФЦ или в ПФР лично. Прием ведется только по предварительной записи.