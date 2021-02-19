2020-й стал годом, когда жители Ленинского района проявили свои лучшие качества, объединившись для решения главных задач по развитию территории

При въезде в Ленинский район сразу обращаешь внимание на его ровные улицы, зеленые аллеи и скверы. Сами жители гордятся отремонтированными дорогами и благоустроенными дворами, красочными баннерами с портретами земляков – героев Великой Отечественной войны, тысячами высаженных деревьев и сотнями ярких клумб. О том, чем запомнился ушедший год «ленинцам», рассказали глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин и жители района.

От глобального к частному

— Не заметить изменений, которые происходят в районе в результате реализации нацпроектов, попросту невозможно, – отметил глава района. – Каким бы напряженным ни был 2020 год из-за пандемии, с помощью администрации города и края мы участвовали в девяти из проектов. За счет участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» на пяти предприятиях района выросли производительность труда и качество выпускаемой продукции. Впервые по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано около девяти километров Гоньбинского тракта и две главные улицы в поселке Научный Городок. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 13 дворовых территорий, на 12 из них появились современные игровые детские площадки.

Одним из таких объектов стал двор на ул. Юрина, 206, состоящий из двух корпусов. Уже в середине лета здесь появились новый асфальт, тротуар, бордюры, поребрики, детский спортивный комплекс, отремонтированы площадки у подъездов, поставлены скамьи и урны.

Александр Михалдыкин, глава администрации Ленинского района: «Жители района горды тем, что живут в городе, в котором, несмотря на непростой год, продолжали реализовываться национальные проекты, выполняться краевые и городские программы. И сами жители района, его предприятия и учреждения постарались внести свой вклад в то, чтобы Барнаул становился краше, уютнее и комфортнее для жизни».

— Для нашего микрорайона ремонт этого двора был особенно важен, ведь рядом с ним расположены сразу несколько социальных объектов, – поделилась Татьяна Чемоданова, председатель ТОС «Островский», член городской общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 гг. – Это детская художественная школа, поликлиника городской больницы № 12 и детский сад № 212. Движение транспорта через двор интенсивное, так что асфальт здесь давно требовал ремонта. Не было конца словам благодарности жителей, когда все работы были завершены. Теперь своим двором мы гордимся и постараемся сохранить тот комфорт, который нам фактически подарили.

По словам главы района в 2020 году за счет средств городского бюджета продолжилось и решение давно наболевших проблем.

— Программа газификации у нас на особом контроле, – подчеркнул Александр Михалдыкин. – В прошлом году было завершено строительство газовых сетей низкого давления в микрорайоне Мирный. В целом по району в 2020 году планировалось газифицировать 70 домов, по факту голубое топливо получили жители 91 домовладения. Благодаря городской программе был восстановлен циркуляционный трубопровод к 30 многоквартирным домам (МКД). За счет средств городского бюджета заасфальтированы восемь участков дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки, в том числе разворотное кольцо на ул. Горской. Мы рады решению и еще одной давней проблемы: в прошлом году был модернизирован светофорный объект на пересечении пр. Космонавтов и ул. Солнечная Поляна, появился столь необходимый жителям светофор на пересечении ул. Антона Петрова и ул. Малахова.

Единомышленники

— Несмотря на определенные ограничения, связанные с пандемией, активность не снизили ни органы ТОС, ни ветеранские организации, – подчеркнул Александр Михалдыкин. – Пусть ряд мероприятий и был перенесен в интернет-пространство, своим единством мы доказали, что можем справиться с любыми сложностями. Большую помощь в этот непростой период оказали району краевые и городские депутаты: Анатолий Суворов и Александр Балушкин, Галина Буевич и Иван Огнев, Александр Гросс и Александр Лисицын, Дмитрий Абалымов. Они выделяли финансовые средства для помощи ковидным госпиталям и семьям медиков, помогали с организацией дворовых концертов, волонтерских отрядов для маломобильных граждан, присутствовали практически на всех мероприятиях общественников и помогали им с формированием призовых фондов и подарков к самым разным событиям.

Не остались «ленинцы» в стороне и от двух самых важных событий года: 75-летия Победы и 290-летия со дня образования Барнаула. В частности, были выполнены масштабные проекты реконструкции мемориального комплекса на Аллее Победы, которую взял на себя Фонд Героя России Владимира Шаманова «Защитники Отечества», и памятного знака к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне на пл. Мира.

К юбилею Победы Научногородокская сельская администрация совместно с активистами Совета ветеранов поселка и Научногородокским клубным объединением подготовили баннер с портретами 48 участников войны, живших на пригородной территории. Баннер разместили на ограждении школы № 72 вдоль центральной дороги, ведущей к детскому саду, чтобы дети и взрослые не забывали тех, кто дал возможность нынешним поколениям жить под мирным небом.

Сиреневую аллею имени Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой заложили члены Совета женщин при главе города Барнаула вместе со студентами Алтайской академии гостеприимства и администрацией Ленинского района. Вместе они высадили 75 кустов сирени на бульваре Медиков на въезде в район.

— Ограничительные меры, связанные с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, не помешали донести поздравления и подарки до каждого ветерана района, – поделилась председатель Совета ветеранов Тамара Зямина. – Вместо массовых мероприятий были организованы локальные концерты во дворах домов, где и сегодня проживают герои Победы. Достойным дополнением стали патриотические акции «Поём всем двором» и «Свеча памяти». Мы благодарны администрации района за то, что в этом году ко Дню города открылась тематическая Доска почета. Туда занесены имена всех, кто сегодня уделяет особое внимание ветеранам и вносит значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи.