23 февраля в 12:00 в парке «Изумрудный» состоится спортивно-патриотическое мероприятие, посвященное «Дню защитника Отечества» и пятилетию фонда В.А. Шаманова «Защитники Отечества»

Организаторы мероприятия: Фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества»; главное управление МЧС России по Алтайскому краю; министерство спорта Алтайского края; управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Участниками мероприятия могут стать все желающие. Они не только активно проведут выходной, но и поборются за призы. Среди участников состязаний будут разыграны: электросамокат, гироскутер, смарт-часы, велосипед, умная колонка, наушники Apple AirPods Pro и другие призы.

Для того, чтобы претендовать на участие в розыгрыше призов, конкурсанты должны будут проявить свою ловкость и продемонстрировать хороший уровень физической подготовки, как минимум, в десяти спортивных конкурсах.

Среди испытаний – полоса препятствий, бег в мешках, головоломки и другие забавы. Каждый желающий получит паспорт участника. Все достижения участника на игровых площадках будут фиксироваться в нем. Получить дополнительные баллы-«лайки» можно и за размещение фото или сторис в любой социальной сети с хештегами: #5летфондуШаманова #ДеньДобрыхДел.

Мероприятие состоится 23 февраля в 12.00 на центральной аллее парка «Изумрудный» (пр. Комсомольский, 128)