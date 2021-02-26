Барев дзес, Антон-джан. Барнаульский футболист уже три года покоряет Армению

Так уж распорядилась судьба, что один из самых ярких воспитанников барнаульского футбола Антон Кобялко в барнаульских командах-то и не играл, если не считать любительский уровень. Поездив по России, три года назад он открыл для себя Армению, где успел дважды выиграть чемпионат страны, Кубок и даже сыграть в Лиге чемпионов.

Смена обстановки

Антон Кобялко – нападающий ФК “Пюник”.

Фото из сети Интернет.

– Антон, все любители футбола знают, что такое предсезонные сборы в России. А в Армении как они выглядят?

– Уже третий год после новогодних праздников собираемся в Ереване, 20 дней тренируемся там, потом – на Кипр на месяц. А в Армении хоть и теплее, чем в России, но все равно для футбола холодно, даже снежок бывает.

– «Пюник», за который ты выступаешь с этого сезона, на зимний перерыв ушел девятым. Это справедливый результат?

– У нас сезон получается скомканный, то перерывы на матчи сборной, то пауза из-за событий в Карабахе. В итоге за шесть месяцев провели лишь семь игр, так что выводы делать рано. Команда у нас молодая, игроки еще не притерлись друг к другу.

– Ты ушел в «Пюник» после двух лет в «Арарат-Армении», с которым выиграл все, что мог. Почему решил сменить клуб?

– У меня заканчивался контракт, и руководство клуба его решило не продлевать, хотя статистика у меня была хорошая. Пришел другой тренер, ему нужны другие футболисты – так бывает. Все равно хотелось что-то поменять, так что мне это даже на пользу.

– Твоя бывшая и нынешняя команда базируются в Ереване. Как выглядит армянское дерби?

– Конечно, это не ЦСКА – «Спартак», но тоже жарко. У «Пюника» болельщиков больше, все-таки команда с богатой историей, четырнадцать раз выигрывала чемпионат страны, воспитала многих сильных футболистов, того же Мхитаряна. «Арарат-Армения» моложе, плюс это самая богатая команда чемпионата, а богатых нигде не любят. Но болельщики тоже есть, все-таки команда в Еврокубках отметилась.

– Ты за «Арарат-Армению» успел в Лиге чемпионов забить. Из барнаульцев кроме Смертина и Ерохина больше этого никто вроде бы не делал.

– Приятно, конечно. Забил шведскому «АИКу» на выезде. Проигрывали 0:3, их защитник напортачил, я воспользовался моментом. Хоть и проиграли, хоть и не групповой этап, но все равно здорово.

Понимаю, но не говорю

– У нас считают, что армянский футбол невысокого уровня. Как на самом деле?

– Смотря с чем сравнивать. В первую очередь, армянский футбол – это эмоции, страсть. Может, игрокам не хватает тактической выучки, но технически хорошо оснащены. Деньги в футбол там вкладывают серьезные. Конечно, топовые российские команды – ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и так далее сильнее армянских. А остальные по силам сопоставимы. То же московское «Динамо» проиграло в Лиге Европы грузинским одноклубникам, а мы на сборах обыгрывали «Урал», «Уфу», ни в чем им не уступая.

– В «Арарате» было много легионеров, в «Пюнике» в основном играют армяне. Разница чувствуется?

В составе “Арарата-Армении” Антон Кобялко стал двукратным чемпионом страны, обладателем Кубка и сыграл в Лиге чемпионов.

Фото из сети Интернет.

– Да, в «Пюнике» пять африканцев, один русский, то есть я, и один украинец, остальные местные. Конечно, атмосфера эмоциональная, для армян каждый матч – битва. В «Арарате» предматчевые установки были на русском, английском и армянском, в «Пюнике» – только армянский и английский. У меня с языком слабенько. Точнее, я как та собака, понимаю почти все, но сказать не могу. Но это не проблема, тем более, большинство ребят по-русски говорят.

– Как в Армении чемпионство отмечают?

– Да как и здесь, семьями в ресторане. Тем более, нам через месяц надо было уже в Лиге чемпионов играть. Погуляли, на недельку по домам разъехались, и все – работать. На самом деле, для меня это важные результаты, особенно первый титул. Да, я трижды выигрывал российскую ФНЛ, но чемпионат страны – это все-таки другое.

– Ты живешь один?

– Да. Сыну 10 лет, учится в барнаульской школе, занимается футболом – какой смысл семью дергать. Тем более, контракты подписываются на год, останусь ли потом – непонятно. Клуб снимает футболистам квартиры, причем почти все рядом. У нас хороший дворик, шашлычная там – комфортно, в общем.

С третьей попытки

– Антон, как вообще в твоей жизни появилась Армения?

– Я на тот момент играл в «Балтике», успел на новом стадионе, который к чемпионату мира построили, провести один матч и получил травму. Пока лечился, в клубе сменилось руководство. Мне уже было 32 года – ветеран, а состав решили омолодить. Тут агенты и предложили Армению. Интересный зигзаг судьбы, конечно. За сезон до этого с Хабаровском выиграл в ФНЛ, вышел в Премьер-лигу, и тут Армения. Хотя чего удивляться, я где-только не играл, от Хабаровска до Калининграда.

– Кстати, объясни – ты с тремя командами выходил в Премьер-лигу, но сыграл там только за «СКА-Хабаровск». Как так?

– Под Премьер-лигу, как правило, берут новых футболистов. Хотя я в «Урале» и был основным игроком, но меня продали в «Оренбург» за ту же сумму, что и покупали. В «Оренбурге» была похожая история, продали в Хабаровск. А там уже возникли трения с руководством, еще когда играли в ФНЛ. Там меня убрать из состава не могли, а в Премьер-лиге нашли выход, сослали в дубль. В итоге я сам попросил разорвать контракт, когда появился вариант с «Балтикой».

– И в итоге в Премьер-лиге провел всего три игры.

Антон Кобялко выходил в РПЛ с тремя командами, но сыграл там только за одну.

Фото из сети Интернет.

– Да. Кстати, интересно получилось. В 2003 году с молодежным «Динамо» мы в Туле выиграли первенство России, нам дали звание кандидатов в мастера спорта. Через 10 лет в Туле уже с «Оренбургом» мы обыграли в Кубке России местный «Арсенал», и я стал мастером спорта. И в той же Туле я потом дебютировал в Премьер-лиге. Счастливый город для меня. Если серьезно, сыграть в элите – это здорово, пусть и уже в преклонном по футбольным меркам возрасте. Жаль, конечно, что я там не задержался, но это не из-за футбольных качеств точно. А желания сидеть, ждать случая не было, как и того, что кто-то тебя заметит. Кто тебя заметит в дубле Хабаровска?

Дольше всего в карьере Антон Кобялко играл за «КамАЗ», за который с 2008 по 2012 год провел 146 матчей и забил 32 гола.

Полимеровский динамовец

– Антон, внеси ясность – ты «динамовский» воспитанник или «полимеровский»?

– Я до 15 лет тренировался в «Полимере» у Анатолия Летунова, пока меня не пригласили в «Динамо». Так что я «полимеровский» воспитанник, но и «динамовцем» себя считаю тоже, все-таки годы в этом клубе повлияли на мою карьеру. К «основе» меня не подпустили, играл в «молодежке». А потом предложили поехать на просмотр в Новокузнецк, где я в двусторонней игре забил, понравился тренерам и подписал контракт на три года. На «Динамо» я не обижаюсь, карьера сложилась неплохо.

– Сколько раз ты играл против «Динамо»?

– Вроде бы три. Впервые – в кубковом матче за «Металлург», еще забил из-под Сереги Нестеренко, до сих пор ему это напоминаю. Потом еще дважды за «КамАЗ», когда «Динамо» выходило на сезон в ФНЛ. А вообще я забивал всем барнаульским вратарям, против которых играл – Дюпину, Городову, Карюкину, Джульдинову, Гавиловскому, Бакаеву.

– Тебе в мае исполняется 35. Что дальше?

– Шансов попасть в российскую Премьер-лигу нет, надо смотреть правде в глаза. Это в Италии Кварьярелла в 37 играет, у нас не так. Предложат варианты в Армении, останусь там. Готов и в ФНЛ перейти, во мне еще не угас этот огонь, хочу играть.