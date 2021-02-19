Предприниматели, промышленники, врачи, студенты Октябрьского района в прошлом году не остались равнодушными к тем, кто оказался в группе риска

Октябрьский район считается кузницей краевой столицы. Здесь успешно работают Барнаульский станкостроительный и вагоноремонтный заводы, «Барнаултрансмаш»… Кроме того, в этой части города расположены крупные социальные и культурные объекты, учреждения здравоохранения и образования. Всего на территории района проживает более 100 тысяч человек.

Остается лидером

— К сожалению, пандемия отразилась на основных показателях всех отраслей, в том числе и экономике. По итогам года крупные и средние предприятия района отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и оказали услуг на сумму более 44 млрд руб. Это ниже показателей 2019 года, но среди районов города мы остаемся лидерами, – отметил и.о. главы администрации Октябрьского района Сергей Мещеряков.

Сергей Мещеряков, исполняющий обязанности главы администрации Октябрьского района: «Прошедший год был непростым. Он принес бесценный опыт и доказал, что только сообща можно справиться с трудностями, достигнуть целей и создать основу для решения важных задач. Одной из основных остается забота о чистоте района, его комфортности для людей. Считаю, что максимальных результатов возможно достичь только при взаимодействии всех структур и уровней власти, поддержке жителей. Уверен, вместе нам удастся реализовать намеченные планы».

Несмотря на введение гибких графиков, переход на удаленный режим работы, более половины крупных промышленных предприятий района сохранили прибыльность. Работодателям удалось не только исключить образование задолженности по заработной плате, но и увеличить размер оплаты труда на 6,3%. Теперь этот показатель составляет в среднем 39 918 руб. по крупным и средним предприятиям.

Когда нужна помощь

Уязвимым слоям населения всегда оказывается повышенное внимание со стороны органов местного самоуправления. Администрация Октябрьского района постоянно помогает малообеспеченным и многодетным семьям, опекунам и родителям, воспитывающим детей-инвалидов. На выручку приходят предприниматели: участвуют в решении бытовых вопросов людей, попавших в беду, семьям с низким доходом помогают в подготовке детей к школе.

В прошлом году в реестр социально ориентированных предприятий вошло три продовольственных магазина, девять магазинов товаров промышленной группы, десять предприятий бытового обслуживания.

Во время пандемии, в период падения доходов населения и вынужденной изоляции людей с хроническими заболеваниями и представителей старшего поколения, социально уязвимых людей стало больше. Дополнительную поддержку из собственных средств им в прошлом году оказывали депутаты Государственной Думы и Барнаульской городской Думы, выделяя средства на приобретение антисептических средств, масок, перчаток для детсадов, школ, больниц, органов территориального самоуправления.

В особой поддержке нуждались медики, находящиеся на передовой борьбы с вирусом. Чтобы они могли выполнять свою работу в полном объеме, предприятия Октябрьского района неоднократно выступали с инициативами, закупали необходимое оборудование (так, ИСК «Союз» приобрела аппарат ИВЛ для горбольницы № 11) и выделяли средства на полноценное питание (например, Барнаульский станкостроительный завод направил более 120 тыс. руб. в Диагностический центр).

Мы вместе

Учитывая особое положение ветеранов, инвалидов и пожилых людей, активно проявила себя молодежь, принимая участие в добровольческих инициативах – акции #МыВместе и движении «Волонтеры Победы», в том числе студенты Барнаульского базового медицинского колледжа (более половины обучающихся и сотрудников заявили о готовности прийти на выручку). К слову, в прошлом году учебное заведение отметило 90-летний юбилей, но никто не ожидал, что планы будут нарушены – вместо того, чтобы участвовать в череде праздничных мероприятий, учащимся пришлось стремительно повзрослеть.

— Мы не позволили себе даже задуматься о нужности и возможности участия всеми имеющимися силами и ресурсами в жизни города, края в сложившейся ситуации, – отмечает директор колледжа Ольга Бондаренко. – Каждый человек из нашей команды мгновенно приступил к реализации задач, диктуемых временем. Объединение общих усилий привело к результатам, которые демонстрируют способность коллектива колледжа к слаженной работе в экстремальных ситуациях.