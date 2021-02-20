В ДК «Южный» действует уникальная модель приобщения к традициям и воспитания любви к родной земле

Не так давно на сцене концертного зала «Сибирь» заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края, ансамбль народной музыки «Жалейка» отметил свое 40-летие. Сегодня принципы существования этого самобытного коллектива, в котором песни, танцы и инструментальное исполнительское мастерство связаны воедино, тянут на самостоятельную авторскую программу. Ведь эти идеи синкретизма когда-то решил воплотить на сцене ДК «Южный» руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры РФ Сергей Десятов.

Вспоминая скоморохов

На самом деле в биографии «Жалейки» юбилейным считается прошлый год. Однако отметить круглую дату большим концертом тогда помешала пандемия.

— Датой основания нашего коллектива принято считать 1 февраля 1980 года, – поясняет Сергей Десятов. – Тогда я, студент четвертого курса АГИК, пришел во Дворец культуры поселка Южного проходить практику. В ту пору при ДК уже действовала группа народников, однако состав ее был непостоянный, да и занятия с музыкантами проводились бессистемно. И вот за месяц практики мне удалось собрать коллектив из 12 человек и подготовить с ними небольшую программу, которую было решено представить в апреле на смотре художественной самодеятельности. А затем мне, выпускнику, предложили остаться здесь работать. И я согласился.

Кстати, один из номеров той первой программы – пьеса «Не летай, соловей» была включена в афишу юбилейного концерта, посвященного 40-летию коллектива. Тем самым Сергею Емельяновичу захотелось показать, с чего начинался ансамбль «Жалейка».

— А тогда, в 1980-х годах, я уже хорошо понимал, что оркестровая группа должна уметь все – не только играть на инструментах, но и петь, танцевать, – вспоминает он. – То есть это должны быть универсальные музыканты, как некогда на Руси скоморохи, каждый из которых был и швец, и жнец, и на дуде игрец. Такие коллективы и сегодня большая редкость. Из тех, что мне известны – пожалуй, лишь Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь», действующий при Владимирской филармонии. Похожую модель я решилприменить на базе ДК. Сначала мы попробовали петь, а потом и затанцевали. А с годами поняли, что эта модель не просто работает, она дееспособна, востребована.

Главное – успеть переодеться

Как утверждает Сергей Десятов, принцип синкретизма характерен для всей русской культуры, да и в целом для всего фольклора. Ведь если брать конкретно сибирскую культуру, то она была сформирована переселенцами, которые прибыли на нашу территорию из Вологды, Пензы, Калуги, Владимира, Новгорода, из центральной части России, из Черноземья. И если говорить о точке отсчета, то за нее был взят период, когда Сибирь вошла в состав Московского государства. А произошло это после похода казачьего отряда Ермака.

— Люди вместе со скарбом привозили сюда и свою культуру, – объясняет Сергей Емельянович. – И поскольку разные поселения взаимодействовали между собой, то все здесь перемешалось, но в то же время сохранились локальные черты той или иной культуры. Получилось многоцветие, изучать которое очень интересно.

Свои идеи Сергей Десятов активно внедрял и на кафедре народного хора АГИК, где он одно время работал сначала по совместительству, а потом и на постоянной основе, на кафедре искусств в АлтГПУ. А для того чтобы воплотить их в жизнь на базе коллектива, ему потребовалось получить второе высшее образование – учился он в Российской академии музыки им. Гнесиных.

— Со временем расширили и возраст воспитанников «Жалейки» сегодня в ансамбле занимаются 95 ребят от 5 лет до 22 лет, говорит он. – То, что мы особенные и ни на кого не похожи, я понимаю по округленным глазам, с которыми нас провожают со сцены на различных фестивалях, конкурсах. Ведь мало кто из коллективов способен работать сразу в трех жанрах – инструментальном, танцевальном и вокальном исполнительстве. Выступая в таком режиме, для нас главная проблема – успеть переодеться, так как обычно мы заявлены сразу в нескольких номинациях.

Испытано годами

Репертуар «Жалейки» – это, как правило, этнографический материал, представляющий переселенческую культуру Западной Сибири. Одни песни были записаны в экспедициях, другие – заимствовались у фольклорных коллективов, а третьи были найдены в соцсетях, где, как уверяет Сергей Десятов, сегодня можно отыскать все что угодно.

— К примеру, в репертуаре ансамбля есть «Песня о Ермаке», в основе которой лежит народный текст, музыку же сочинили барнаульские студенты, в итоге – так как поем мы, ее больше никто не поет, – говорит он. – А песню «Небо над водой», написанную иеромонахом Евгением Пуртовым, исполняем в традициях народного пения. Есть в нашем репертуаре и песня «Эй, на зоре, на заре», записанная в Красноярском крае. Однако когда мы привозили ее на фестиваль в Красноярск, выяснилось, что ее там не знают. Что касается юбилейного концерта, то в него вошел большой блок казачьих песен. Для этой части программы мы специально шили костюмы, в основу которых заложили казачью форму времен Кокандского похода.

Сегодня «Жалейка» – коллектив, в котором артисты играют на домрах, балалайках, баянах, а также на рожках, трещотках, косе, рубеле, а главное, на жалейках – инструменте, который Сергей Десятов научился изготавливать сам из доступных материалов. Им владеют практически все участники ансамбля. А самый главный вопрос у воспитанников младших групп: «А когда и мы будем учиться играть на жалейке?».

— Наша модель воспитания, основанная на принципах патриотического воспитания и эстетического развития детей, прошла испытание годами, – рассуждает руководитель коллектива. – И для того чтобы она развивалась, хотелось бы оформить ее как авторскую школу, что позволило бы нам в будущем организовывать на эту тему семинары, вести системную подготовку педагогов, передавать накопленный опыт.