Цветы в честь защитников Родины возложили к Мемориалу Славы

Во вторник, 23 февраля, в столице региона отмечали День защитника Отечества. К мемориальному комплексу региона возложили цветы Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

Главный праздник февраля давно перестал быть чисто мужским – Отечество защищают и женщины, выбирая самые разные профессии, причем не обязательно напрямую связанные с силовыми структурами. Например, получать поздравления 23 февраля могут медики, они тоже военнообязанные, а в некоторых случаях и гражданские экономисты.

— Если бы я родилась мальчиком, то непременно пошла бы на флот – у нас в семье и с маминой, и с папиной стороны все мужчины в тельняшках, – рассказывает бухгалтер Нина Захарова. На площади Победы она возлагает цветы в честь своих родственников, погибших во время Великой Отечественной войны. – Понятно, дорога на палубу мне была закрыта: женщина на корабле – к беде. Но я знала все от и до – к папе была очень привязана, много времени с ним проводила. Он даже позволял оставаться с ним на кухне, когда к нам приходили его сослуживцы. Недолго, правда, такие разговоры не для девичьих ушей, конечно. Они меня тогда в шутку прозвали морячкой Соней, так с двойным именем и хожу по сей день. Тогда же и с праздником защитников стали поздравлять, традиция закрепилась. Сын мой вместо меня сейчас на флоте срочную службу несет, мечтает остаться там по контракту.

Среди тех, кто пришел к Мемориалу Славы – ветераны и действующие сотрудники силовых структур, активисты общественных и военно-патриотических объединений, представители движения «Волонтеры Победы». Они отдали дань подвигу воинов, чьи имена увековечены на граните, а также чествовали всех, кто защищал страну и сегодня остается на боевом посту. В их честь почетный караул дал оружейный залп.

Кроме того, мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, прошли во всех районах города. С цветами приходили к барельефам и бюстам героев, установленным на территориях школ, памятным знакам на барнаульских предприятиях, железнодорожном вокзале.

В преддверии праздника в образовательных организациях города прошли соревнования, сдача нормативов ГТО, встречи с ветеранами и участниками боевых действий, смотры песен и строя, исторические квесты, эстафеты и часы истории.