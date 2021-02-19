Жители Центрального района подводят итоги 2020 года, анализируют проблемы и определяют задачи на перспективу

Центральный – старейший район краевой столицы. Именно здесь, на берегу реки Барнаулки, почти три столетия назад начинался Барнаул, оставив нам немало красивых старинных зданий и сооружений, около двухсот памятников промышленности, истории и архитектуры.
Завершена реконструкция шоссе Ленточный Бор и мостового перехода через реку Барнаулку. Дорога стала четырехполосной, оборудованы автобусные остановки, пешеходные переходы, тротуары и освещение.Фото Андрея Чурилова.
Сегодня славную историю района продолжают Алтайский приборостроительный завод «Ротор» и Алтайский завод агрегатов. Часть жителей района живет в городских предместьях, где четыре сельскохозяйственных предприятия занимаются овощеводством, садоводством, племенным производством и селекцией крупного рогатого скота. Давно стал гордостью не только города, края, но и всей Сибири Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Центральный район – район торговый: на его территории работают 367 торговых предприятий, девять рынков, 24 предприятия общественного питания. это еще и студенческий район. Ведется интенсивное жилищное строительство, в том числе в пригороде. Застраиваются микрорайоны Радужный, Сибирская Долина, Благодатное, поселки Бельмесёво и Центральный. В 2020 году план ввода индивидуального жилья в районе перевыполнен на 13%, это более 42 тыс. кв. м.
Максим Сабына, глава администрации Центрального района:
«Год был сложным. Из-за пандемии изменилась организация и алгоритм работы практически всех учреждений и предприятий, в том числе и системы управления, отделов и служб администрации. Тем не менее мы не только выполнили все стоявшие перед нами задачи, но и успешно закончили этот непростой год. Есть чем гордиться, но главная гордость Центрального района – это его жители. Это они инициируют и реализуют местные инициативы, участвуют в благоустройстве дворов и строительстве спортивных и детских площадок, проводят экологические акции. Все достижения – результат нашей совместной работы на благо Центрального района и Барнаула».
«Год был сложным. Из-за пандемии изменилась организация и алгоритм работы практически всех учреждений и предприятий, в том числе и системы управления, отделов и служб администрации. Тем не менее мы не только выполнили все стоявшие перед нами задачи, но и успешно закончили этот непростой год. Есть чем гордиться, но главная гордость Центрального района – это его жители. Это они инициируют и реализуют местные инициативы, участвуют в благоустройстве дворов и строительстве спортивных и детских площадок, проводят экологические акции. Все достижения – результат нашей совместной работы на благо Центрального района и Барнаула».
Благодаря успешной реализации национальных, краевых и городских программ в районе улучшается качество дорог. В прошедшем году с учетом наказов избирателей отремонтирован 21 участок дорог с объемом финансирования более 486 млн руб. Причем особое внимание уделялось дорогам пригорода. А в Центральном районе 15 пригородных поселков и сел и один городской микрорайон Затон, отделенный от метрополии могучей Обью. Так, капитально отремонтирован подъезд к поселку Черницк, поселковые дороги в Бельмесёво, Черницке, Южном, микрорайоне Затон, в селе Лебяжьем. Для жителей смонтированы 22 новых остановочных павильона, большая часть из них также расположена в пригороде. На четырех участках с высокой интенсивностью транспортного потока установлены светофоры. В рамках программы «Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилищной застройки» благоустроено восемь участков дорог. Еще на восьми участках проведен текущий ремонт дорожного полотна, заасфальтировано 2250 кв. м тротуаров.
В 2020 году с учетом мнения жителей благоустроено 12 территорий. Меняется облик городских дворов. Примером может служить кластер из пяти дворов на территории Школы садоводов в поселке Южном, где реализован комплексный подход к благоустройству, который позволил объединить дворовое пространство в единый микрорайон с удобными подъездами к домам и пешеходными дорожками. В предварительный перечень территорий района на благоустройство в 2021 году уже включено девять дворовых территорий. Причем во всех девяти случаях жители готовы сами участвовать и в софинансировании работ, и в разработках проектов благоустройства своих дворов. В районе сегодня работает 21 ТОС. Насколько эффективны эти структуры самоуправления, говорят факты. В рамках конкурса на соискание грантов администрации города грантовую поддержку получили две некоммерческие организации и пять органов ТОС Центрального района. Общая сумма составила более 1,1 млн руб. Это первое место по объему полученных средств среди пяти районов Барнаула. В городском конкурсе «Лучший ТОС» территориальное общественное самоуправление поселков Черницк и Мохнатушка заняло третье место, а его председатель Оксана Петрякова – 2-е место в краевом конкурсе среди руководителей органов ТОС.
В городские кварталы и пригородные поселки все увереннее приходит природный газ. А это удобство, комфорт, чистое небо над районом. Несколько лет подряд Центральный район лидирует в городе по темпам газификации. Прошедший год не стал исключением, плановый показатель перевыполнен. Газифицировано 627 домовладений, введена в эксплуатацию первая очередь газопровода в поселке Кирова (подключено около 70 абонентов).
Центральный район, бесспорно, самый зеленый район Барнаула, так как почти треть его жителей живут в границах уникального ленточного бора и пригородах. Тем не менее ежегодно на территориях городских кварталов и пригородных поселков вырастают новые зеленые уголки и аллеи. В год празднования 75-летия Победы высажено несколько десятков саженцев рябины под окнами домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны. В селе Бельмесёво, в микрорайоне Радужный в честь юбилея Победы заложена аллея. С участием жителей высажено 75 именных деревьев, установлен памятный камень. А всего на улицах и в скверах района только в прошлом году высажено более 800 саженцев различных деревьев и кустарников, сформировано два зеленых уголка, а в цветочный сезон жителей радуют почти две тысячи клумб и вазонов.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. НЕ ЖДАТЬ, А ДЕЛАТЬ
Олег СЕРГЕЕВ, председатель ТОС «Благодатный»:
— Мы начали свою работу в 2018 году. Это был проект асфальтирования дороги. В прошлом году в рамках поддержки местных инициатив сделали в микрорайоне тротуар. Сегодня уже победили с проектом благоустройства, асфальтирования остановки и разворотной площадки автобуса № 59. Когда планировали первый проект, у жителей было и недоверие, и сомнения, получится ли. Сейчас такие сомнения отпали. Администрация района помогает в подготовке проектной документации, смет, то есть в вопросах, где необходимо участие специалистов. Следующий этап – обеспечение жителей микрорайона качественной водой. Сегодня это больная для нас тема. Барнаульский водоканал обещает реконструировать скважину и установить фильтры в течение трех лет, но мы с односельчанами уже решили не ждать, а так же, по программе софинансирования и поддержки местных инициатив, участвовать в конкурсе и рассчитываем на победу.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ПОДАРОК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Елена ХИЖНЯК, председатель ТОС «Станция Ползуново»:
— В наш маленький лесной поселок Станция Ползуново в прошлом году наконец пришел газопровод. Сейчас идут последние согласования с кон- тролирующими и разрешительными организациями. Жители ведут вну- тренние работы, подводку к дому. И когда весной в большой трубе появится газ, им останется только открыть кран. В поселке по кадастру 186 земельных участков. Два газораспределительных пункта позволяют обеспечить голубым топливом 200 домов, то есть имеется даже запас мощности на перспективу. Если учитывать, что население поселка молодое, из 400 жителей – 200 актив- ное трудоспособное население и 100 человек в возрасте до 18 лет, то поселок определенно будет разрастаться. При- родный газ – подарок жителям поселка. В программу газификации вложено 37 млн руб. Если эту сумму разделить на количество домовладений, то получится, что хозяевам каждого дома государство подарило 350 тыс. руб. Нельзя не вос- пользоваться таким подарком! Уверена, что наш поселок будет самым зеленым и экологически чистым в городе.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. НЕ ЖДАТЬ, А ДЕЛАТЬ
Олег СЕРГЕЕВ, председатель ТОС «Благодатный»:
— Мы начали свою работу в 2018 году. Это был проект асфальтирования дороги. В прошлом году в рамках поддержки местных инициатив сделали в микрорайоне тротуар. Сегодня уже победили с проектом благоустройства, асфальтирования остановки и разворотной площадки автобуса № 59. Когда планировали первый проект, у жителей было и недоверие, и сомнения, получится ли. Сейчас такие сомнения отпали. Администрация района помогает в подготовке проектной документации, смет, то есть в вопросах, где необходимо участие специалистов. Следующий этап – обеспечение жителей микрорайона качественной водой. Сегодня это больная для нас тема. Барнаульский водоканал обещает реконструировать скважину и установить фильтры в течение трех лет, но мы с односельчанами уже решили не ждать, а так же, по программе софинансирования и поддержки местных инициатив, участвовать в конкурсе и рассчитываем на победу.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ПОДАРОК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Елена ХИЖНЯК, председатель ТОС «Станция Ползуново»:
— В наш маленький лесной поселок Станция Ползуново в прошлом году наконец пришел газопровод. Сейчас идут последние согласования с кон- тролирующими и разрешительными организациями. Жители ведут вну- тренние работы, подводку к дому. И когда весной в большой трубе появится газ, им останется только открыть кран. В поселке по кадастру 186 земельных участков. Два газораспределительных пункта позволяют обеспечить голубым топливом 200 домов, то есть имеется даже запас мощности на перспективу. Если учитывать, что население поселка молодое, из 400 жителей – 200 актив- ное трудоспособное население и 100 человек в возрасте до 18 лет, то поселок определенно будет разрастаться. При- родный газ – подарок жителям поселка. В программу газификации вложено 37 млн руб. Если эту сумму разделить на количество домовладений, то получится, что хозяевам каждого дома государство подарило 350 тыс. руб. Нельзя не вос- пользоваться таким подарком! Уверена, что наш поселок будет самым зеленым и экологически чистым в городе.