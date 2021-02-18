Виктор Томенко и Олег Матыцин обсудили подготовку ко второму этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Сегодня в Москве в Министерстве спорта РФ состоялась встреча главы ведомства Олега Матыцина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко, на которой обсудили подготовку ко II этапу Кубка мира по гребле. Он пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая.

Олег Матыцин отметил, что предстоящие соревнования являются очень значимым мероприятием как для страны, так и для Алтайского края. По словам министра, подготовка к проведению этапа Кубка мира ведется в очень непростой период времени, связанный с пандемией. Поэтому необходимо максимально интегрировать возможности федеральных и региональных органов власти и сделать совместную работу взаимодополняющей.

— Спорт является объединяющим фактором. Россия всегда демонстрировала готовность принимать у себя самые крупные международные соревнования. В Алтайском крае столь масштабные соревнования пройдут впервые, это хороший повод для всей команды региона, для Министерства спорта и всех ведомств интегрировать работу с Международной федерацией каноэ (ICF) и со Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ. Я уверен, что на сегодняшнем этапе задачи решаются успешно, профессионально, а все возникающие вопросы находятся под контролем руководителя организационного комитета Виктора Томенко. Со стороны Министерства спорта РФ оказывается все необходимое содействие в их решении, — отметил Олег Матыцин по итогам рабочей встречи.

Губернатор Алтайского края, в свою очередь, сообщил, что на базе Барнаульского гребного канала создают комфортные условия для спортсменов и всех поклонников этого вида спорта. Опыт проведения неофициальных международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ Алтайский край уже имеет: в 2018 году в Барнауле на достаточно высоком уровне прошел «Кубок чемпионов».

Напомним, в конце января Олег Матыцин в рамках рабочей поездки в Барнаул посетил гребной канал, познакомившись с подготовкой к проведению II этапа Кубка мира, отметив, важность того, что после мировых соревнований у гребцов Алтайского края останутся современные условия для тренировок, а сам канал станет большой рекреационной зоной.

Добавим, что на прошлой неделе в Барнаул из Португалии доставили первую партию лодок для участников предстоящего турнира.