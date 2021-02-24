Бани на рельсах: к 24-й годовщине Красной Армии в 1942 году из Барнаула на передовую ушли первые три специализированных поезда

«Чистое белье для воина и баня – тоже оружие, и не менее сильное, чем владение штыком», – утверждал великий полководец Александр Суворов. Уже в первую военную зиму Великой Отечественной на Барнаульском вагоноремонтном заводе приступили к оборудованию бань-поездов для фронта.

Не раз доводилось слышать от фронтовиков, сколько проблем было связано с военным бытом. Далеко не всегда и не везде появлялась возможность даже элементарно умыться, а поход в баню был праздником. Так, участник битвы за Берлин барнаулец Захар Петрович Масленников радость от похода в баню ставил сразу же после тех сладостных чувств, что испытывал боец после получения добрых вестей из родного дома. Баня давала возможность восстановить силы после тяжелых переходов и смертоносных боев. Да что говорить – достаточно прочитать главу «В бане» из поэмы «Василий Тёркин» Александра Твардовского, чтобы ощутить «парное» ликование: «В жизни, мирной или бранной, у любого рубежа, благодарны ласке банной наше тело и душа!».

На фронте бани делали буквально из того, что было под рукой. Были и специальные передвижные – машины с примитивной душевой и «душегубкой», как бойцы окрестили аппарат для прожарки одежды. Но их не хватало. Зачастую баню устраивали просто в землянке. В некоторых подразделениях была целая сеть по уходу за собой: «Сперва в одной землянке брились, потом шли в другую и мылись, а в третьей парились». После посещения такой примитивной парилки, мытья, бритья и стирки одежды солдаты как будто молодели, появлялись силы воевать дальше. И уж настоящим событием был приезд на фронт бани-поезда.

На рельсы!

«Он стоит посреди цеха, поблескивая свежей окраской. Это поезд-баня для доблестных бойцов Красной Армии,» – так в начале февраля 1942 года газета «Алтайская правда» сообщила о том, что в Барнауле практически готов к отправке на фронт первый поезд особого назначения, идут последние отделочные работы. В небольшой заметке говорилось: «Участники сталинской оборонной вахты много поработали над созданием максимальных удобств для красных воинов. Душевое отделение, дезинфекционная камера, раздевалки прекрасно оборудованы. Паровое хозяйство для отопления поезда находится в специальном вагоне.

Чтобы поезд пришел на фронт к знаменательной годовщине Красной Армии, стахановцы вагоноремонтного завода работали, не считаясь со временем.

Двое суток не выходила из цеха бригада тов. Бутко, по-фронтовому работала бригада плотников тов. Гутлина».

Напомним: на Барнаульском вагоноремонтном заводе, который в народе уважительно именуют не иначе как «дедушка алтайской промышленности», осенью 1941-го разместилось оборудование заводов, эвакуированных из Москвы, Днепропетровска, Рославля. И вагоноремонтный, работая под девизом «Все для фронта, все для победы!», стал выпускать новую для себя продукцию – изготовление корпусов артиллерийских снарядов. Механический цех увеличил выпуск продукции за время войны в 25 раз, то есть за одни сутки давал ее столько, сколько в довоенные годы в течение месяца. Большая заслуга в том принадлежала начальнику цеха Феодосию Львову, которому, кстати, первому в Барнауле в 1943 году было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Но помимо снарядов завод продолжал выпускать и продукцию своего прямого профиля, отправляя на фронт новые вагоны. Работы в вагоносборочном цехе практически шли круглосуточно. В короткий срок здесь освоили производство нового вида – бани на рельсах.

За время Великой Отечественной войны Барнаульский вагоноремонтный завод дал фронту миллионы снарядов, три ремонтно-восстановительных поезда, несколько банно-санитарных поездов, 2000 железных печек-времянок, 1700 новых вагонов.

Поезд особого назначения

Вообще, банно-прачечные дезинфекционные поезда (БПДП) – уникальное явление в структуре Вооруженных сил, их нет больше ни в одной армии мира. А в России первый такой поезд, состоявший тогда из четырех вагонов, появился в 1904 году и сыграл важную роль во время Русско-японской войны. Спустя десятилетие, в ходе Первой мировой войны, передвижные бани оказались востребованы вновь, средства на их производство собирали всем миром под шефством императрицы Александры Фёдоровны.

О БПДП вспомнили вновь с началом Великой Отечественной. Осенью 1941 года вши буквально оккупировали советские войска, они донимали 85% личного состава на Западном и 96% на Калининском фронтах. Появились первые очаги эпидемий сыпного тифа и траншейной лихорадки, косившие бойцов не хуже фашистской пули. В эти дни с подачи Научно-исследовательского испытательного института Красной Армии возобновляется массовое строительство банно-прачечных дезинфекционных поездов. Помимо Барнаула их создавали в Москве, Куйбышеве, Тюмени, Омске, Челябинске.

В бане-поезде можно было вымыться, переодеться в чистое белье, сбрить многодневную щетину, подстричься, отдохнуть в вагоне-клубе… Десять вагонов этого поезда бойцы сравнивали с десятью кругами рая. За один час баня могла обслужить 100 человек.

Вот такой замечательный подарок и готовили бойцам к празднику барнаульские вагоностроители. В номере за 15 февраля краевая газета сообщала, что первый поезд-баня уже ушел на фронт, второй проходит обкатку, третий будет готов к 20 февраля. «Подлинную любовь вложили рабочие в оборудование поездов, – говорится в заметке. – Бригада слесарей во главе с тов. Фоминым шла впереди, Гуляев, Степанов, Антонов, Попов, Карнаухов и В. Быков ежедневно выполняли по 2-3 нормы. Слесари по отоплению Бутко, Захаров, Иван и Григорий Гребенюк, Николай Лобков во главе с монтером Куликовым по несколько суток работали не выходя из цеха. На помощь вагонникам пришли активистки-домохозяйки. Жены рабочих Гусарова, Шалавина, Устаутинова, Лактюшина, Барабанова и домохозяйка Серебрякова совместно помогли досрочно выполнить пошивочные работы».

Всего за годы войны в стране было построено 72 банно-прачечных поезда. Часть из них ушла на фронт из Барнаула.