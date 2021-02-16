15 февраля, на площади Ветеранов состоялась встреча, посвященная годовщине вывода советских войск из Афганистана

К Вечному огню в память о невернувшихся воинах-интернационалистах вместе с ветеранами и родственниками погибших возложили цветы Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава города Вячеслав Франк и председатель БГД Галина Буевич.

Как минимум раз в год, в феврале, на площади Ветеранов в Барнауле собираются родные люди. Не по крови – по духу. Их объединяют общие, не самые легкие воспоминания о пережитом в локальных конфликтах. Правда, их они в беседе не ворошат – искренне радуясь встрече, справляются о здоровье, семье, работе.

— Здравия желаю, Николаич! – приветствует товарища мужчина с сединой на висках. Одет он в гражданку, но выправка выдает военного со стажем.

— Серёга? Да ладно! – не верит глазам тот, крепко обнимает друга, а уж потом вспоминает, что забыл поздороваться. – Здорово! Хвались, чем живешь-дышишь! Я, видишь, с тросточкой теперь.

В таком круговороте приветствий и встреч особенно выделяются одиноко стоящие люди. В их руках длинные узкие бумажные кульки – берегут гвоздики от мороза.

— Я никакого отношения к Афганистану или Чечне не имею, так что вы с кемнибудь другим поговорите, – стесняясь, говорит мне пожилой мужчина и поглубже прячет нос в медицинскую маску.

— Но ведь что-то вас сюда привело? – еще больше заинтересовываюсь я.

— Кто-то. Товарищ привел. Не армейский, гражданский. Там он когда-то погиб. Я не мог остаться в стороне и не прийти сюда сегодня. Не мог не почтить память, считаю своим долгом.

Как подчеркнул Виктор Томенко в обращении ко всем, кто пришел к Вечному огню, с потерями близких и дорогих людей невозможно смириться даже спустя десятки лет.

— 32 года прошло с того дня, когда последний советский солдат покинул территорию Афганистана, – отметил руководитель региона. – Сегодня мы продолжаем скорбеть о тех, кто погиб, выполняя свой воинский долг, и выражаем самую глубокую искреннюю благодарность ветеранам боевых действий, вернувшимся домой и приступившим к мирной жизни. Спасибо вам за огромную работу по сохранению памяти о своих друзьях и товарищах, за патриотическое воспитание подрастающего поколения. Вы – пример беззаветного служения Родине, Отчизне и сохранения верности долгу. Здоровья вам, счастья, успехов!

К словам Губернатора присоединился Председатель Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин.

— В этот день хочется выразить огромное уважение всем, кто находясь в горячих точках за пределами нашей страны, несмотря ни на что оставался верным присяге, – говорит Сергей Завалихин. – Самоотверженность, с которой наши алтайские парни принимали участие в урегулировании вооруженных конфликтов доказала, что они достойны героизма дедов и отцов, победивших в 1945 году. Мы разделяем боль утраты и отдаем дань уважения всем семьям погибших. Верьте в себя и не теряйте оптимизма.

Пример стойкости – Светлана Павлюкова. Она потеряла сына в 1987 году. С тех пор каждый воин-интернационалист для нее как свой ребенок. Не случайно ее и называют мамой Светой.

— Родные мои, давайте жить мирно! Это самое главное в жизни, – считает Светлана Григорьевна. – Много лет назад издавали книгу о моем Косте. Спустя 20 лет ее снова решили напечатать. Тогда у меня кто-то спросил: «Неужели до сих пор помнят?» Помнят. У нас, на Алтае, всех помнят. Поименно. В апреле-мае этого года начнут реконструировать военный музей, где бережно хранят память о каждом нашем парне.