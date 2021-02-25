В Барнауле вновь выступили звезды мирового фигурного катания

Ледовый спектакль стал одним из первых больших гастрольных событий в Барнауле после перерыва, вызванного пандемией.

Фигуристы-чемпионы, чье выступление неизменно собирало аншлаг в барнаульском дворе спорта, последний раз выступали в Барнауле в марте 2018 года. Очередное их выступление было запланировано на весну прошлого года, но не состоялось из-за пандемии и потом неоднократно переносились.

— С Барнаула начались наши первые гастроли после пандемии, — рассказал руководитель компании «Ледовая симфония», продюсер, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. – Спасибо болельщикам, что пришли, некоторые из них приобрели билеты еще год назад и все это время ждали нашего визита, спасибо организатором, благодаря которым все состоялось.

В итоге в Барнаул команда Илья Авербуха прибыла в немного усеченном составе, а само прошло в одном отделении вместо привычных двух. На лед вышли – это в первую очередь Олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, призеры Олимпиады Оксана Домнина, Максим Шабалин, любимцы публики, чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов. В стартовой части участники выступали с показательными номерами, а во второй половине действа публика увидела что-то вроде мини-спектакля, объединенного общими образами и действием.

Кстати, одними «ветеранами» дело не ограничилось – на лед вышли и действующие спортсмены, чемпионы России 2021 года танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин, которым вот-вот предстоит выступить на чемпионате мира.

— Конечно, изменения мы сразу заметили, — рассказывает Авербух. – Я так понимаю, что теперь Дворец спорта в частных руках, понимаю, как сложно вдохнуть новую жизнь в арену, которая уже давно устарела и морально, и физически. Сейчас тут новые места для зрителей, совсем другое качество льда, изменились раздевалки. Надеюсь, это только начало преображения.