Год большого города: Вячеслав Франк на встрече с журналистами краевых СМИ поделился своим видением настоящего и будущего Барнаула

Глава города Вячеслав Франк на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов краевых СМИ. В ходе общения Вячеслав Генрихович подвел итоги работы в 2020 году и рассказал о перспективах развития краевой столицы, затронув самые острые вопросы.

О команде

Вступая в должность, Вячеслав Франк дал понять, что администрацию города ждут изменения – кадровые и структурные. И они на самом деле произошли, в команде появились новые лица. При этом не все из новоназначенных людей задержались на своем посту, что породило разговоры о кадровом дефиците. Вячеслав Франк, давая позитивную оценку работе мэрии, соглашается с кадровой проблемой.

— Чиновник должен расти и делать это в чиновничьей среде. Когда в администрацию приходят люди извне, кому-то удается быстро влиться в работу, кому-то процесс дается сложнее, – отмечает Вячеслав Генрихович.

В целом Вячеслав Франк считает, что команда администрации города справляется с поставленными задачами. Что касается себя лично, то глава Барнаула отмечает: в новой должности прежде всего возросла не физическая, а эмоциональная нагрузка.

— Глава города отвечает за всю жизнь Барнаула, достаточно большого города, а она из многих компонентов складывается. Есть происшествия, пожары, аварии, – говорит Вячеслав Франк.

Кстати, Вячеслав Генрихович стал пятым руководителем краевой столицы в постсоветской истории.

— Оценивать предшественников и свою работу с ними тяжело, тем более, времена были разные. У кого-то лучше получалось одно, у другого в иной сфере. Владимир Баварин, думаю, пользовался наибольшей любовью у жителей города, кроме того, он одновременно возглавлял и депутатский корпус. При Владимире Колганове я возглавлял управление единого заказчика, тесного контакта с мэром не было. При Игоре Савинцеве в 2011 году я стал заместителем мэра, Сергей Дугин назначил меня первым заместителем, – рассказывает Вячеслав Франк.

Оценивая взаимодействие с краевыми властями, глава города отмечает: в принятии решений руководство администрации города достаточно свободно, при этом Губернатору Виктору Томенко всегда можно позвонить или написать, посоветоваться.

— Но злоупотреблять этим не надо. Глава города не должен часто названивать, на то он и глава, чтобы уметь самому принимать решения и нести за них ответственность, – уверен Вячеслав Франк.

В этом году администрация города изменила подход в работе с жителями. У мэрии появился свой Telegram-канал, стало больше информации о деятельности районов.

— Такого подхода требует время, – уверен Вячеслав Франк. – Важно доносить информацию до горожан. Мы живем в громадном информационном поле, если мы не прокомментируем, это сделает кто-то другой, не владея официальной информацией или трактуя ее неверно. Считаю это направление важным для муниципалитета.

Вячеслав Франк: «В мае в Барнауле пройдет II этап Кубка мира по гребле – это знаковое событие для всей страны, не только для города и края. Оргкомитет по подготовке к соревнованиям возглавил губернатор, создано 12 рабочих групп по различным направлениям подготовки, в каждую входят представители администрации города».

О развитии города

Отвечая на вопросы журналистов о развитии города, Вячеслав Франк отметил, что градостроительная политика – большая фундаментальная сфера, которой интересуются жители. Нужно давать им больше информации о планах и перспективах, острые вопросы обсуждать открыто, выносить на голосование. Особенно главе города важна роль молодежи в этом процессе и ее оценка, видение курса развития города.

— Есть определенные планы, по которым город развивается, мы строим жилье, социальные объекты. Но каким будет Барнаул через 10 лет, однозначно ответить достаточно сложно, – говорит Вячеслав Франк. – Ежегодно появляется 500 тысяч квадратных метров жилья. Много это или мало? Это столько, сколько необходимо, ведь строители построят столько, сколько смогут продать, и за ту цену, за которую горожане купят, а это уже диктует экономическая ситуация, механизмы поддержки населения.

Сейчас город растет в сторону аэропорта, и это порождает другую проблему, связанную с транспортной ситуацией.

— Над транспортной схемой города мы начали работать, посмотрим, в какую сторону двигаться и в какие промежутки времени. Да, эти мероприятия дорогостоящие, но и без них никуда. В этом году продолжим расширение Павловского тракта, занимаемся мостами. Забегая вперед отмечу, что параллельно будем заниматься вопросом развития пассажирских перевозок.

По мнению Вячеслава Франка, город должен развиваться в разных направлениях, в том числе есть будущее у перехода Барнаула на другой берег Оби. Для этого необходимо подготовить коммунальную инфраструктуру, прежде всего это касается очистных сооружений.

— Нужно смотреть в сторону Новоалтайска, который входит в состав агломерации. Бояться этого не надо, но все нужно делать качественно, – отметил Вячеслав Франк.

О взгляде со стороны

Все, что так или иначе связано со строительными изменениями в Барнауле, регулирует Генеральный план развития города. Глава краевой столицы называет Генплан непростым и вспоминает, что в Барнауле его появление было нелегким.

— Сейчас меняется не весь Генплан, в него вносятся изменения. Вообще, к нему в принципе необходимо поменять подход, – уверен Вячеслав Франк. – Этот документ должен дать возможность, грубо говоря, делать все, он должен стать мобильным регламентирующим документом. Сейчас же, если мы хотим внести даже небольшое изменение, необходимо пройти почти 20 согласований федерального уровня, не говоря уже про все остальное, про общественные обсуждения. Генплан должен давать возможность самим принимать решения, потому что если сейчас мы захотим построить что-то такое, что он не предусматривал, это будет крайне тяжело.

При этом, по мнению Вячеслава Франка, при обсуждении изменений в Барнауле необходимо слышать мнения экспертов из других городов.

— Многих тревожит будущее площади Сахарова. Еще нет никаких проектов понимания, что там планируется строить и будут ли строить вообще. Но тема на слуху, мы привыкли, что это главная площадь для проведения городских мероприятий, – говорит глава Барнаула. – Между тем ко мне приезжали коллеги из других городов, и им площадь Сахарова для этой роли показалась достаточно спорной. Может, другое место для городских праздников надо Барнаулу? У нас появилась улица Мало-Тобольская. Да, она небольшая, но может перерасти во что-то более масштабное, с чего-то надо начинать. При этом площадку, способную собрать все 700 тысяч населения, найти нереально, да это и не нужно. «Стрижи» не каждый год к нам прилетают. Места для праздников нужны в каждом районе Барнаула.

Глава города заявляет: он за изменения в Барнауле, но изменения должны быть разумными, тогда и жители услышат и поймут.

— Высотное строительство – почему нет? Какой он, будущий Барнаул, разве не высотный? И не обязательно они должны появляться только в новых районах, – убежден Вячеслав Франк. – У жителей города зачастую глаз замыливается, мы привыкли к заборам в старой части города. Да, там есть больше количество архитектурных ценностей, но ведь есть примеры их переносов, в том числе и в Барнауле. Может быть, и у нас стоит появиться улице, где бы были сгруппированы такие памятники, а на освободившихся пространствах появится возможность что-то строить. Нужно обсуждение всех этих вопросов с архитектурным сообществом, с градостроительным советом, со специалистами из других городов. Плохо, когда убирается то, что востребовано, и на этом месте не появляется ничего, тогда возникает пустота, чувство сомнения, озабоченности. Вы не думайте, что я не читаю, что пишут в соцсетях, или не воспринимаю информацию. Но я за то, чтобы Барнаул менялся. Если мы говорим, например, о речном вокзале и возможности появления там высоток – нужно смотреть, как они туда впишутся и что за собой понесут. «Локомотив»? Конечно, плохо, что мы потеряли стадион, но произошло это давно, не сейчас, и причин много. Если в целом подвести итог – я за изменения.

О транспорте

На встрече с журналистами Вячеслав Франк отдельно остановился на вопросе общественного транспорта. Глава города убежден – повышение цен на проезд, которого так ждут перевозчики, радикально ситуацию не изменит.

— То, о чем говорят перевозчики, лишь немного улучшит им жизнь, все-таки цены на ГСМ, запчасти растут. Но радикально изменить ситуацию и позволить по-другому развивать свой бизнес поднятие цены проезда на один рубль не позволит, – говорит Вячеслав Франк. – Для решения этого вопроса и обновления подвижного состава нужны другие пути решения.

И они есть. Как сообщил глава города, намечена встреча с потенциальными инвесторами, на ней рабочая группа будет рассматривать подходы к развитию сферы общественного транспорта.

— Первое, что необходимо сделать, и сделать оперативно – разработать новую обновленную схему развития. Этот документ требует любой инвестор. Это первый шаг, чтобы посмотреть на проблему глубже. Инвесторы будут предлагать свой подход в той или иной форме – лизинг, кредит или что-то еще. Такой переговорный процесс состоится.

О благоустройстве

Развитие по оценке Вячеслава Франка – это не только строительство новых жилых и социальных объектов, но и создание комфортной для жизни среды.

Так, в краевой столице есть план развития парковых зон, понимание того, как дальше должен развиваться туристический кластер.

— Парками мы занимаемся. Видите, как изменился «Изумрудный», появились дорожки, освещение. В этом году на дальнейшее благоустройство выделено более 100 миллионов рублей. Он городу необходим, вокруг появилось много жилья. На очереди парк «Юбилейный». Надо сделать проект планировки, решить вопрос с финансированием. И в первую очередь понять, что именно там будет. В парке почти 50 гектаров земли, нужна ли вообще такая большая территория. Может быть, стоит, условно, 10 из них продать, а деньги вложить в развитие оставшейся территории. Пока конкретных сроков по «Юбилейному» нет, при этом дорожки парка уже сейчас расчищены от зарослей, там обустроили лыжню, территория востребована.

Вячеслав Франк не скрывает, что в сфере благоустройства есть проблемы. Например, нехватка техники для уборки снега.

— Мы выстояли прошлую зиму, за время которой выпало рекордное количество снега, это подтверждено цифрами. Было тяжело, да и сейчас непросто. Мы разработали схему, которая облегчила и ускорила работу по уборке и вывозу снега, оснастили технику системой ГЛОНАСС. Но проблемы с техникой есть. В прошлом году начали ее обновление за счет средств городского бюджета и благодаря поддержке краевого Правительства, спасибо за это губернатору. Эту работу будем продолжать, новая техника более эффективна, комфортна, меньше затрат на ремонт и обслуживание.

Как говорит Вячеслав Франк, в нынешнюю зиму большую озабоченность вызывает состояние не дорог, а тротуаров, причем во дворах. В целом статистика по травматизму среди пешеходов, вызванная гололедом, по сравнению с прошлым годом не выросла, но изменилась ее структура – сейчас больше травм горожане получают как раз на дворовых территориях.

Что касается развития туристического кластера, то Вячеслав Франк сообщил о планах по строительству набережной Барнаулки.

— Проект есть в открытом доступе, он достаточно интересный, красивый, но есть вопрос с финансированием. Набережная проходит от проспекта Ленина до Сереброплавильного завода. Как развивать эту территорию, с которой начинался Барнаул, – отдельный вопрос. Нужно продолжать развитие и набережной Оби, возможно, этот вопрос стоит обсудить с инвесторами, выкупившими здание речного вокзала.