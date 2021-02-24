В барнаульских детских садах учат финансовой грамотности

Дети с малых лет понимают, что такое деньги и для чего существуют банкоматы, умеют создавать накопления, складывая монетки в копилку, и не удивляются, услышав слово «кредитка». Чтобы упорядочить финансовые знания и сделать их более глубокими, барнаульские педагоги создали специальные игры, которые сегодня апробируют в нескольких дошкольных учреждениях города.

От фрагментов к системе

Деньги – неотъемлемая часть жизни, а значит, и игр детей, которые во всем копируют взрослых. В моем детстве мы рассчитывались за какие-нибудь пирожные из песка воображаемыми рублями из листиков сирени или прямоугольных бумажек, кривенько вырезанных из стащенной у бабушки газеты.

Оборудование в сегодняшних фантазийных магазинах, в которые играют современные малыши, тоже сильно отличается. В их распоряжении весы всяких видов, мини-версии продуктовых корзинок и тележек, кассовые аппараты, пластиковые фрукты и овощи. То, чего нельзя приобрести, в детских садах делают своими руками.

— Такая сюжетно-ролевая игра у нас была всегда, просто в современных реалиях она обрастает новыми атрибутами, – рассказывает заведующая детским садом № 231 Наталья Малышева. – Например, теперь дети знают, что деньги хранят на банковских карточках, значит, мы сами создаем банкомат, у нас все люди творческие.

К слову, знакомить детей с финансовыми понятиями здесь начали задолго до поступления игр, изучая опыт коллег из других регионов, отыскивая методики в Интернете. Узнав о том, что Алтайский институт развития образования приглашает на курсы повышения квалификации по новой программе, целая команда педагогов учреждения отправилась за новыми знаниями.

— Если раньше мы новые понятия вводили фрагментарно, то теперь подходим к процессу более осознанно и к концу учебного года планируем разработать полноценную программу, – продолжает Наталья Анатольевна. – Сначала некоторые наши сотрудники сомневались: не рано ли на такую тему разговаривать, будет ли деткам интересно? Когда попробовали, поняли – будет. Мы ведь не проводим уроки, как в школе, а даем материал в доступной форме с учетом возрастных особенностей, используя общепринятые педагогические принципы.

Не в землю – в банк

Новые игры по финансовой грамотности относятся к дидактическим, развивающим, визуально напоминают лото – имеют в арсенале игровое поле и карточки с рисунками, поскольку детсадовцы еще не умеют читать.

— Всего таких игр пять. Одна, например, касается доходов и расходов, – конкретизирует Наталья Малышева. – Например, рассказываю: если вовремя выключим свет, сможем сэкономить электроэнергию, поскольку за нее платят родители, они потратят меньше денег, а значит, смогут купить еще одну игрушку.

Педагоги, показывая карточки, предлагают детям самим порассуждать, а также приводят примеры из собственной жизни, чтобы малыши смогли перенести их на свою семью.

— Я говорю: детский сад для вашей мамы – расход, потому что нужно вносить плату, а для меня – доход, так как я здесь получаю зарплату, – приводит пример Наталья Анатольевна. – Дети быстро находят аналогию. Так, одна девочка рассказала, что, покупая пирожные в магазине, они тратят деньги, а когда мама печет их дома на продажу – зарабатывают. По сути, это элементарные знания и понятия, не специфические.

Также в рамках занятий, ориентированных на повышение финансовой грамотности у малышей, в детских садах разбирают сказки. Удивительно, но дошколята знают, как именно можно «вырастить» деньги: их нужно не закапывать в землю, как это сделал Буратино, а отнести в банк.

Родители, чьи малыши уже начали осваивать игры по финансовой грамотности в детских садах, положительно отзываются о новой практике. Считают, что они учат дошколят думать о взрослых вещах, при этом не перегружая голову.

Не только про деньги

Финансовые игры появились не вдруг – над ними команда специалистов Алтайского института развития образования им. А.М. Топорова работала в течение нескольких лет.

— Мы занимаемся вопросами повышения финансовой грамотности с 2014 года, – рассказывает заведующая лабораторией экономической педагогики АИРО Татьяна Райских. – Мы сами посещали различные курсы и тренинги, передавали опыт коллегам, разрабатывали программы повышения квалификации, методические рекомендации. В конце концов у нас появилась идея создать дидактический, интерактивный инструмент для обучения педагогов с одной стороны и работы с ребятишками – с другой. Кроме того, у нас, разработчиков, есть свои дети, нам с ними тоже хотелось во что-то такое поиграть.

Тогда попробовали сделать сначала модельные варианты из подручных материалов, а потом уже перешли к более серьезному уровню. Постепенно количество игр разрослось до десяти, все они предназначены для разных возрастов – от дошколят до студентов колледжей.

Сам с собой ребенок младшего возраста не может быть занят этой игрой, нужен ведущий. Поэтому, прежде чем массово запустить игру по детским садам, необходимо обучить воспитателей. Для этого и была разработана дополнительная программа повышения квалификации, состоящая из теоретической и практической частей. Благодаря ей педагоги могут разобраться с планированием личного бюджета, управлением расходами, финансовыми рисками, научиться отличать сбережения от инвестиций, осваивать и тестировать модели ведения финансового образования в свою работу.

— В результате это может быть тематический кружок или элементы, внедренные в отдельные режимные моменты, например, игровую деятельность, творческое или спортивное занятие, – говорит Татьяна Райских. – Важно, что все игры формируют не только какие-то финансовые понятия и смыслы, но и целый ряд важных навыков – умение работать в команде, правильно задавать вопросы, отстаивать свою точку зрения, делать выбор, а также развивают память, внимание и сообразительность.