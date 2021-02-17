Барнаульский производитель бытовой химии обеспечивает моющими средствами все больницы региона

Торгово-производственная компания «Алтсинтез» одна из первых в регионе начала выпускать антисептик, который затем разошелся по всей России. При этом модернизацию линий продолжили и открыли еще одну новую производственную площадку. Как молодому предприятию удалось добиться признания на рынке бытовой химии, и почему не стоит недооценивать господдержку, рассказал руководитель Игорь Трубачёв.

История «Алтсинтеза» началась с мини-предприятия по производству автохимии. Совладельцы компании Игорь Трубачёв и Вадим Руин с самого начала делали ставку на качество и технологии в целях увеличения производительности и сокращения издержек. За пять лет на рынке автохимии предприятие достигло максимальных пределов, и бизнесмены решили осваивать новую нишу – бытовую химию.

— У автохимии есть минус – не выдерживает логистики, что не позволяет достичь желаемых объемов продаж при имеющихся мощностях, – поясняет Игорь Трубачёв. – А спрос на бытовую химию значительно шире, на него не влияют сезонность и другие факторы, поэтому решили развивать именно это направление, чтобы можно было реализовать нашу продукцию по всей России.

При этом от автохимии предприниматели тоже не отказались, она до сих пор составляет весомую часть товарооборота. Новое направление потребовало технологического переоснащения, дополнительных площадей, персонала. Полный цикл перехода занял около года, а дальше дело техники – бизнес-процессы в производстве бытовой химии те же, что и в автохимии.

Начать планировали с жидкого мыла. Но еще до запуска нового направления бизнесмены посчитали и поняли, что без расширения ассортимента нет смысла начинать – развития не будет. Решили сразу осваивать всю линейку жидких моющих средств. А после запуска пришли к выводу, что и без сухих моющих средств не обойтись – это нужно и розничным потребителям, и для участия в госконтрактах.

— Казалось, мыло – самое простое из бытовой химии, – говорит предприниматель. – Когда не знаешь особенностей технологического процесса, результат может стоить дорого. Изготовление мыла с определенными характеристиками, соответствующими параметрами качества при оптимальной себестоимости – задача, по силам хорошему технологу. В этом специалисте чуть ли не половина успеха производства бытовой химии. На первом этапе покупали рецептуры и модернизировали их, теперь у нас сильный штат химиков-технологов, создаем собственные продукты. Попадание в цену во многом зависит и от сырья. Сокращение себестоимости без потери качества возможно, если организовать поставки напрямую от производителей сырья и закупать большой объем. Сырье, как правило, используется и российское, и импортное.

Объем имеет значение

Стратегия закупки сырья большими объемами прошлой весной сыграла в пользу предприятия. Уже в марте «Алтсинтез» выпустил актуальную новинку, ставшую на ближайшие месяцы обязательным атрибутом любого учреждения и почти каждого горожанина – антисептик.

— Мы готовились к запуску этого продукта за несколько месяцев до введения ограничительных мер в России, ориентируясь на общемировой тренд и запросы потребителя, – поясняет предприниматель. – Но готовили для реализации через торговые сети и особо не торопились. После объявления пандемии, когда антисептики стали одним из средств борьбы с коронавирусом и их ввели в обязательный обиход, буквально за неделю запустили новинку в производство. А поскольку на тот момент использовали в производстве изопропиловый спирт, то не возникло проблем с основным сырьем для изготовления дезинфицирующего средства. Тогда ведь многие кинулись производить антисептики, некоторые даже докупили оборудование, перестроили технологические линии. На фоне повышения спроса стоимость изопропилового спирта выросла в пять раз, а весной на пару месяцев он вообще исчез с рынка. Если в доковидное время килограмм спирта можно было купить за 100 рублей, то в марте цена за него достигала 500 рублей. Сейчас ажиотаж стих, но докоронавирусной стоимости еще не достиг – где-то 150 рублей.

По словам Игоря Трубачёва, сегодня спрос на дезинфицирующие средства в сравнении с мартом снизился в 10 раз – весной география продаж компании расширилась от Москвы до Владивостока. Предприятие работало круглосуточно, пришлось задействовать для производства другие линии.

— К маю спрос на дезинфицирующие средства начал угасать, розничная цена стабилизировалась, – отмечает бизнесмен. – Но актуальности своей он не теряет. Думаю, данному виду продукции еще много лет существовать. Сейчас антисептики производим по потребностям. Заключили госконтракты на несколько десятков видов продукции. Второй год выигрываем краевой тендер на обеспечение медицинских учреждений Алтайского края моющими средствами.

Госзаказы являются устойчивым каналом сбыта продукции компании с 2015 года – 20-30% товарооборота реализуется по госконтрактам и не только на территории Алтайского края.

1 млн л моющих средств в месяц – производственная мощность «Алтсинтез».

Вкус господдержки

Как и на старте, предприятие постоянно занимается модернизацией производственных линий, что требует немало вложений. И весомую роль в этом сыграло грамотное отношение к господдержке. Еще в 2014 году молодая компания получила грант комитета по предпринимательству администрации города на приобретение оборудования. В прошлом году воспользовалась целым рядом мер господдержки, не относясь при этом к пострадавшим от коронавируса отраслям. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры предприятие подало заявку на возмещение стоимости оборудования, что позволило серьезно компенсировать затраты. Также в прошедшем году компания получила инвестиционный заем под 4,25% Алтайского фонда микрозаймов под поручительство центра «Мой бизнес». Новая скоростная линия розлива уже закуплена, что позволит увеличить объемы выпускаемой продукции.

— Если вникнуть, то у предпринимателей широкий арсенал инструментов господдержки на любом этапе развития, – размышляет Игорь Александрович. – Я советую бизнесменам зайти на портал «Мой бизнес», и посмотреть, что им подходит. Мы для себя открыли недавно Центр поддержки экспорта, поскольку есть планы по выходу на международные рынки.

В этом году бизнесмены собираются обратиться за федеральной господдержкой на открытие новой линии по производству пластиковой тары.

— Мы выпускаем собственную тару довольно давно, еще когда занимались исключительно автохимией купили линию по выдуву ПЭТ, – говорит предприниматель. – Хотелось бы еще изготавливать ПНД-тару. Во-первых, это влияет на себестоимость продукции. Во-вторых, не всегда заводы, выпускающие тару, предлагают качественные товары. С открытием новой линии можно заняться и брендированием собственной упаковки.