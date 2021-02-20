Активные выходные: обзор спортивных событий на праздничные дни

Праздничные выходные традиционно богаты на спортивные события

21 февраля очередной матч в рамках чемпионата России в мужской Суперлиге-2 проводит БК «Барнаул». Соперник – ставропольское «Динамо». Встреча пройдет в 17.00 в СК «Победа» (ул. А.Петрова, 146г). Вход свободный, не забываем о средствах индивидуальной защиты.

В спортивном зале краевого училища олимпийского резерва 21 февраля продолжится первенство СФО по греко-римской борьбе среди спортсменов до 21 года, посвященное памяти заслуженного тренера РСФСР Федора Храмцова. В соревнованиях примут участие 180 человек. Начало в 10.00, из-за коронавирусных ограничений вход в зал закрыт, трансляцию поединков можно увидеть тут.

21 февраля в Барнауле определится победитель турнира памяти талантливого хоккеиста, нашего земляка Алексея Черепанова. Соревнования проходят на льду «Карандин-Арены» (ул. Жасминная, 3). В играх принимают участие четыре команды: «Металлург» (Новокузнецк), «Авангард» (Омск), «Сибирь» (Новосибирск) и «Алтай» (Барнаул). В заключительный день соревнований болельщики, для которых при соблюдении антикоронавирусных правил вход открыт, смогут увидеть встречи «Металлурга» с «Сибирью» (начало в 10.00) и «Алтая» с «Авангардом» (начало в 11.30). По окончании последнего матча в 13.00 состоится церемония закрытия турнира.

Кроме того, в воскресенье, 21 февраля заключительный матч домашний серии против «Кристалла» проводит «Динамо-Алтай». От его результата зависит, сможет ли наша команда занять первое место по итогам регулярного первенства ВХЛ. Начало игры в 17.00.

В Барнаульском Центре киберспорта (пр. Ленина, 71) 21 февраля состоится турнир по FIFA 21. Формат будет зависеть от количества участников, список в настоящий момент формируется.

Любители экстрима смогут увидеть битву внедорожников – 21 февраля у магазина «Леруа Мерлен» за Новым мостом через Обь состоится традиционное зимнее трофи-ориентирование на джипах и прочей вездеходной техники. Начало в 10.00.

23 февраля на лыжной базе «Локомотив» (ул. Кутузова, 140) разыграют Кубок РЖД по футболу на снегу среди масс-медиа. В турнире примут участие команды «Журналисты Алтая», «Катунь 24», Министерства спорта региона, а также РЖД. Игры пройдут одновременно на двух футбольных полях в формате «5+1», начало в 11.00.

И по традиции приглашаем всех желающих на трассы «Народной лыжни», которые проложены в парках им. Ленина, «Юбилейном» и «Изумрудном».