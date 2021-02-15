В Барнауле выпустили книгу о неизвестных героях

В музее редкой книги Центральной городской библиотеки им Н.М. Яндринцева состоялась презентация новой книги Анатолия Муравлёва «Неизвестный Алтай. Локальщики». Она о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Познакомиться с новинкой пришли друзья и родные автора, члены краевого Союза писателей, а также представители ветеранских организаций.

Книга стала уже десятой из серии «Неизвестный Алтай» в творчестве известного барнаульского журналиста, краеведа, члена Союза писателей России. Юбилейное издание рассказывает об участии бойцов с Алтая в локальных войнах и конфликтах в XX-XXI веках. Информацию автор собирал на протяжении 40 лет.

Многолетняя работа

Интерес к теме появился еще в студенческие годы. Анатолий Муравлёв учился в одной группе вместе с Ильей Кабышевым, который был участником Карибского кризиса в 1962 году.

— Я страшно любопытный человек, – признается Анатолий Степанович. – Постоянно старался разговорить своего одногруппника. Но он мне ничего не рассказывал о тех событиях. Ну как так-то? Почему об этом молчат? Позже, в 70-х годах, когда я пришел работать в редакцию газеты «Молодежь Алтая», появился уже профессиональный интерес. В то время военным запрещалось разглашать то, что они видели во время конфликтов. Работая журналистом, я встречался с ветеранами войн, их семьями, и кое-какими историями они со мной делились. Прекрасно понимал, что эти материалы цензура не пропустит в печать. Но я бережно хранил абсолютно все блокноты и все магнитофонные кассеты с записями. Последний год сидел и «лопатил» эту огромную массу материала. Не мне судить, но я постарался осветить с точки зрения участия наших земляков фактически все локальные войны.

Для следующих поколений

Валентина Булгакова, председатель регионального Совета семей погибших защитников Отечества, которая, как говорит Анатолий Муравлёв в книге, «болеет душой за свое дело, с каждой семьей поддерживает контакты, знает, кто куда переехал и другие их новости». Утверждает, что издание ждали, для них оно очень ценно и важно. Это уже четвертая Книга памяти, в которой сообщается о судьбах погибших в Афганской войне. Кстати, поисковики говорят о том, что и она не полная, списки продолжают пополняться.

— Спасибо за память о наших сыновьях, мужьях и отцах, – благодарит Светлана Павлюкова, мать Героя Советского Союза Константина Павлюкова. – Мы общаемся с людьми из других регионов, и все говорят, что сложно найти место, где так же помнят о погибших воинах, как на Алтае. У нас с особым теплом относятся к истории и ветеранам на всех мероприятиях. А когда издаются новые книги, мы понимаем, что сохраняется великая память. Значит, мы живы и наши сыновья тоже живы.

Союз ветеранов Афганистана выразил свою признательность за выпуск книги и от имени семей погибших героев, ветеранов, депутатов Барнаульской городской Думы вручил Анатолию Муравлёву медаль «За помощь и содействие ветеранскому движению». Кстати, эта общественная организация была создана на год раньше в Алтайском крае, чем в остальных регионах России.

При издании книги писателю пришлось столкнуться с двумя проблемами. Первая – это найти средства на выпуск произведения. Ее помог решить Максим Банных, координатор проекта «Победа в каждом из нас». О второй автор пишет в предисловии к своей книге:

— Откровенно говоря, мы нередко сталкиваемся с забвением не только подвигов наших предков, но и с элементарным незнанием своей истории. Не все знают, что в Книгах памяти поныне существуют миллионы имен погибших, пропавших без вести, сгинувших в плену.

Анатолий Муравлёв потратил два месяца только на поиск алтайских воинов, участников Советско-финляндской войны. Он смог из 136 тысяч имен выписать всех, их оказалось 1129.

Тайное становится явным

Как говорит автор, в последние дни его телефон буквально разрывается. За такой короткий период его произведение получило теплые отклики. Позвонил, например, барнаулец Алексей Притупов, который рассказал, что участвовал в конфликте между правительством Египта и исламистами, и у него есть рукопись о тех событиях. Возможно, уже в скором времени она будет обнародована. Это еще одна крупица в истории участия наших военных в локальных столкновениях. У Анатолия Муравлёва было всего двое участников египетского конфликта, которые не смогли дать полной картины, так как они моряки и в большей степени не видели, что происходило на суше.

Также впервые были опубликованы списки погибших в недавних сражениях на Донбассе. Из Новороссии алтайскому писателю пришел подарок – носки, такие вяжут местные бабушки для солдат, защищающих население от бандеровских группировок.

Книга «Неизвестный Алтай. Локальщики» будет распространена по всем крупным муниципальным библиотекам края, а также у читателей есть возможность приобрести личный экземпляр в магазинах «Бисер», «Книги» и «Книжный мир».