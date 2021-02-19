О развитии Индустриального района в 2020 году

Индустриальный район продолжает прирастать новыми территориями. Как и положено району, считающемуся крупнейшей административно-территориальной единицей Барнаула, столь стремительное развитие сопровождено строительством дорог, социальных объектов, появлением новых зон отдыха, а главное – расширением круга инициативных жителей, от которых тоже во многом зависит благополучие Индустриального.

Вектор развития

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, индекс промышленного производства в Индустриальном районе составил 106,1%. Этот показатель был достигнут благодаря работе 24 крупных предприятий и свыше 7 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Что касается занятости населения, то было создано 1004 новых рабочих места, что на 10,3% больше по сравнению с прошлым годом.

Стабильно высоким остается в Индустриальном и объем строительства. Ежегодно здесь ведется комплексное строительство жилья. Так, в 2020 году район прирос кварталами «Крылья», «Новая высота». Продолжается возведение еще 21 дома в десяти микрорайонах. Масштабное строительство развернулось на участке, ограниченном улицами Попова, Энтузиастов, Солнечная Поляна, Павловским трактом, где новые дома растут буквально на глазах. Хорошими темпами ведется и индивидуальное строительство – активно застраиваются поселок Лесной, микрорайоны Октябрьский, Авиатор, Спутник.

Сергей Татьянин, глава администрации Индустриального района: «Год был своеобразный, сложный из-за пандемии и связанных с ней ограничений. Тем не менее нам удалось выполнить все из запланированного на 2020 год. Прежде всего это касается сферы строительства – в районе были введены большие объемы многоквартирного и индивидуального жилья, построено беспрецедентное количество социальных объектов – две школы и четыре детских сада. Кроме того, полностью выполнены задачи, обозначенные в национальных проектах. Главными объектами этих программ стали масштабный ремонт трехкилометрового участка по ул. Попова, благоустройство 28 дворовых территорий и появление новой зоны отдыха – сквера на ул. Сергея Ускова».

По нацпроекту «Демография» в районе построены и введены в эксплуатацию четыре детских сада, а в рамках проекта «Образование» заработало две школы – на ул. Взлётной, 85, и на ул. Шумакова, 78. Продолжается строительство пристройки к школе № 98 в селе Власиха, начато возведение школы на ул. Декоративной, 61а, в микрорайоне Спутник. В соответствии с краевой адресной инвестиционной программой в Индустриальном продолжается строительство взрослой поликлиники, рассчитанной на 900 посещений в смену (находится она в квартале 2002 на ул. Лазурной, 46). Это решит проблему шаговой доступности медучреждений в новых микрорайонах города.

Повод для обновления

Главным событием 2020 года стала масштабная реконструкция важного участка по ул. Попова (от ул. Власихинской до ул. Трактовой) протяженностью свыше 3 км. В итоге решена проблема транспортной загруженности одной из основных магистралей Барнаула, а главное – налажено бесперебойное сообщение с Новосиликатным, с пригородными территориями – микрорайоном Октябрьским, поселками Лесной и Пригородный, селом Власиха. Ремонт стал возможен благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, приведены в порядок участки дорог по улицам: Куета, Сиреневая, Власихинская и на Павловском тракте, в целом – 7 тыс. м. Идет реконструкция моста на ул. Мамонтова во Власихе. По программе «Развитие дорожно-транспортной системы Барнаула» капитально отремонтированы и дороги частного сектора по ул. Хлеборобной (2618 кв. м), ул. 1-й Малиновой (2160 кв. м), 2-му Кооперативному проезду (625 кв. м). В пригороде основное внимание было уделено ремонту подъездных путей к социально значимым объектам. Отремонтирован участок от ул. Мамонтова по пер. Короткому, ул. Пролетарской до проезда к школе № 98 (681 кв. м), участок дороги к Власихинской сельской врачебной амбулатории по ул. Первомайской (155 кв. м).

Индустриальный район стал главной городской площадкой реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В его рамках здесь было благоустроено 28 дворовых территорий. По словам жителя дома на ул. Павловский тракт, 225, Валерия Винокурова, было приведено в порядок все, что со временем износилось, и теперь обновленные площадки стали местом для отдыха взрослых и детей. Нацпроект стал поводом для появления в районе новой достопримечательности –

сквера на ул. Сергея Ускова.