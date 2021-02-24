Ветераны Федеральной службы безопасности рассказали молодежи о специфике своей работы

Накануне Дня защитника Отечества ветераны и действующие сотрудники Управления ФСБ Российской Федерации по Алтайскому краю провели встречу со студентами классического университета и колледжа АлтГУ, а также школьниками города и края.

В колледже опорного Алтайского государственного университета встречи с представителями силовых структур проводятся регулярно. На беседу с учащимися приходят ветераны органов внутренних дел и внутренних войск, Барнаульского городского Совета ветеранов. В этот раз говорили об особенностях работы в ФСБ.

Как рассказала преподаватель гуманитарного отделения колледжа Инна Тушева, обычно они сами организовывают такие встречи, но в этот раз все вышло иначе – с инициативой выступил полковник запаса, председатель организации ветеранов УФСБ России в нашем регионе Алексей Суханов.

— Да, у нас закрытая служба, о многом мы говорить не имеем права. Но мы всегда открыты к диалогу с гражданами, – подчеркивает Алексей Яковлевич. – Тем более – с детьми, молодежью. Это будущее страны. В советское время мы, можно сказать, щадили психику людей и не сообщали всего. Но сейчас, в условиях огромного потока информации, порой не соответствующей действительности, пришло время поговорить. Ведь наша обязанность – сформировать у молодых людей правильное представление о нашей службе, дать понимание, что такое честно и самоотверженно служить своему Отечеству.

У студентов вопросов много, но далеко не все решаются их озвучить – стесняются, не каждый же день с такими людьми общаться приходится. Первокурсница Алина Виснер задумывается над тем, чтобы задать их лично после завершения большого диалога.

Девушка – будущий прокурор, потому опытных правоохранителей слушает охотно, пригодится.

— Меня на выбор профессии мотивировал пример дяди – он служит в МВД, – рассказывает Алина. – Свою специальность я искала. Сначала хотела быть следователем и пробовала себя в качестве понятой, чтобы посмотреть, как работают такие специалисты. Не очень заинтересовало. Еще у нас была возможность поработать с участковыми – ходили с ним по домам на проверки, заполняли домовые книги. Тоже не мое. Пока остановилась на прокурорской деятельности, но жизнь большая, может, что-нибудь еще изменится.

После окончания колледжа девушка планирует получить высшее образование – поступить на специальность «судебная и прокурорская деятельность» в АлтГУ.

Наряду с интересными случаями из своей работы, которые вспомнили ветераны, во время беседы ребятам рассказали о том, как можно поступить на службу в ФСБ. Для этого в одиннадцатом классе или на последнем курсе института нужно обратиться в ведомство и заявить о своем желании. Лучше это делать осенью, чтобы специалисты успели без суеты оформить необходимые документы и впоследствии направить в одно из специализированных учебных заведений. Для поступления необходимо выполнить нормативы и сдать ЕГЭ по предметам, соответствующим будущей специальности, или пройти дополнительные вступительные испытания – это предстоит сделать, например, выпускникам колледжей и техникумов.

Как отмечает Алексей Суханов, основная задача, которую преследовали ветераны во время беседы, заключалась не столько в профориентации. Хотели заинтересовать ребят, вызвать живой отклик, услышать вопросы, чтобы понимать, каких знаний молодому поколению не хватает, какие представления школьники имеют об их профессии в принципе и насколько они соответствуют реальности. Это позволит скорректировать вектор проводимой просветительской работы.

В школах Барнаула также проводят различные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Так, в школе № 136 учащиеся рассказали об отцах и дедах, участниках Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, участвуя в проекте «Мой папа – солдат». В школе № 98 провели эстафету по пожарно-прикладному спорту, а в школе № 63 – встречу с мамой выпускника Александра Самодурова, погибшего в Чечне.