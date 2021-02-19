Жители Центрального района подводят итоги 2020 года, анализируют проблемы и определяют задачи на перспективу

Центральный – старейший район краевой столицы. Именно здесь, на берегу реки Барнаулки, почти три столетия назад начинался Барнаул, оставив нам немало красивых старинных зданий и сооружений, около двухсот памятников промышленности, истории и архитектуры.

Растет и развивается

Сегодня славную историю района продолжают Алтайский приборостроительный завод «Ротор» и Алтайский завод агрегатов. Часть жителей района живет в городских предместьях, где четыре сельскохозяйственных предприятия занимаются овощеводством, садоводством, племенным производством и селекцией крупного рогатого скота. Давно стал гордостью не только города, края, но и всей Сибири Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Центральный район – район торговый: на его территории работают 367 торговых предприятий, девять рынков, 24 предприятия общественного питания. это еще и студенческий район. Ведется интенсивное жилищное строительство, в том числе в пригороде. Застраиваются микрорайоны Радужный, Сибирская Долина, Благодатное, поселки Бельмесёво и Центральный. В 2020 году план ввода индивидуального жилья в районе перевыполнен на 13%, это более 42 тыс. кв. м.

Максим Сабына, глава администрации Центрального района: «Год был сложным. Из-за пандемии изменилась организация и алгоритм работы практически всех учреждений и предприятий, в том числе и системы управления, отделов и служб администрации. Тем не менее мы не только выполнили все стоявшие перед нами задачи, но и успешно закончили этот непростой год. Есть чем гордиться, но главная гордость Центрального района – это его жители. Это они инициируют и реализуют местные инициативы, участвуют в благоустройстве дворов и строительстве спортивных и детских площадок, проводят экологические акции. Все достижения – результат нашей совместной работы на благо Центрального района и Барнаула».

Благодаря успешной реализации национальных, краевых и городских программ в районе улучшается качество дорог. В прошедшем году с учетом наказов избирателей отремонтирован 21 участок дорог с объемом финансирования более 486 млн руб. Причем особое внимание уделялось дорогам пригорода. А в Центральном районе 15 пригородных поселков и сел и один городской микрорайон Затон, отделенный от метрополии могучей Обью. Так, капитально отремонтирован подъезд к поселку Черницк, поселковые дороги в Бельмесёво, Черницке, Южном, микрорайоне Затон, в селе Лебяжьем. Для жителей смонтированы 22 новых остановочных павильона, большая часть из них также расположена в пригороде. На четырех участках с высокой интенсивностью транспортного потока установлены светофоры. В рамках программы «Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилищной застройки» благоустроено восемь участков дорог. Еще на восьми участках проведен текущий ремонт дорожного полотна, заасфальтировано 2250 кв. м тротуаров.

Жители сказали: надо

В 2020 году с учетом мнения жителей благоустроено 12 территорий. Меняется облик городских дворов. Примером может служить кластер из пяти дворов на территории Школы садоводов в поселке Южном, где реализован комплексный подход к благоустройству, который позволил объединить дворовое пространство в единый микрорайон с удобными подъездами к домам и пешеходными дорожками. В предварительный перечень территорий района на благоустройство в 2021 году уже включено девять дворовых территорий. Причем во всех девяти случаях жители готовы сами участвовать и в софинансировании работ, и в разработках проектов благоустройства своих дворов. В районе сегодня работает 21 ТОС. Насколько эффективны эти структуры самоуправления, говорят факты. В рамках конкурса на соискание грантов администрации города грантовую поддержку получили две некоммерческие организации и пять органов ТОС Центрального района. Общая сумма составила более 1,1 млн руб. Это первое место по объему полученных средств среди пяти районов Барнаула. В городском конкурсе «Лучший ТОС» территориальное общественное самоуправление поселков Черницк и Мохнатушка заняло третье место, а его председатель Оксана Петрякова – 2-е место в краевом конкурсе среди руководителей органов ТОС.

Комфорт и экология

В городские кварталы и пригородные поселки все увереннее приходит природный газ. А это удобство, комфорт, чистое небо над районом. Несколько лет подряд Центральный район лидирует в городе по темпам газификации. Прошедший год не стал исключением, плановый показатель перевыполнен. Газифицировано 627 домовладений, введена в эксплуатацию первая очередь газопровода в поселке Кирова (подключено около 70 абонентов).

Центральный район, бесспорно, самый зеленый район Барнаула, так как почти треть его жителей живут в границах уникального ленточного бора и пригородах. Тем не менее ежегодно на территориях городских кварталов и пригородных поселков вырастают новые зеленые уголки и аллеи. В год празднования 75-летия Победы высажено несколько десятков саженцев рябины под окнами домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны. В селе Бельмесёво, в микрорайоне Радужный в честь юбилея Победы заложена аллея. С участием жителей высажено 75 именных деревьев, установлен памятный камень. А всего на улицах и в скверах района только в прошлом году высажено более 800 саженцев различных деревьев и кустарников, сформировано два зеленых уголка, а в цветочный сезон жителей радуют почти две тысячи клумб и вазонов.