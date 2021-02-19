Барнаульский писатель издал книгу о Героях Советского Союза и кавалерах ордена Славы, родившихся на Алтае

В 2020 году в свет вышел двухтомный труд Алексея Кобелева «Звезды доблести ратной», в котором автор рассказал о героизме участников Великой Отечественной войны, чьи судьбы были связаны с Алтаем.

Вторая Мировая война оставила неизгладимый след в истории нашего народа. Миллионы жизней были отданы на полях битв в защиту Родины. Военно-патриотическая тема имеет огромное значение в отечественной культуре, в искусстве и литературе. Многие авторы наполняют свои произведения историями противостояния фашизму. Эта тема одна из основных в творчестве Алексея Кобелева.

Алексей Кобелев: «Я хотел, чтобы люди знали историю своей Родины. Поэтому собрал воедино сведения о наших героях, тем самым сохранив память о них. И вот как много их набралось, в том числе курсантов, ведь о них раньше никто не говорил».

В работу над сборниками «Звезды доблести ратной» автор вложил колоссальное количество сил и времени. Алтайский писатель сделал то, чего не делал до него никто в Сибири – собрал, систематизировал и представил в доступной форме судьбы абсолютно всех Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, чья жизнь так или иначе была связана с нашим краем.

Силами народа

Издание состоит из двух частей. В первый том вошли истории Героев Советского Союза, уроженцев Алтая. Во второй – Герои Советского Союза, призванные в РККА из нашего края, те, кто жил на его территории до и после войны, командиры алтайских дивизий, курсанты военных школ и училищ, кавалеры ордена Славы I степени, а также те, кто был удостоен звания Героя Советского Союза, но по каким-то причинам его не получил. Сложно представить, какие объемы информации пришлось переработать и отсмотреть писателю, сколько часов пробыть в архивах, чтобы мы сейчас держали эту книгу.

Деньги, 650 тысяч рублей, на выпуск энциклопедии героизма, как называет ее сам автор, собирали буквально всем краем. Депутат Государственной Думы Иван Лоор подтолкнул ветеранов-журналистов объявить о добровольном сборе средств. Он не только рассеял все сомнения касательно акции, но также внес свой вклад, включился в организаторскую работу, отслеживал информационное освещение кампании. Люди откликнулись на призыв. Неравнодушные граждане, патриоты, родственники героев и ценители истории жертвовали пусть небольшие, но такие весомые для общего дела суммы. Что примечательно, это были обычные жители края, среди которых не оказалось состоятельных людей, банкиров или представителей иных структур. Аккумулировав силы, удалось выпустить в свет большой труд Алексея Кобелева о подвиге народа.

«В то время, как шел сбор средств на издание книги «Звезды доблести ратной», он перечитывал, правил, перепроверял различными способами сведения о тех героях, что были представлены к высоким наградам, но их так и не получили, – пишет в предисловии к изданию Иван Лоор. – На наш край приходится в три раза больше Героев Советского Союза, чем в среднем по стране. Это говорит об особой степени ответственности и мужестве наших земляков, о беспредельной любви к стране, земле, на которой живут, о величайшей степени патриотизма поколения 40-х».

Главную цель этого уникального издания можно определить как закрепление и сохранение подлинной истории событий Великой Отечественной войны. К сожалению, за правду сейчас идет борьба, и Великая Победа нуждается в защите. Натиск извне и действия антироссийских движений внутри страны искажают и фальсифицируют факты, обесценивают подвиги героев. Тем самым перед молодым поколением предстает искажаемая картина войны.

Жизнь – за Победу

Алексей Кобелев пишет о самопожертвовании героев. Многие из них осознанно шли на смерть, спасая ценой своей жизни целые подразделения. Они взрывали себя, чтобы уничтожить окружившего их врага, бросались на танки, на амбразуры дотов. Что важно – им никто не давал такого приказа. Они даже не думали в тот момент, что совершают подвиг. Их единственным желанием было освободить свою Родину от фашизма, победить его.

Листая книгу, страница за страницей будто лично знакомишься и проходишь путь с теми, кто лицом к лицу встретился с врагом, выстояли победил, внеся свой вклад в Великую Победу. Во время прочтений некоторых историй невольно подступают слезы. Например, автор приводит цитату из письма капитана Гавриила Масловского своему сыну:

«Ну вот, милый сын, мы больше не увидимся. Час назад я получил задание, выполняя которое, живым не вернусь. Этого ты, мой милый, не пугайся и не унывай. Гордись такой гордостью, с какой идет твой папа на смерть: не каждому доверено умирать за Родину… Вырастешь большим, осмыслишь, будешь дорожить Родиной. Хорошо, это очень хорошо – дорожить Родиной».

После этого Гавриил Масловский, оставив в укрытии двух своих помощников, подорвал фашистский склад с боеприпасами.

Особое внимание Алексей Кобелев обратил на истории бойцов, кто был представлен к званию Героя Советского Союза, но почему-то так его и не получил. Историки-краеведы установили, что таковыми оказались 47 алтайских воинов. Возможно, эта цифра не окончательная. Некоторые из них были награждены другими орденами и званиями. К примеру, гвардии капитан Василий Панкратов получил орден Красного Знамени, а Ломакин – орден Богдана Хмельницкого III степени. При этом в их наградных листах значится запись «Достоин присвоения звания Героя Советского Союза». Значит, подвиг был.

Двухтомник «Звезды доблести ратной» вышел небольшим тиражом – 350 экземпляров. Большая часть поступила в Краевую библиотеку имени Шишкова, откуда в дальнейшем книги разошлись по сельским библиотекам.