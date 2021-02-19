Главными победами 2020 года стали результаты в сфере жилищно-коммунального хозяйства – именно они определили степень комфорта жителей Железнодорожного района

Минувший год для жителей Железнодорожного района был отмечен реализацией крупных национальных проектов и локальных местных инициатив, формированием волонтерского движения и приобщением к массовому спорту. Важно и то, что предприятиям удалось сохранить хорошие темпы экономического развития, а по некоторым показателям продемонстрировать существенный рост, несмотря на кризисные явления, обусловленные пандемией коронавируса.

Сложно спорить с тем, что сфера жилищно-коммунального хозяйства является основополагающей для благополучного проживания горожан, ведь если в домах есть тепло, свет и вода, то остальные проблемы воспринимаются как мелочи жизни.

— Благодаря слаженной работе и объединению усилий городской и районной администраций, ресурсоснабжающих и управляющих компаний, общественных объединений, нам удалось решить наиболее острые проблемы в жилищно-коммунальном комплексе, – рассказывает глава администрации района Михаил Звягинцев. – В частности, Барнаульская теплосетевая компания капитально отремонтировала участок магистральной теплотрассы на пересечении ул. Молодёжной и пр. Красноармейского и три участка трубопровода протяженностью 1,1 км по ул. Северо-Западной. Именно на этих теплосетях в предыдущие годы часто случались аварийные ситуации, которые после проведения ремонта прекратились.

Михаил Звягинцев, глава администрации Железнодорожного района: «2020 год поставил перед нами много задач и вызовов, но при этом дал новый опыт и расширил наши горизонты. При поддержке администраций региона и города, руководителей предприятий и учреждений, коммунальных и дорожных служб, волонтеров и общественников нам удалось справиться со всеми сложностями. Благодарю всех за работу по созданию комфорта в нашем родном районе».

Благодаря поддержке мэрии удалось решить давнюю головную боль администрации района и жителей частного сектора – отремонтировать за счет бюджетных средств три участка тепловых сетей, проходящих по улицам Харьковской, Станционной и проезду Трамвайному. До прошлого года они числились бесхозяйными и, соответственно, средств на их обслуживание не выделялось. Между тем из-за ветхости порывы на них случались каждую зиму, доставляя неудобства тем единичным потребителям, которые пользовались централизованным отоплением в газифицированном частном секторе. В минувшем году и эта проблема была снята, а работа по передаче бесхозяйных сетей в муниципальную собственность с дальнейшим их ремонтом продолжена.

Прошлый отопительный сезон глава администрации Железнодорожного района характеризует как спокойный. Это значит, прошедший без серьезных аварий, длительных отключений коммунальных ресурсов и главное – жалоб от жителей района. По мнению Михаила Николаевича, большая заслуга в этом принадлежит управляющим компаниям, которые своевременно и качественно подготовили дома к отопительному сезону. Акты технической готовности получили более 90% многоэтажек – это один из самых высоких показателей в городе. На подготовительные работы управляющие организации потратили более 46 млн руб.

— Обслуживать дома, построенные в середине прошлого столетия и расположенные в центре города, сложнее, нежели новостройки – они требуют больше времени и финансовых вложений, – рассказывает Михаил Гиндин, заместитель директора ООО «Городской департамент ЖКХ». – Если систему теплоснабжения в доме, который возвели 10 лет назад, можно промыть за день, то на хрущевку требуется дня три. А чтобы получить паспорт готовности многоэтажки к зиме, нужно выполнить 24 пункта-требования тепловой инспекции. Поэтому совместно с администрацией района составляем буквально за год графики обслуживания каждого дома и неукоснительно их соблюдаем. Результат – все наши дома, а их больше 40 на территории Железнодорожного, получают акты технического соответствия.

При подготовке к следующему отопительному сезону администрация Железнодорожного района ставит перед собой амбициозную цель – добиться увеличения количества полученных паспортов готовности для многоквартирных домов. Это станет гарантом того, что комфорт горожанам будет обеспечен даже в самые лютые морозы.