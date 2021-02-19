Какие дороги в районах города отремонтируют в нынешнем дорожно-строительном сезоне

В 2021 году обновление дорог краевой столицы будет продолжено в рамках реализации трех программ – национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», краевой «Индивидуальной программы развития Алтайского края» и муниципальной «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 20152025 годы». Планируется привести в нормативное состояние около 25 объектов в районах Барнаула.

Традиционно наибольший объем дорожных работ будет выполнен по нацпроекту. В этом году на реализацию «БКАД» выделяется 907,2 млн руб. для строительства, ремонта и реконструкции 20 объектов общей протяженностью более 25 км. Уже ведутся работы на двух мостах: на ул. Мамонтова в п. Власиха и на ул. Челюскинцев. Подрядные компании заверяют, что в контрактные сроки уложатся и сдадут обновленные мосты в эксплуатацию без задержек – к сентябрю и ноябрю 2021 года соответственно. Дорожные работы по остальным объектам, включенным в нацпроект, начнутся весной, после открытия строительного сезона.

Строительство долгожданной дороги по проезду Северному Власихинскому от проспекта Энергетиков до Павловского тракта стало возможным благодаря включению в краевую программу развития региона. Дорогу протяженностью 1,2 км построит «Алтайдорстрой» за 116,2 млн руб. Напомним, что в прошлом году в рамках «БКАД» началось строительство участка Северного Власихинского от ул. Попова до пр. Энергетиков, и достройка дороги в этом проезде этим летом позволит увеличить пропускную способность дорожной сети в микрорайоне и снизить загруженность улиц Балтийской, Власихинской и Сергея Ускова.

В рамках муниципальной программы планируется приступить к строительству дорог в поселке Лесном. В этом году на эти цели предусмотрено 35,6 млн руб. Сейчас готовится документация для проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации.