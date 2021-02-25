В Барнауле в рамках XIII открытого фестиваля молодежных команд КВН разыграли Кубок молодого избирателя

Фестиваль по традиции проходит в феврале и приурочен к месячнику молодого избирателя. В этом году отличием стало соблюдение требований Роспотребнадзора к проведению массовых мероприятий. Впервые для участия в игре подали 23 заявки, но после режиссерского отбора на сцену допустили 17 команд из Барнаула, Новосибирска, Заринска, Бийска и Павловска. В упорной и юмористической борьбе лидером стала юниорская команда школьников с громким названием «120 dB».

Главнее всего

Каждая из команд показала свою предвыборную программу – «Фристайл», темп игры с первых выступлений задали именно юниорские команды. По-детски угловатые подростки шутили по-взрослому, уступая студенческим командам лишь в артистичности, но на этом преимущество возраста и закончилось.

Знакомство с капитаном команды «120 dB» и его первым помощником состоялось перед самой игрой. Восьмиклассники Илья Сидоров и Георгий Павлов играют в команде уже четвертый год и внешне являются полной противоположностью друг другу. Улыбчивый Илья и серьезный Гоша позиционируют команду как будущих студентов АГУ, поэтому и играют сразу за университет, по их словам, добавляя авторитет опорному вузу своими победами.

Как оказалось, команда стала одной из немногих, кто не упустил возможности напомнить в своем выступлении о грядущих осенью выборах, корректно пошутив над одной из парламентских партий. Шесть человек команды держали зал в напряжении все выступление, заставив его хохотать над домашним видео. Они завершили фристайл оригинальным поклоном: повернувшись спиной к залу, напомнили зрителям название команды буквами, вышитых на куртках.

Новосибирская школьная команда «Округ» порадовала шуткой, которая войдет в анналы молодежного юмора: «Цыгана обворовали на вокзале, и он сетует: «Мама дорогая, ну это как-то не по-христиански». Студенческие команды щеголяли не только яркими нарядами, но и шутками на злобу дня. Так, команда БЮИ «Здравия желаю» попросила президента сделать 23 февраля только мужским праздником, поскольку парни-курсанты замучились покупать подарки два раза подряд: на День защитника Отечества и на 8 Марта. Единственная девичья команда «Гагарин» расшифровала название команды следующим образом: «Мы «Гагарин», потому что всегда первые, ну а если мы не первые, то впереди нас какие-то собаки». К слову, эта шутка была признана лучшей по итогам игры, и девушки увезли домой подаренный депутатом БГД Кристиной Юстус ноутбук.

«Чепошинский крокодил» и другие

Команда заринских школьников «ЖКХ», представляя рекламное лицо Сбербанка, отметила, что в договоре было что-то напутано, и теперь юноша не Даниил, а талон Е-62. Бийский коллектив «Чепошинский крокодил» выделилась не только одеждой, стилизованной под жителей глухой деревни, но и жалобой, что в девизе команды «Быстрее, выше, свинее», последние получают первые медали в зачете. Новосибирская сборная «Идем на риск» обратилась к жюри практически с мольбой: «Мы не хотим проиграть, иначе третье слово в названии команды сократит наш ректор».

Вручая награды победителям, председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова сказала: «Мы очень рады приветствовать на сцене Дворца культуры города Барнаула всех, кто почти год ждал этой игры. Ни одна команда сегодня не была скучной, каждая имела свою изюминку. Мы благодарны как командам-новичкам, так и тем, кто украшает барнаульскую лигу не один год».

Впервые в молодежной лиге КВН участвовала команда рабочей молодежи «Алтайкрайэнерго» – «4 киловатта», которая, несмотря на специфические электрические шутки, была отмечена кубком жюри и сертификатом, который можно потратить на развитие команды.

Обладателями наград стали: малый кубок получила команда КВН «Гагарин» (НГПУ, г. Новосибирск); кубок – команда КВН «4 киловатта» (АО «СК Алтайкрайэнерго»); гран-при с радостью унесла домой команда КВН «120 db» (АлтГУ, Гимназии № 69 и № 42, г. Барнаул).