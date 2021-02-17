В Барнауле началась подготовка к первенству России по боксу среди юниоров

В мае Барнаул примет первенство России по боксу среди юниоров 17-18 лет. Сегодня генеральный секретарь Федерации бокса страны Кирилл Щекутьев и представители оргкомитета обсудили вопросы организации турнира на встрече с заместителем Председателя Правительства Алтайского края Денисом Губиным.

Столь статусный турнир по олимпийскому боксу состоится в Барнауле впервые за 40 с лишним лет – последний раз бои такого уровня на барнаульском ринге проходили в Алтайском крае в 1979 году.

Ожидается, что в первенстве страны, которое пройдет с 7 по 16 мая, примут участие около двухсот боксеров, почетными гостями станут известные и титулованные представители этого вида спорта. Победители и призёры первенства в Барнауле войдут в состав ближайшего резерва национальной сборной команды России по боксу среди мужчин, которой предстоит представлять страну на Олимпийских Играх 2024 года в Париже.

Турнир состоится в дни празднования 76-летия Победы, в связи с этим решено нужно запланировать для гостей и участников памятные мероприятия, посвященные этой дате.

Участники встречи обсудили перспективы развития бокса в Алтайском крае, являющимся одним из самых популярных видов спорта в регионе. Федерация намерена к маю подготовить план развития бокса в Алтайском крае на ближайшие четыре года и представить его для обсуждения региональным властям. План будет включать развитие инфраструктуры для занятий этим видом спорта, в том числе открытие новых залов, школ и Центров прогресса бокса. По словам Генерального секретаря Федерации бокса России, за счет реализации этого плана в секции и клубы бокса в регионе планируется привлечь до 20 тысяч человек.

Кстати, осенью в Барнауле появится новый специализированный зал бокса, который объединит большинство клубов и отделений краевой столице. Помещение для него в районе нового рынка выделила администрация города, сейчас в будущем зале идут отделочные работы.