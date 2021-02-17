Реконструкцию моста во Власихе могут завершить досрочно, к началу лета

Согласно контракту, заключенному между администрацией города и подрядной компанией «Виарум», мост должен быть введен в эксплуатацию до 1 сентября 2021 года. На данный момент рабочие выполнили почти 70% от общего объема работ, что позволяет рассчитывать на завершение реконструкции в ближайшие четыре месяца.

Напомним: этот объект был включен в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для проведения реконструкции в 2020-2021 годах, поскольку прежний мост, построенный в начале 1980-х, уже выработал свой ресурс с лихвой. По словам Дмитрия Симоненко, начальника отдела дорожного хозяйства городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, на протяжении последних нескольких лет шло разрушение тротуарных блоков и образовывались трещины в бетонном основании проезжей части, что не отвечало требованиям безопасности пешеходов и автомобилистов.

53 млн руб. выделено на реконструкцию моста во Власихе в рамках проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги».

В сентябре прошлого года строители приступили к работам и до конца декабря успели сделать объездную дорогу, обустроить освещение, демонтировать прежний мост и подготовить площадку под новые опоры. Самый сложный и трудоемкий вид работ – забивание свай – пришелся на крепкие январские морозы. Помимо того, что сваи являются двухсоставными, а значит сложными в монтаже, так еще и глубокое промерзание земли не давало вести работы высокими темпами. Тем не менее месяца полтора назад на строительной площадке был только котлован, где велись подготовительные работы, а на сегодняшний день уже стали видны очертания и понятны размеры будущего моста.

— После того как мы забили 128 свай, приступили к монтажу опор моста и укладке строений балок пролетных, – рассказывает Вадим Фомин, прораб подрядной компании, показывая на сформированное основание моста. – Сейчас рабочиевяжут арматуру, чтобы в дальнейшем скрепить балки бетоном, а ближе к началу дорожно-строительного сезона приступят к устройству дорожного полотна.

По оценке прораба подрядной компании, при удачном стечении обстоятельств работы на мосту будут завершены в конце мая.

— Нам важно, чтобы быстро и с минимальным подъемом воды в реке Власихе прошел паводок, поскольку в подмостовой части остается много работы: устройство откосов, восстановление благоустройства. И конечно же, чем раньше установится сухая погода, тем быстрее мы уложим асфальтобетонное покрытие, – добавил Вадим Фомин.

Добавим, что длина нового моста составит 47 метров, ширина – девять метров вместо прежних семи, включая проезжую часть и тротуары – они после реконструкции будут полностью соответствовать техническим нормативам. С пуском моста в эксплуатацию временную объездную дорогу демонтируют и на ее месте разобьют газон.