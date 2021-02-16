Художник изобразил людей в транспорте, где они всегда такие, какие есть

В галерее «Открытое небо», действующей при библиотеке № 36, открылась персональная выставка Юрия Гребенщикова «Транспортные люди» (6+). Здесь представлены нетипичные работы известного барнаульского художника-графика.

Юрий Гребенщиков – архитектор по образованию, больше известен как автор пейзажей, в которых он детально прорисовывает городское пространство. Поэтому все его предыдущие персональные выставки были посвящены в основном видам Барнаула, где автор изображал хорошо узнаваемые архитектурные объекты. «Транспортные люди» первый проект художника, где он отступил от привычной темы. И изобразил огромное количество людей – пассажиров трамваев, автобусов, метро, поездов, такси.

— Прежде я смотрел на мир исключительно взглядом архитектора, – поясняет Юрий Гребенщиков. – Теперь мне интересны состояния людей. Транспорт – уникальное место, где человек себя проявляет, здесь он не играет социальные роли, он такой, какой есть.

Судя по работам, за людьми автор подглядывал явно не только в транспорте, но и на перронах, в залах ожидания, на остановках. Но все же интереснее наблюдать за героями Юрия Гребенщикова, когда они куда-то едут. Кто-то спит, кто-то погружен в себя, а кто-то внимательно вглядывается в уличные пейзажи. Кстати, словно для контраста художник поместил в один ряд с этими работами полотно «Иностранцы», где из окон автобуса смотрят совсем другие, искренне заинтересованные в происходящем люди.

— В работах автора так много иронии, искренности и теплоты, – рассуждает искусствовед Любовь Шамина. – Художник словно подсматривает за пассажирами, наблюдает за их состоянием и не видит в происходящем ничего отталкивающего. Все эти люди ему явно симпатичны. Свои работы он создал средствами уникальной графики – это рисунок карандашом, ручкой или маркером с добавлением темперных красок, акварели или коллажа.

Так рождены графические листы под названием «Утро в метро», «Плацкарт», «Перрон», «Таксист», «Очередь», «Переполненная маршрутка», «Час пик», «Дачник», «Утро в электричке», «Кондуктор»…

— Все мы помним гиперреалистичные урбанистические работы этого автора, с которыми он участвовал в таких выставках как «Аз.Арт. Сибирь», «Архиграфика», «Собрание», – выступил на открытии выставки председатель краевого отделения Союза художников России Дмитрий Петренко. – И всегда он проявлял себя как мастер своего дела – не случайно по итогам этих выставок он нередко получал награды. Но, как известно, хорошего художника определяет не только стиль, но и его способность меняться. «Транспортные люди» это как раз итог этих перемен. И показать человека, который застигнут врасплох, который находится в состоянии перемещения, для этого нужны наблюдательность и большое мастерство.

Сегодня Юрий Гребенщиков – мастер востребованный. К слову, его работы можно было увидеть в рамках недавних выставок, посвященных 80-летию краевого отделения Союза художников, они представляли наш регион и на Всероссийской молодежной выставке современного искусства в Москве, на межрегиональных выставках, которые проходили в Новосибирске, Новокузнецке, Красноярске.

СПРАВКА «ВБ»

Юрий Гребенщиков родился в 1986 году в Ашхабаде в семье военных. В 2010 году окончил Институт архитектуры и дизайна АлтГТУ по специальности «Архитектура». Работает старшим преподавателем института, преподает рисунок, живопись, скульптуру на кафедре изобразительного искусства и принимает участие в составе выставок самого высокого уровня: городских, межрегиональных, всероссийских.