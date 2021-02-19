Выставки

Выставочный зал музея «Город»

(пр. Ленина, 111, тел. 61-18-49)

До 1 марта — выставка молодых художников «Современное искусство Барнаула» (6+). Художники расписали бетономешалки под героев «Ну, погоди!», под фрукты, трамвай в честь юбилея Победы, приложили руку к оформлению многих заведений города: торговых центров, скейт-парка, ресторанов и кофеен. Они расписывают одежду, обувь, аксессуары. Граффити на улицах города – это тоже их работа.

Галерея Universum

(ул. Димитрова, 66, тел. 36-63-96)

До 26 февраля — фотовыставка «Лики старообрядчества» (6+), посвященная 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Фотовыставка включает 120 работ, авторами которых являются фотографы-профессионалы и любители. Это портреты, пейзажи, таинства и события из жизни старообрядческой церкви, жанровые зарисовки.

Краевая библиотека им. Шишкова

(ул. Молодёжная, 5, тел. 50-66-16)

До 28 февраля – выставка «Диа-лог культур» (6+) в рамках проекта «Год Германии в России». Его цель – показать различные стороны жизни в Германии и результаты многолетнего сотрудничества двух стран в сфере языка и науки, искусства и культуры, экологии, туризма и защиты окружающей среды. Отдельное место в экспозиции заняли шедевры немецкой литературы и поэзии, изданные на языке оригинала.

Галерея «Республика ИЗО»

(пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-47-59)

До 14 марта – выставка «Слёт» (12+). Это ежегодный крупный проект галереи «Республика ИЗО». В выставке в этом году принимают участие почти 100 авторов. Художники предоставили около 300 произведений. Выставка не ограничивает авторов в тематике, поэтому представлено большое разно-образие работ, но традиционно главная тема изобразительного искусства на Алтае — это пейзаж.

Музеи

Музей «Город»

(ул. Л. Толстого, 24, тел. 65-87-94)

До 28 февраля — выставка «Ностальгия в кадре» (6+). Основу экспозиции составляют предметы фото- и видеотехники. Собрание фотоаппаратов дополняют предметы домашней фотолаборатории, коллекция диапроекторов для просмотра мультипликационных фильмов. В интерактивной части выставки посетители могут представить себя в роли создателя фильма за столиком для монтажа кинопленки, детально рассмотреть устройство фотоаппарата марки «Фотокор», а также сделать селфи в образе жителей города начала XX века.

До 24 февраля – выставка «Искусство шоколада» (6+). Удивительные шоколадные экспонаты и композиции, специальная 3D шоколадная фотозона, шоколадная игровая зона, шоколадные мастер-классы.

ГМИЛИКА

(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)

До 28 февраля — выставка живописных и графических работ из фондов ГМИЛИКА «Перед вечной красотой Алтая» (6+). Представлены живописные и графические работы В. Октября, Л. Цесюлевича, И. Рудзите, Е. Дёмкиной, А. Варова, В. Шубина,

С. Осиночкина, В. Куксы, С. Боженко и других.

До 28 марта – выставка графических работ Г.Ф. Буркова (6+).

ГХМАК

(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)

До 28 февраля — выставка художников объединения «ОХРА» «Простые истины» (6+).

До 28 февраля — выставка «Ленинградский метроном» (6+). Представлен триптих «Память Ленинграда», созданный Анатолием Смирновым в 1975 году и посвященный дням блокады Ленинграда.

До конца года – выставка русских народных художественных промыслов из фондов музея «Сделано

в России» (6+).

Кинопремьеры

С 18 по 24 февраля

«Батя» (Россия, комедия, 2D, 12+) –

«Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Конёк-Горбунок» (Россия, фэнтези, 2D, 6+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Спасите Колю!» (Россия, комедия, 2D, 12+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Поворот не туда: Наследие» (Германия, США, Великобритания, триллер, 2D, 12+) – «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Мавританец» (Великобритания, США, драма, 2D, 18+) – «Галактика».

«Рыцари справедливости» (Дания, комедия, 2D, 18+) – «Галактика».

«Аферистка» (Великобритания, триллер, 2D, 18+) – «Огни», «Арена», «Галактика».

Время сеансов в указанный период можно уточнить на сайте сети «Киномир»: www.kino-mir.ru.

Планетарий

(пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)

20 февраля, суббота

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00.

«Астрономия» (12+) – 13.00.

«Далекие миры. Другая жизнь?» (12+) – 15.00.

21 февраля, воскресенье

«В поисках нашего Солнышка» (6+) – 11.00.

«Вода – чудо природы» (6+) – 13.00.

«От Земли до Вселенной» (12+) – 15.00.

22 февраля, понедельник

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00.

«Космонавтика для детей» (12+) – 13.00.

«Внеземные миры. Путешествие за пределами Солнечной системы» (12+) – 15.00.

23 февраля, вторник

«Гришка-космонавт» (6+) – 11.00.

«Тайны красной планеты» (12+) – 13.00.

«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) – 15.00.

24 февраля, среда

«Вода – чудо природы» (6+) – 10.00.

«Романтическая Вселенная» (бесплатно, 12+) – 15.00.

25 февраля, четверг

«Солнце. Наша живая звезда» (6+) – 10.00.

«Романтическая Вселенная» (бесплатно, 12+) – 15.00.

Театры

Театр драмы

(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)

19 февраля, пятница

У. Сароян. «Случайные встречи» (трагикомедия, 16+) – 18.30.

20 февраля, суббота

Н. Гоголь. «Ревизор» (комедия, 16+) – 17.30.

21 февраля, воскресенье

И. Бунин. «Темные аллеи» (драма, 18+) – 17.30.

22 февраля, понедельник

Я. Пулинович. «Земля Эльзы» (драма, 16+) – 17.30.

23 февраля, вторник

О. Уайльд. «Идеальный муж» (комедия, 16+) – 17.30.

24 февраля, среда

«Театр – наш дом» (творческая встреча, 16+) – 18.30.

Музыкальный театр

(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)

19 февраля, пятница

«Золотой теленок» (мюзикл, 16+) – 18.30.

20 февраля, суббота

«Ползунов» (мюзикл, 12+) – 18.30.

21 февраля, воскресенье

«Конёк-Горбунок» (музыкальная сказка, 0+) – 11.00.

«Бабий бунт» (музыкальная комедия, 12+) – 17.00.

22 февраля, понедельник

«Три мушкетера» (мюзикл, 12+) – 17.00.

Молодежный театр Алтая

(пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04)

19 февраля, пятница

«Война, беда, мечта и юность…» (драма, 12+) – 18.30.

20 февраля, суббота

«Собаки тоже плачут» (драма, 12+) – 12.00.

Т. Уайлдер. «Наш городок» (трагикомедия, 12+) – 18.30.

21 февраля, воскресенье

«Емеля» (скоморошина, 6+) – 12.00.

И. Вырыпаев. «Иллюзии» (комедия, 16+) – 17.00.

Театр кукол «Сказка»

(пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90)

20 февраля, суббота

«Кто сидит в пруду?» (сказка, 2+) – 11.30, 16.00.

21 февраля, воскресенье

«Времена года» (сказка, 2+ Госпожа Метелица (4+) – 10.30, 11.30, 16.00.

«Госпожа Метелица» (сказка, 4+) – 11.00.