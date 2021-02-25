Выставки

Галерея «Турина гора»

(ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70)

До 8 марта – выставка «Срез времени» (12+). В экспозиции 25 графических работ Юрия Гребенщикова из разных циклов и скульптура Александра Бувина, выполненная в дереве, гипсе, шамоте.

Выставочный зал музея «Город»

(пр. Ленина, 111, тел. 61-18-49)

До 1 марта – выставка молодых художников «Современное искусство Барнаула» (6+). Художники расписали бетономешалки под героев «Ну, погоди!», под фрукты, трамвай в честь юбилея Победы, приложили руку к оформлению многих заведений города: торговых центров, скейт-парка, ресторанов и кофеен. Они расписывают одежду, обувь, аксессуары. Граффити на улицах города – это тоже их работа.

Галерея Universum

(ул. Димитрова, 66, тел. 36-63-96)

До 26 февраля – фотовыставка «Лики старообрядчества» (6+), посвященная 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Фотовыставка включает 120 работ, авторами которых являются фотографы-профессионалы и любители. Это портреты, пейзажи, таинства и события из жизни старообрядческой церкви, жанровые зарисовки.

Краевая библиотека им. Шишкова

(ул. Молодёжная, 5, тел. 50-66-16)

До 28 февраля – выставка «Диалог культур» (6+) в рамках проекта «Год Германии в России». Его цель – показать различные стороны жизни в Германии и результаты многолетнего сотрудничества двух стран в сфере языка и науки, искусства и культуры, экологии, туризма и защиты окружающей среды. Отдельное место в экспозиции заняли шедевры немецкой литературы и поэзии, изданные на языке оригинала.

Галерея «Республика ИЗО»

(пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-47-59)

До 14 марта – выставка «Слёт» (12+). Это ежегодный крупный проект галереи «Республика ИЗО». В выставке в этом году принимают участие почти 100 авторов. Художники предоставили около 300 произведений. Выставка не ограничивает авторов в тематике, поэтому представлено большое разнообразие работ, но традиционно главная тема изобразительного искусства на Алтае — это пейзаж.

Музеи

Краеведческий музей

(ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58)

До 28 марта – выставка Николая Марци «Скифы Алтая. Пробуждение» (6+). Представлено более 40 полотен, все они посвящены Алтаю, древним скифам, горным духам и шаманам. Творчество художника погружает в мир фантастических животных, демонстрирует одухотворенные лики живой природы, пронзительные женские образы, воинственных кочевников, охраняющих свою территорию.

ГМИЛИКА

(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)

До 28 марта – выставки Геннадия Буркова «Чувствую Отчину – вечный Алтай» (6+). Основа экспозиции – пастельные и акварельные пейзажи, а также книжная графика. В его пейзажной графике с особой силой раскрывается блестящее владение рисунком, отточенное умение схватить главное в окружающей его среде и поэтическое восприятие природы.

До 28 февраля – выставка живописных и графических работ из фондов ГМИЛИКА «Перед вечной красотой Алтая» (6+). Представлены живописные и графические работы В. Октября, Л. Цесюлевича, И. Рудзите, Е. Демкиной, А. Варова, В. Шубина, С. Осиночкина, В. Куксы, С. Боженко и других.

Музей «Город»

(ул. Л. Толстого, 24, тел. 65-87-94)

До 28 февраля – выставка «Ностальгия в кадре» (6+). Основу экспозиции составляют предметы фото- и видеотехники. Собрание фотоаппаратов дополняют предметы домашней фотолаборатории, коллекция диапроекторов для просмотра мультипликационных фильмов.

ГХМАК

(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)

До 28 февраля – выставка «Ленинградский метроном» (6+). Представлен триптих «Память Ленинграда», созданный Анатолием Смирновым в 1975 году, из одноименной серии, посвященный дням блокады Ленинграда.

До конца года – выставка русских народных художественных промыслов из фондов музея «Сделано в России» (6+).

Кинопремьеры

С 25 февраля по 3 марта

«Том и Джерри» (Великобритания, Франция, Германия, США, комедия, 2D, 6+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Воздушный бой» (Новая Зеландия, боевик, 2D, 16+) – «Огни», «Арена», «Галактика».

«Друзья навсегда» (США, драма, 2D, 18+) – «Арена», «Галактика».

«Пугало» (Россия, драма, 2D, 16+) – «Арена», «Галактика».

Время сеансов в указанный период можно уточнить на сайте сети «Киномир»: www.kino-mir.ru.

Планетарий

(пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)

27 февраля, суббота

«Вода – чудо природы» (6+) – 11.00.

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00.

«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (полнокупольная, 12+) – 13.00.

28 февраля, воскресенье

«Фазы Луны» (6+) – 13.00.

«Экспедиция по Солнечной системе» (12+) – 13.00.

«Призрак Вселенной» (12+) – 15.00.

1 марта, понедельник

«Гришка-космонавт» (6+) – 11.00.

«Земля – Ронис – Земля» (бесплатно, 6+) – 13.00.

2 марта, вторник

«Земля – Ронис – Земля» (бесплатно, 6+) – 13.00.

«Астрономия» (12+) – 15.00.

3 марта, среда

«Земля – Ронис – Земля» (бесплатно, 6+) – 13.00.

«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) – 15.00.

4 марта, четверг

«В поисках нашего Солнышка» (6+) – 11.00.

«Земля – Ронис – Земля» (бесплатно, 6+) – 13.00.

5 марта, пятница

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00.

«Земля – Ронис – Земля» (бесплатно, 6+) – 13.00.

Театры

Театр драмы

(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)

26 февраля, пятница

Г. Горин. «Феномены» (комедия, 12+) – 18.30.

27 февраля, суббота

И. Зингер. «Последняя любовь» (слегка ироничная история, 12+) – 17.30.

28 февраля, воскресенье

Л. Кегелева. «Танго длиною в жизнь» (музыкальная шутка, 16+) – 17.30.

3 марта, среда

В. Катаев. «Квадратура круга» (лирическая комедия, 16+) – 18.30.

4 марта, четверг

М. Булгаков. «Театральный роман» (черная комедия, 16+) – 18.30.

Музыкальный театр

(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)

26 февраля, пятница

«Юнона и Авось» (рок-опера, 16+) – 18.30.

27 февраля, суббота

«Дочери Тевье» (мюзикл, 12+) – 17.00.

28 февраля, воскресенье

«Волшебник Изумрудного города» (сказка, 0+) – 11.00.

«Проделки Ханумы» (комедия, 12+) – 17.00.

4 марта, четверг

«Черевички, или Ночь перед Рождеством» (представление-ревю, 18+) – 18.30.

Молодежный театр Алтая

(пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04)

27 февраля, суббота

«Емеля» (скоморошина, 6+) – 12.00.

28 февраля, воскресенье

«Всем на свете нужен дом» (сказка, 6+) – 12.00.

5 марта, пятница

Ф. Шиллер. «Мария Стюарт» (эндшпиль, 16+) – 18.30.

Театр кукол «Сказка»

(пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90)

27 февраля, суббота

«Морозко» (сказка, 3+) – 11.00.

«Снежная почта» (сказка, 2+) – 11.30, 16.00.

28 февраля, воскресенье

«Колобок» (сказка, 2+) – 10.30, 11.30.

«Три поросенка» (сказка, 3+) – 11.00.