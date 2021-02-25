Барнаульцев, погибших при исполнении воинского долга, помнят спустя десятилетия

В течение всего февраля на барнаульских школах устанавливают новые памятные доски выпускникам, погибшим в локальных конфликтах. В минувшие выходные такие знаки появились на фасаде школы № 60.

Мемориальные доски изготовлены и установлены на средства гранта Губернатора Алтайского края.

Фото Юлии Неволиной

Школа № 60 патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяет особое внимание. Не случайно восемь лет назад ей было присвоено имя Владимира Завьялова, выпускника, погибшего во время службы в Афганистане. В 1994 году в школе установили мемориальную доску с фотографией героя. Спустя время рядом с ней появилась еще одна – Вячеславу Санникову, он не вернулся с боевых действий, происходивших на Северном Кавказе. Под воздействием времени плиты потеряли внешний вид и требовали замены. В наступившем году это стало возможным благодаря усилиям регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн».

— Накануне Дня защитника Отечества мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто погиб уже в мирное время, а не на полях сражений Великой Отечественной войны, выполняя приказ и отстаивая интересы свой Родины, – отметил заместитель Председателя Правительства региона, руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь. – Хотелось бы поблагодарить представителей ветеранских организаций, на постоянной основе занимающихся сохранением памяти о товарищах, которые отдали свои жизни при исполнении воинского долга. Председатель Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин напомнил, что эта работа не ограничивается только лишь заменой памятных плит – не оставляют без внимания и могилы героев, за которыми уже некому ухаживать.