В Алтайском крае завершили акцию «Снежный десант – 2021»

Студенческие отряды Алтайского края закрыли сезон Всероссийской акции «Снежный десант РСО». В этом году акция немного изменила формат, но не потеряла в насыщенности.

В этом году традиционная зимняя акция прошла в условиях санитарных ограничений. Вместе с тем, «Снежный десант» даже расширился, продлившись на неделю дольше обычного.

— В этих сложных условиях, когда очень многим людям нужна помощь, именно вы, бойцы «Снежного десанта», помогали тем, кому это нужно. Вы работали почти целый месяц онлайн, а также оказывали бесконтактную адресную помощь и чистили от снега социально значимые объекты, – отметила Екатерина Четошникова, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

22 отряда Алтайского края приняли участие в «Снежном десанте – 2021». Среди них 18 отрядов барнаульских вузов, по одному из Бийска и Рубцовска и два отряда ветеранов студотрядовского движения.

— Все в непривычном формате, но, я думаю, это огромное счастье, что «десант» продлили с 10 дней до 17, и единственный выездной день был самым ярким и насыщенным на события, – отзывается о прошедшей акции Екатерина Золотухина, боец ОСД «Аквилон». – Да, не хватало очных мероприятий, но в нынешних условиях этот формат очень удачный. Мы 17 февраля выезжали в село Топчиха, где нам весь день помогал школьный волонтерский отряд «Мы можем всё». Мы чистили снег во дворах у ветеранов труда, у матерей ветеранов локальных войн, и так как заходить в дома было нельзя, то мы общались, например, через окно – мы понимаем, что такие меры предосторожности необходимы.

— В десанте я второй год, а в движении студенческих отрядов – четвертый, и этот год отличается кардинально, – делится Радион Ваколов, командир ОСД «Эверест». – Мы работали в основном на территории Барнаула, оказывали помощь по очистке снега населению и городским учреждениям. Выезжали всего на один день, и у большинства отрядов это были села, расположенные недалеко от города. «Эверест» выезжал в село Бобровка Первомайского района. Несмотря на все изменения в формате «десанта», настроение у всех бойцов как всегда – на высоте!

Всего в патриотической акции «Снежный десант РСО» в этом сезоне приняли участие 300 бойцов Алтайского края.